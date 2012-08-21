Apple ile Samsung arasındaki davada söz artık jüride

Dünyanın çeşitli yerlerinde sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davaların en dikkat çekeni hiç şüphesiz ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde gerçekleşeni.

http://www.businessweek.com/news/2012-08-18/apple-samsung-report-no-progress-in-narrowing-patent-case

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Davanın hakimi Lucy Koh, her ne kadar tarafları davanın sonuna kadar uzlaşmaları için ikna etmeye çalışa da bu konuda pekte başarılı olamamıştı. Taraflar arasında yapılacak bir anlaşmanın her iki şirketinde lehine olacağını belirten Koh'un isteği doğrultusunda son kez anlaşma masasına oturan şirketler sadece suçlamaları ve talepleri daha fazla daraltmama konusunda bir anlaşmaya varabilmişti. Taraflar arasındaki bu kararın ardından Koh, jürinin karar ve görüşlerini bildirmeleri için mahkemeye ara verdiğini açıkladı.Bu kararla birlikte davanın sonucunu bekleyen birçok kişi artık jürinin kararını beklemeye başladı. Jürinin merakla beklenen kararının ne yönde olacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz.