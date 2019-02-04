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Samsung Galaxy Sport sızdırıldı

İlk modelin arkasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra bu kez Galaxy isimlendirmesi altında yeni bir Sport akıllı saati daha geliyor. Galaxy Sport bu kez çember tuşunu bırakıyor gibi.
3 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un ay sonunda Galaxy S10 serisi ile birlikte tanıtacağı Galaxy Sport adındaki yeni akıllı saati detaylanmaya başladı. Sızdırılan yeni görsel saatin tasarımı ile ilgili bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Galaxy Sport özellikleri

Son dönemde yaptığı akıllı saat satışları ile pazarda yükselişe geçen Samsung, beğenilen Galaxy Watch modelinin hemen arkasından Galaxy Sport adında yeni bir akıllı saat daha piyasaya sürecek. Tasarım açısından Galaxy Sport önemli bir değişiklik ile geliyor.

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Adından da anlaşılacağı üzere daha çok spor kullanım için tasarlanan Galaxy Sport, firmanın ikonik dairesel kontrolcüsünden vazgeçmiş gibi görünüyor. Bunun yerine kontroller dokunmatik ekrandan ve kenardaki tuşlardan sağlanacak. Bununla birlikte yeni tasarım kenar kısımları biraz daha darbeye açık hale getirmiş.

Diğer taraftan iki kenar tuşun biraz daha kısa ve geniş olduğu görülüyor. Kauçuk kayış ile birlikte Galaxy Sport muhtemelen Gear Sport ile benzer bir seviyeden yani 300$ seviyesinden piyasaya çıkabilir.

Akıllı saat ile ilgili teknik detaylar şimdilik bilinmiyor ancak Pulse kod adından gelişmiş bir nabız ölçer sensörüne sahip olacağı ve su altında kullanıma uygun olacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-sport-leaked-render-stylish-design_id113388 Yorum Yaz
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Fenomenon 3 ay
tipi güzel duruyor da 1-2 gün batarya sresi olan saat de ne bileyim bana aşırı saçma geliyor. şarj edilecek şeylerin sayısı çok arttı. laptop, telefon, tablet, kulaklık, hoparlör, saat. bana eziyet gibi gelirdi hergün şarj etmek. şuan amazfit bip kullanıyorum 2 ay gidiyor şarjı. batarya %10 altına düşünce uyarı veriyor. o zaman bile 4-5 gün kullanıyorum. bip almasam gider yuvarlak versiyonunu alırdım. onun da şarjı 10 gün gidiyor.
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khytr89 3 ay
Bezel olayini birakmasi cok yerinde bir karar olmus, s3 ile 2 yil gecti bezeli sadece ilk aldigimda denemek icin kullandim sonra daha da kullandigimi hatirlamiyorum.
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TearsForFears 3 ay
Telefon parasına satmasalar alınabilecek teknoloji. Şarjı 1 hafta gitmeyen, telefona bakmaktan üşenip ufacık ekrandan bildirimlere bakacak varsa alabilir. 300 dolara poco f1 falan alınıyor
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kıymetli_vatandaş 3 ay
Sızılan teknolojiler süzülen kullanıcılar
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