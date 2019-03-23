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Apple’ın OLED ekran kararı Japan Display’i sıkıntıya soktu

LCD ekranlı iPhone modellerinin sürekli çok satacağını düşünen Japan Display, Apple’ın OLED kararı sorasında zora girdi. Firma Çin’de kendisine kredi aramaya başladı.
1 ay
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple veya Samsung gibi teknoloji devlerine adeta bel bağlayarak tek bir teknoloji üzerinden büyümeye çalışan tedarik firmaları eninde sonunda bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyor. Tüm üretimini Apple’a endeksleyen Imagination Technologies buna en iyi örneklerden birisi olmuştu. Şimdi ise Japan Display sıkıntıda.

Tedbir alamadı

Sony ve Toshiba gibi Japon devlerinin ortaklaşa kurduğu JDI – Japan Display Inc., özellikle Apple’dan aldığı siparişlerle gücüne güç katmıştı ancak OLED ekrana geçiş kararı sonrasında ağır hasar aldı. Borçlarını ödeyemeyen firma Çin’de kredi arıyor.

2014 yılında iPhone 6 serisinin 4.7 ve 5.5 inçlik iki farklı boyuta geçiş yapması JDI için dönüm noktası oldu. Üretimi arttıran JDI yetersiz kalınca anlaşma gereği Apple’dan 1.5 milyar dolar borç aldı ve Japonya’da yeni bir üretim tesisi kurdu.

Ayrıca Bkz. "Türk girişimcilerden NexDock 2 harici ekran aksesuarı"

iPhone 6S serisi, iPhone 7 serisi ve iPhone 8 serisinde JDI ekran tedariğine devam etti. Ne var ki iPhone X ile birlikte OLED ekran tercihi yapan Apple’ın iPhone XS serisinde tedariği arttırması JDI için darbe anlamına geliyordu.

Apple’ın LCD ekranlı telefon satışlarının kendisini idare edeceğini düşünen JDI bu nedenle OLED ekran teknolojisine geçişte yavaş kaldı. iPhone X ailesinin Samsung hakimiyetinde kalması yanında LCD ekranlı iPhone XR modelinin satışlarının düşük kalması olumsuz bir etki oluşturdu. Gelen raporlara göre firmanın Japonya’daki yeni ekran üretim tesisinde kapasite yarı yarıya düşmüş durumda.

 

Apple’ın OLED ekran kararı Japan Display’i sıkıntıya soktu
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Diğer taraftan BOE ve Tianma gibi Çinli ekran üreticileri de JDI’yı zorlamaya başladı. Daha önce Huawei telefonlarında ekranların yüzde 33’ü JDI’dan geliyordu ancak şimdilerde bu pay yüzde 4’e gerilemiş durumda. Kalan miktar BOE ve Tianma’ya kaydı.

Yaşanan sıkıntılardan dolayı JDI firması Çin’de kredi arayışına girmiş durumda. Çinli bir yatırım firması olan Silkroad Investment Capital ile görüşmeler yürütüldüğü bilgisi var. JDI ve Silkroad; 500-700 milyon dolar arasında bir yatırım için anlaşma sağlamak üzere.

Silkroad yaptığı yatırımın karşılığında JDI’dan önemli bir hisse alacak ve Çin’de bir OLED üretim tesisi kurulacak. JDI tarafından yürütülecek olan tesiste verimli OLED ekran teknolojileri geliştirilecek. Böylece JDI sonraki dönemde OLED ekranları için yeni müşteriler bulabilecek.

 

https://www.phonearena.com/news/Japan-Display-hurt-financially-by-Apples-decision-to-go-OLED_id114742 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 ay en beğenilen smart1978
Apple neyine hata yapıyor. Apple'ın LG ve Samsung'tan daha fazla MicroLED patenti var.
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Mellkor 1 ay
Apple kimi sıkıntıya düşürmedi ki
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khytr89 1 ay
Firmam olsa Türkiye ye kurardım. Sgk sı dahil en fazla 600 dolara geliyor, hadi yemesi içmesi falan olsun tüm maliyeti 750 dolar, oysa su an Japonya da tek işçiye yeme icme sgk haric 1500 dolar maaş veriyor. Sırf burdan %50 kar elde edip işimi geliştirmye çalıştırırdım, çünkü hologram olgunlaşana kadar ekranların rahat bir 10 15 senesi daha var
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fatihburak95 1 ay
Renkte parlaklıkta vs değilim Temmuz güneşi altında ekranı görmekte zorlansam biraz bir şey olmaz. Ama her gece telefon elimizde... En düşük parlaklıkta odayı aydınlatıyor telefonum ips ekranıyla. Twillight kullanıyorum ene rahatsız ediyor. Oled amoled gerçekten önemli telefon için.
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interwap 1 ay
Çok geçmez JDI Çinlilere geçer.
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Whippoorwill 1 ay
Koca firma bile Apple'ı çözmüş. Bunlar 100 sene değişmez demiş. Neyse ki Apple yine devrim yapıp OLED panel kullanmış.
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OverClocK1ng 1 ay
Vizyoner olamazsan, derbeder olursun...
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smart1978 1 ay
BOE Samsung tan ekran tekonolojisi caldigi da kanitlanmisti haber de olmustu. BOE gercekten de Samsung un eskimis OLED/AMOLED teknolojisini de Mate 20 Pro larda gormekteyiz :) Soluk renkler grimsi kirli beyazlar ve LG deki gibi yesillenmeler :)
Apple buyuk hata yapiyor . Gelecek simdiden : Micro LED ile kabaca inorganik OLED/AMOLED ile daha da fazla parlaklik ve kalite ve piksel seviyesinde aydinlatma yani arka aydinlatma da yoktur AMOLED/OLED lerdeki gibi . PEntile derdi yok yanma derdi yok. En az 10 bit milyar renk destegi vs bircok artilari da vardir.
2 Yanıt Yanıtla +1
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esmerbuyucu 1 ay smart1978
Apple neyine hata yapıyor. Apple'ın LG ve Samsung'tan daha fazla MicroLED patenti var.
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Mr. Jingles 1 ay smart1978
Asıl merak ettiğim de HDR 10-bit renk teknolojisini kırpılmamış OLED ekranlarda henüz görmedik. Çünkü OLED televizyonlarda kullanılan piksel dizilimi RGB değil WRGB dizilimli. microLED ekranlarda sanırım RGB dizlim var. OLED’den daha geniş dinamik aralığa sahip ve RGB+10-bit desteğiyle şu an gördüğümüz OLED’lerden çok daha keskin ve yüksek renk gamutuna sahip bir teknoloji olacağını düşünüyorum.
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Galatas4ray 1 ay
Atalarımızın meşhur 2 sözü
"Ayağını yorganına göre uzat".
"Dereyi görmeden paçayı sıvama".
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