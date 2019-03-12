Apple’ın 25 Mart etkinliği resmileşti

Bir süredir iddiaları gündemde olan Apple’ın bahar etkinliği nihayet resmiyet kazandı. 25 Mart itibariyle Apple tarihindeki en önemli ürün duyurularından birisine şahitlik edeceğiz. Davetiyeler dağıtıma başladı.

Önemli bir gün

Etkinlikte en çok beklenen tanıtım çevrim içi yayın platformu olacak. Apple’ın yayınladığı GIF görselinde de It’s Showtime şeklinde bir motto var. Bu mottoyu 2006 yılında ilk Apple TV ürününü tanıtırken de kullanmıştı.

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Netflix gibi platformların arasına katılacak olan yeni Apple servisini büyük bir rekabet bekliyor. Netflix, Hulu, Amazon Video gibi platformlar uzun süredir kemikleşmiş bir içerik stratejisini başarıyla uyguluyor. Sayısız orijinal içerik ve yerel hamleler kullanıcı kitlesinin ilgisini çekiyor.

Apple’ın içerik servisi için Hollywood yapımcıları ile görüşen özel bir ekip kurduğu biliniyor. Bu bakımdan tanıtım esnasında dikkat çekici dizi veya film duyuruları da olabilir. Sıfırdan başladığı bu alanda Apple büyük bir çaba sarf etmek zorunda.

Diğer taraftan Apple’ın News adındaki haber abonelik platformunu da tanıtması bekleniyor. Netflix tarzında gazete ve dergi servislerini bir araya getirmesi beklenen platform yayıncılardan yüzde 50 kesinti yapacak. Bu konu uzun süredir yayıncılar ve Apple arasında bir tartışmaya sebep olmuş durumda. Yani süreç biraz sancılı diyebiliriz.

Son olarak etkinlikte yeni bir iPad modeli, AirPods 2 kablosuz kulaklık ve AirPower kablosuz şarj adaptörünün de tanıtılması bekleniyor ancak bunlar sonbahar etkinliğine de kalabilir. Etkinlik sitemizden de canlı olarak yayınlanacak.