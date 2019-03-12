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Apple’ın 25 Mart etkinliği resmileşti

25 Mart tarihinde Apple’ın merakla beklenen çevrim içi içerik servisi hayata geçebilir. Firma Steve Jobs salonunda son yılların belki de en önemli etkinliğini düzenleyecek.
2 ay
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apple tv
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir iddiaları gündemde olan Apple’ın bahar etkinliği nihayet resmiyet kazandı. 25 Mart itibariyle Apple tarihindeki en önemli ürün duyurularından birisine şahitlik edeceğiz. Davetiyeler dağıtıma başladı.

Önemli bir gün

Etkinlikte en çok beklenen tanıtım çevrim içi yayın platformu olacak. Apple’ın yayınladığı GIF görselinde de It’s Showtime şeklinde bir motto var. Bu mottoyu 2006 yılında ilk Apple TV ürününü tanıtırken de kullanmıştı.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 710 yonga setli Sony Xperia 4 geliyor"

Netflix gibi platformların arasına katılacak olan yeni Apple servisini büyük bir rekabet bekliyor. Netflix, Hulu, Amazon Video gibi platformlar uzun süredir kemikleşmiş bir içerik stratejisini başarıyla uyguluyor. Sayısız orijinal içerik ve yerel hamleler kullanıcı kitlesinin ilgisini çekiyor.

Apple’ın içerik servisi için Hollywood yapımcıları ile görüşen özel bir ekip kurduğu biliniyor. Bu bakımdan tanıtım esnasında dikkat çekici dizi veya film duyuruları da olabilir. Sıfırdan başladığı bu alanda Apple büyük bir çaba sarf etmek zorunda.

Diğer taraftan Apple’ın News adındaki haber abonelik platformunu da tanıtması bekleniyor. Netflix tarzında gazete ve dergi servislerini bir araya getirmesi beklenen platform yayıncılardan yüzde 50 kesinti yapacak. Bu konu uzun süredir yayıncılar ve Apple arasında bir tartışmaya sebep olmuş durumda. Yani süreç biraz sancılı diyebiliriz.

Son olarak etkinlikte yeni bir iPad modeli, AirPods 2 kablosuz kulaklık ve AirPower kablosuz şarj adaptörünün de tanıtılması bekleniyor ancak bunlar sonbahar etkinliğine de kalabilir. Etkinlik sitemizden de canlı olarak yayınlanacak.

 

https://www.theverge.com/2019/3/11/18260515/apple-tv-service-march-25th-event-streaming-announcement-invitation Yorum Yaz
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x_click 2 ay
Beklemekdeyiz
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Morichannn 2 ay
Çok iddialılar. Bakalım nelere olacak.
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arekamint 2 ay
çok iddialı bir slogan olmuş bakalım bizleri neler bekliyor
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Mellkor 2 ay
Keşke SE2 şuan dolanan görselleri ile uygun fiyata çıksa. Diğer konular sadece "Apple gene saçma işler peşinde" başlığı altında benim için.
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hamza5806 2 ay
Katlanabilir iphone yada iphone se2 tanitilirsa şaşırmam
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fhrstw 2 ay
Sizce apple tv ölür mü? Tvlerde itunes falan olacakmış diye bir söylenti var. Kimse gidip almaz sanırım apple tv bu saaten sonra.
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ibrahiMAC 2 ay fhrstw
iTunes’in bulunacağı TV’lerdeki fiyat farkı bir Apple TV satın almaktan daha pahalıya gelir bence.
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