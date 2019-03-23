Apple’ın OLED ekran kararı Japan Display’i sıkıntıya soktu

Apple veya Samsung gibi teknoloji devlerine adeta bel bağlayarak tek bir teknoloji üzerinden büyümeye çalışan tedarik firmaları eninde sonunda bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyor. Tüm üretimini Apple’a endeksleyen Imagination Technologies buna en iyi örneklerden birisi olmuştu. Şimdi ise Japan Display sıkıntıda.

Tedbir alamadı

Sony ve Toshiba gibi Japon devlerinin ortaklaşa kurduğu JDI – Japan Display Inc., özellikle Apple’dan aldığı siparişlerle gücüne güç katmıştı ancak OLED ekrana geçiş kararı sonrasında ağır hasar aldı. Borçlarını ödeyemeyen firma Çin’de kredi arıyor.

2014 yılında iPhone 6 serisinin 4.7 ve 5.5 inçlik iki farklı boyuta geçiş yapması JDI için dönüm noktası oldu. Üretimi arttıran JDI yetersiz kalınca anlaşma gereği Apple’dan 1.5 milyar dolar borç aldı ve Japonya’da yeni bir üretim tesisi kurdu.

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iPhone 6S serisi, iPhone 7 serisi ve iPhone 8 serisinde JDI ekran tedariğine devam etti. Ne var ki iPhone X ile birlikte OLED ekran tercihi yapan Apple’ın iPhone XS serisinde tedariği arttırması JDI için darbe anlamına geliyordu.

Apple’ın LCD ekranlı telefon satışlarının kendisini idare edeceğini düşünen JDI bu nedenle OLED ekran teknolojisine geçişte yavaş kaldı. iPhone X ailesinin Samsung hakimiyetinde kalması yanında LCD ekranlı iPhone XR modelinin satışlarının düşük kalması olumsuz bir etki oluşturdu. Gelen raporlara göre firmanın Japonya’daki yeni ekran üretim tesisinde kapasite yarı yarıya düşmüş durumda.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan BOE ve Tianma gibi Çinli ekran üreticileri de JDI’yı zorlamaya başladı. Daha önce Huawei telefonlarında ekranların yüzde 33’ü JDI’dan geliyordu ancak şimdilerde bu pay yüzde 4’e gerilemiş durumda. Kalan miktar BOE ve Tianma’ya kaydı.

Yaşanan sıkıntılardan dolayı JDI firması Çin’de kredi arayışına girmiş durumda. Çinli bir yatırım firması olan Silkroad Investment Capital ile görüşmeler yürütüldüğü bilgisi var. JDI ve Silkroad; 500-700 milyon dolar arasında bir yatırım için anlaşma sağlamak üzere.

Silkroad yaptığı yatırımın karşılığında JDI’dan önemli bir hisse alacak ve Çin’de bir OLED üretim tesisi kurulacak. JDI tarafından yürütülecek olan tesiste verimli OLED ekran teknolojileri geliştirilecek. Böylece JDI sonraki dönemde OLED ekranları için yeni müşteriler bulabilecek.