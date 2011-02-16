Apple işlemci üretiminde Samsung ile yollarını ayırabilir

Apple'ın işlemci üretiminde TSMC ile işbirliğine gideceği iddia ediliyor. Yıllarca Samsung tarafından tasarlanıp üretilen işlemcileri kullanan Apple, geçtiğimiz yıl itibariyle kendi işlemcilerini tasarlamaya başlamış, üretim tarafında ise Samsung ile devam etmişti. Apple imzasını taşıyan A4 işlemcisi, aslına bakılırsa Apple'dan çok Samsung ve Intrinsity firmalarının ortaklığı ile geliştirilen bir işlemciydi. Hatta daha sonra Apple, Samsung'un pekte hoşnut olmadığı stratejik bir adım ile Intrinsity firmasını satın almıştı. Apple A4 ve Samsung Hummingbird işlemcilerindeki büyük benzerlik dikkate alındığında A4 işlemcisinin, ağırlıklı olarak Intrinsity ve Samsung firmalarının çalışmalarından doğan bir çözüm olduğu anlaşılmıştı.

Yaklaşan iPad 2 ve iPhone 5 lansmanları öncesinde Apple'ın nasıl bir strateji izleyeceği henüz bilinmiyor. Kimi kaynaklar her iki modelde de A5 işlemcisinin kullanılacağını belirtirken, kimileriyse iPad 2'de güncellenmiş A4 işlemcisine, iPhone 5 ise A5 işlemcisine yer verileceğini öne sürüyorlar. Ancak çif çekirdekli işlemci kullanan tabletlerin hızla yaygınlaştığı günümüzde ilk ihtimal daha güçlü bir seçenek olarak değerlendirilebilir. ARM Cortex-A9 mimarisini temel alacağı belirtilen çift çekirdekli A5 işlemcisi, gerçek anlamda Apple imzasını taşıyan ilk işlemci olacak gibi görünüyor. İşte bu nokta çok kritik çünkü hem akıllı telefon hem de tablet bilgisayar pazarlarında rakip olduğu Samsung'un, üzerinde çalıştığı özel güncellemeler ve yenilikleri herhangi bir şekilde öğrenmesi istemeyen Apple'ın, bu nedenle işlemci üretimini TSMC'ye vereceği öne sürülüyor.

200'den fazla müşterisi bulunan ve bugün çalışmalarına dünyanın en büyük "sözleşmeli" yarıiletken üreticisi olarak devam eden TSMC'nin, olası bir Apple anlaşması karşısında ciddi bir yatırım yapması gerekecek. Çünkü hali hazırda üretim kapasitesinin önemli bir kısmını kullanan TSMC'nin, çıkardığı her ürün milyonlarca adet satan Apple'ın taleplerini karşılayabilmek için yeni tesis veya tesisler kurması şart görünüyor.