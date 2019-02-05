Apple’ın zengin gerçeklik projesi de tehlikede, ekip lideri ayrıldı

Akıllı telefon pazarında son dönemde tökezlemeye başlayan Apple’ın gelecek projelerinde de işler iyi gitmiyor. Titan sürücüsüz araç projesinde kaynakları daha fazla harcamamak adına geliştirici ekibin büyük kısmını dağıtan Apple, zengin gerçeklik bölümünde de sıkıntı yaşıyor.

Avi Bar-Zeev kimdir?

Gelen bilgilere göre projelere liderlik eden ve firmanın zengin gerçeklik gözlüğü üzerinde de çalışmalar yaptığı iddia edilen Avi Bar-Zeev görevinden ayrıldı. Bar-Zeev yeni iş hayatında farklı projelere danışmanlık yapacak.

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Microsoft’un HoloLens gözlüğünde büyük emekleri olan Bar-Zeev sonrasında Amazon’un Prime Air Drone dağıtım programında çalışmaya başlamıştı. 2016 yılında da Apple’a transfer oldu.

LnkedIn profilinde yeni bir amaç için prototip geliştirme ekibine liderlik ettiği notunu düşen Bar-Zeev uzun dönemli bir çalışma süreci içerisinde olduğunun da altını çizmiş. Bu ifadeler Apple’ın zengin gerçeklik gözlüğü projesini yürüttüğü iddialarının ortaya atılmasına yol açmıştı.

Bar-Zeev’in ayrılışı ile birlikte projede dengelerin nasıl değişeceği merak konusu. Önceki iddialar en geç gelecek yıl itibariyle Apple’ın gözlüğünü piyasaya sürmek istediğini gündeme getirmişti. Aynı Titan projesinde olduğu gibi Apple’ın zengin gerçeklik gözlüğüne de kaynak ayırmak istemiyor olması muhtemel.