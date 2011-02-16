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Apple işlemci üretiminde Samsung ile yollarını ayırabilir

8 yıl
12,4b
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17
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın işlemci üretiminde TSMC ile işbirliğine gideceği iddia ediliyor. Yıllarca Samsung tarafından tasarlanıp üretilen işlemcileri kullanan Apple, geçtiğimiz yıl itibariyle kendi işlemcilerini tasarlamaya başlamış, üretim tarafında ise Samsung ile devam etmişti. Apple imzasını taşıyan A4 işlemcisi, aslına bakılırsa Apple'dan çok Samsung ve Intrinsity firmalarının ortaklığı ile geliştirilen bir işlemciydi. Hatta daha sonra Apple, Samsung'un pekte hoşnut olmadığı stratejik bir adım ile Intrinsity firmasını satın almıştı. Apple A4 ve Samsung Hummingbird işlemcilerindeki büyük benzerlik dikkate alındığında A4 işlemcisinin, ağırlıklı olarak Intrinsity ve Samsung firmalarının çalışmalarından doğan bir çözüm olduğu anlaşılmıştı.

Yaklaşan iPad 2 ve iPhone 5 lansmanları öncesinde Apple'ın nasıl bir strateji izleyeceği henüz bilinmiyor. Kimi kaynaklar her iki modelde de A5 işlemcisinin kullanılacağını belirtirken, kimileriyse iPad 2'de güncellenmiş A4 işlemcisine, iPhone 5 ise A5 işlemcisine yer verileceğini öne sürüyorlar. Ancak çif çekirdekli işlemci kullanan tabletlerin hızla yaygınlaştığı günümüzde ilk ihtimal daha güçlü bir seçenek olarak değerlendirilebilir. ARM Cortex-A9 mimarisini temel alacağı belirtilen çift çekirdekli A5 işlemcisi, gerçek anlamda Apple imzasını taşıyan ilk işlemci olacak gibi görünüyor. İşte bu nokta çok kritik çünkü hem akıllı telefon hem de tablet bilgisayar pazarlarında rakip olduğu Samsung'un, üzerinde çalıştığı özel güncellemeler ve yenilikleri herhangi bir şekilde öğrenmesi istemeyen Apple'ın, bu nedenle işlemci üretimini TSMC'ye vereceği öne sürülüyor.

200'den fazla müşterisi bulunan ve bugün çalışmalarına dünyanın en büyük "sözleşmeli" yarıiletken üreticisi olarak devam eden TSMC'nin, olası bir Apple anlaşması karşısında ciddi bir yatırım yapması gerekecek. Çünkü hali hazırda üretim kapasitesinin önemli bir kısmını kullanan TSMC'nin, çıkardığı her ürün milyonlarca adet satan Apple'ın taleplerini karşılayabilmek için yeni tesis veya tesisler kurması şart görünüyor.


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almila1299 8 yıl
ipone 4 ün tasarımını değiştirir, 512 mb ram koyar, 1,2 ghz lik tek çekirdek işlemci koyar, ekranımız zaten göz gibi der ve fan boyları ile mutlu mesut yaşar.bilgisayar olayının da öncüsü appledı şimdi noldu ben mac kullanıyorum diyen sooradan görmelerden başkasının işine yaramıyor. stive abimizin açıklaması (iphone 5 tanıtımı günü) : daha iyi bir işlemciye, ram'e, grafik çözümlerine ihtiyacımız yok zaten ios donanımlarımız ile kusursuz bir şekilde bir bütün olarak çalışıyor ve app store daki bütün uygulamaları kusur bir şekilde kullanmayı vaad ediyor. evet sitivin yıllardır yaptığı yaklaşım ama yeniliğe aç insanları göz ardı ederek daha çok şeyin öncüsü olup sonra üç beş entelin hava atma aracı olarak kalır. iphone 5 tanıtımında görüşürük, adım gibi eminim bu sözler çıkacak sitivin ağzından. çift çekirdekli işlemci ile gelse telefon harbi şaşarım. o sitiv orda oldukca bu böyle arkadaşlar adamın hayali bu. ki söylecekelrinde haklı değil mi haklılık payı.
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Prud 8 yıl
mac kulananlar sonradan görmedir yaklaşımı ile zaten kendini ortaya koymuşsun.. bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak insanımızın en büyük problemi.. bir de sadece marjinal olmak için popüler nesnelere karşı olan kitle var onlar en komik olanlar..

not: intel işlemcili desktop kullanıyorum
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rwo 8 yıl
Anşalıdığı üzere iphone güzel cihaz ama şişirildiği kadar yokmuş ekranı LG üretir işlemciyi SAMSUNG yapar apple da dünya bir paraya satar.İyi kazıklamışlar milleti.
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desert_rain 8 yıl

rwo

Anşalıdığı üzere iphone güzel cihaz ama şişirildiği kadar yokmuş ekranı LG üretir işlemciyi SAMSUNG yapar apple da dünya bir paraya satar.İyi kazıklamışlar milleti.

Apple bunları çalıştıracak yazılımı yapar olayı bitirir.
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Rainbow6 8 yıl
Ben pek sanmiyorum ipad2 e ayni islemci kullanilsin ozelliklerine bakarsak ipad2 ye zaten daha guclu bi islemci lazim ... yine bu dogruysa iphoneye a5 vermezler onada eski ipad islemcisi yaparlar bu 2 cihaz birbiriyle uyumlu oldu sanmiyorum ayri bi uretim bandi acilsin islemci icin
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sahafiec 8 yıl
bu gerçekleşse dahi bu seneye yetişmesi bence çok zor.
TSMC Apple'in olası bir talebine cevap verecek kadar boş kapasiteye sahip olmadığı ortada.
AMD GF ile devam edeceğinden zaten nVidia da atağa geçip TSMC'de önemli miktarda üretim kapasiteleri ayırtmıştı kendine...
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isosonsuz 8 yıl
Çok para versin seneye çıkacak Tegra 3 ü şimdiden ürettirsin madem.
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Erasmus78 8 yıl
Yahu adamlar işlemci tasarlamak için firma satın aldılar, bizimkiler hala daha Tegra kullansın diyorlar. Komiksiniz vesselam.
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sdelta 8 yıl
Şahsen tegra 2 hatta tegra 2 3D kullanılmasını isterim.
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Python 8 yıl
a4 den sonra nvidia ile anlaşma yapıp tegrayı dahada güçlendirip kendi platformunda kullanabilir diye düşünüyorum
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nurullah601 8 yıl
offf tamam iphone 5 tegra 2 anladık
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