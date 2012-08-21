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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ile Samsung arasındaki davada söz artık jüride

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Dünyanın çeşitli yerlerinde sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davaların en dikkat çekeni hiç şüphesiz ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde gerçekleşeni.

Davanın hakimi Lucy Koh, her ne kadar tarafları davanın sonuna kadar uzlaşmaları için ikna etmeye çalışa da bu konuda pekte başarılı olamamıştı. Taraflar arasında yapılacak bir anlaşmanın her iki şirketinde lehine olacağını belirten Koh'un isteği doğrultusunda son kez anlaşma masasına oturan şirketler sadece suçlamaları ve talepleri daha fazla daraltmama konusunda bir anlaşmaya varabilmişti. Taraflar arasındaki bu kararın ardından Koh, jürinin karar ve görüşlerini bildirmeleri için mahkemeye ara verdiğini açıkladı.

Bu kararla birlikte davanın sonucunu bekleyen birçok kişi artık jürinin kararını beklemeye başladı. Jürinin merakla beklenen kararının ne yönde olacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz. 
http://www.businessweek.com/news/2012-08-18/apple-samsung-report-no-progress-in-narrowing-patent-case Yorum Yaz
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Dünyanın çeşitli yerlerinde sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davaların en dikkat çekeni hiç şüphesiz ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde gerçekleşeni.
Hayret ABD de de gerçekleşiyor mahkeme , amerika da samsung un lehine karar çıkacak öylemi ? Adamlar kendi mallarını satmak varken samsunga ürün mü sattıracaklar , en iyi karar da bile samsung a bazı ürünleri satamama, en en en iyi karar da ise gene bilmem ne tarihine kadar satış yasağı gelecek.
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E_Aydin35 6 yıl
Şu an için en zor iş jüriye bırakılmış galiba ? :)
Artık tüm kanıtları, verileri yan yan agetirip parçaları birleştirince de haklı olan ortay açıkcaıdır..
Bakalım ne olucak, bu karardan sonrada iki tarafdan biri için herşey aynı olduğu gibi devam etmiyicek..
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JoeyBane 6 yıl
Hayırlısı be gülüm.
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zultaran 6 yıl
evet bütün herkes jürinin kararına göre s3'mü yoksa 4s'mi alacağına karar verecek çok büyük haber,herhes bu anı bekliyordu :)
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Vipracing 6 yıl
Jüri üyelerinin telefonları ne marka acaba ?


Şaka bir yana her iki dev de limitsiz kaynağa sahip görünsede şu işleri bir an önce bir sonuca bağlayıp bu davalara vb harcadılkarı efor ve pararaları ürün geliştirme ve kalite arttırmaya harcasalarda bizlerinde yararına bir şeyler olsa sevineceğim.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Dava düştü.. Hakeme bakıyorum ve penaltı!
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adını nick koydum 6 yıl
Reklam alanı.
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*GameOver* 6 yıl
Mavit dört gözle jürinin kararını bekliyoruz bizi habersiz bırakma
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