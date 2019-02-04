Samsung Galaxy Sport sızdırıldı

Samsung’un ay sonunda Galaxy S10 serisi ile birlikte tanıtacağı Galaxy Sport adındaki yeni akıllı saati detaylanmaya başladı. Sızdırılan yeni görsel saatin tasarımı ile ilgili bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Galaxy Sport özellikleri

Son dönemde yaptığı akıllı saat satışları ile pazarda yükselişe geçen Samsung, beğenilen Galaxy Watch modelinin hemen arkasından Galaxy Sport adında yeni bir akıllı saat daha piyasaya sürecek. Tasarım açısından Galaxy Sport önemli bir değişiklik ile geliyor.

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Adından da anlaşılacağı üzere daha çok spor kullanım için tasarlanan Galaxy Sport, firmanın ikonik dairesel kontrolcüsünden vazgeçmiş gibi görünüyor. Bunun yerine kontroller dokunmatik ekrandan ve kenardaki tuşlardan sağlanacak. Bununla birlikte yeni tasarım kenar kısımları biraz daha darbeye açık hale getirmiş.

Diğer taraftan iki kenar tuşun biraz daha kısa ve geniş olduğu görülüyor. Kauçuk kayış ile birlikte Galaxy Sport muhtemelen Gear Sport ile benzer bir seviyeden yani 300$ seviyesinden piyasaya çıkabilir.

Akıllı saat ile ilgili teknik detaylar şimdilik bilinmiyor ancak Pulse kod adından gelişmiş bir nabız ölçer sensörüne sahip olacağı ve su altında kullanıma uygun olacağı tahmin ediliyor.