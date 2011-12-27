Apple, İtalya'da 1.2 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bugünlerde iPad 3 iddialarıyla gündemde olan Apple, tüketicileri garanti süreleri konusunda yasaların belirlediği çerçevede bilgilendirme yapmadığı için İtalya'da 1.2 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Müşterilerine iki yıl yerine bir yıllık garanti sunan daha fazlasını ise yasaları çiğneyerek AppleCare üzerinden ek ücret karşılığı sağlayan Apple, İtalya Antitröst Kurumu tarafından 400.000 Avrosu iki yıllık garantiyi yeterli şekilde ifşa etmediği, 500.000 Avrosu ise AppleCare üzerinden yasal hakla örtüşen satış yaptığı gerekçesiyle toplamda 900.00 Avro yani yaklaşık 1.2 milyon dolarlık ceyaza çarpıtıldı.
Para cezasına ek olarak Apple'ın 90 gün içerisinde AppleCare paketlerinin üzerine iki yıllık garanti süresini yansıtması ve bunu İtalya resmi sitesi üzerinden müşterilerine bildirmesi gerekiyor. Şu an hali hazırda AppleCare üzerinden ekstra hizmet alan İtalyan kullanıcıların durumunun ne olacağı henüz bilinmiyor, gözler Apple'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda.
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Ben ürettiğim cihaza bir sene garanti vereceğim ama öyle bir abartacağım ki kendi storelarımda görenler apple başkaymış be ya biz bilememişiz diyecek.
Peki işin kanuni hukuki tarafına uyacakmıyım hayır, insanları garanti kapsamında tüketici kanunu ve hakem heyeti başvuruları ile hak arama mücadelesi içine sokacakmıyım hayır. Ben bu satışı yaparken 1 sene garanti verdim sizde bunu bilerek aldınız diyeceğim tüketicinin kafasını ezeceğim ama bir taraftanda ben babayım ben en büyüğüm kral benim kral elbetteki sizi mağdur etmez deyip çıkartıp ürünü yenisiyle değiştireceğim tamamen keyfe keder bir şekilde.
Ve ürünün Türkiyedeki servisi olan bir iki firma benim bedavaya değiştirip şov yaptığım gibi beni temsil etmiyor benim reklamımı yapmak için cepten para verip bedava ıphone stoğu tutmuyor diye servis noktalarını suçlayacağım.
servis olma yetkisini veren kim apple, bu tüketiciyi bu duruma sokan kim yine apple, hizmeti denetleme imkan ve kabiliyetine sahip olacak ve malın arkasında durması gereken merci kim apple....
siz kimin ürünü için kime karşı savunuyorsunuz.
Hukuku yasaları hiçe sayıp kendi orman kanunlarını uygulayan, kendi kafasına göre olması için garanti süresini kısa tutan müşteriyi memnun değil, mecbur ve muhtaç ...ve mecburiyeti çözdüğü için minnettar kılan saçma bir orta çağ barbarlığını mı savunuyorsunuz.
O zaman buyrun devam edin.
Beter ol Apple, tüketiciye karşı takındığın ukala tavrın yüzünden yüzmilyon dolar daha cezaya çarptırılırsın inşallah.
Zaten pilin sabit olması bir aksilik pil arızalıysa zaten ömrü bir senede tükenecek (apple demeyin elektronik cihaz sonuçta kul yapısı ayrıca komponent sağlayan ve montaj yapan firmalarda aslında diğer telefon üreticileri dolayısıyla diğerlerininki bozulur Iphone bozulmaz teranesini bırakın)
sonra mecburen garanti dışı servis verilecek.
ondan sonra Iphone piyasanın öncü firması geri dönüş oranı en düşük en kaliteli telefonlar Iphone'dan çıkar diye parasız avukat dolar etrafımız. Zaten piyasanın en vasat donanımını yazılım var diye piyasanın en pahalı fiyatına satan bir marka o kadar pahalıya satıyorsa zaten en kaliteli malzemelerini kullanmalı tabii ki arıza oranı düşük olmalı ama ne olursa olsun elektronik ürün arızalanır. Bu arıza oranını da zaten garanti süresini bir senede tutarak baya bir azaltmışlar.
Ve senelerdir de bizim Iphone safları bunu farketmeden ve apple'ın yaptım oldularına katlanarak sadece Iphoneculardan biriyim diyebilmek için katlanıyor yada kaçak yurtdışı çıkışlı cihazlarını kullanabilmiş olmanın verdiği tatmin duygusuyla olana bitene razı oluyorlar.
Ve herşeye rağmen zorbalıkla yapılan bu hak ihlallerini görmelerine rağmen hala inatla kim ne derse desin Iphone diyebilen saçma sapan bir taraftar kitlesi var.
bahsettiğiniz firma genpa veya teleservice değil.. Apple'ın ne koşullar altındaki cihazlara direk değişim verdiğini biliyoruz.. bilmeyen bir siz varsınız sanıyorum..
Apple Store'a gidin, telefonumda home tuşu takılıyor diye söyleyin, oradaki ciniyıs mate arka taraftan yeni bir cihaz alıp verir size back-up ını vs. yükleyip..
Apple Store olmadığından dolayı Türkiye'de mağdur ediliyoruz.. bunun sorumlusu da Genpa gibi saçma sapan taşeron firmalardır.
son olarak söylemek isterim ki Apple dediğimiz şirket mobil sektörde açık ara farkla en yüksek müşteri memnuniyetine sahip şirkettir..
Tüketici aleyhinde yapılan şeylerin böyle cezalandırılması kesinlikle gereklidir. Darısı ülkemizdeki "zenginin yanındaki" mahkemelerin başına...
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