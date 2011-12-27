Apple, İtalya'da 1.2 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı

Bugünlerde iPad 3 iddialarıyla gündemde olan Apple, tüketicileri garanti süreleri konusunda yasaların belirlediği çerçevede bilgilendirme yapmadığı için İtalya'da 1.2 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Müşterilerine iki yıl yerine bir yıllık garanti sunan daha fazlasını ise yasaları çiğneyerek AppleCare üzerinden ek ücret karşılığı sağlayan Apple, İtalya Antitröst Kurumu tarafından 400.000 Avrosu iki yıllık garantiyi yeterli şekilde ifşa etmediği, 500.000 Avrosu ise AppleCare üzerinden yasal hakla örtüşen satış yaptığı gerekçesiyle toplamda 900.00 Avro yani yaklaşık 1.2 milyon dolarlık ceyaza çarpıtıldı.

Para cezasına ek olarak Apple'ın 90 gün içerisinde AppleCare paketlerinin üzerine iki yıllık garanti süresini yansıtması ve bunu İtalya resmi sitesi üzerinden müşterilerine bildirmesi gerekiyor. Şu an hali hazırda AppleCare üzerinden ekstra hizmet alan İtalyan kullanıcıların durumunun ne olacağı henüz bilinmiyor, gözler Apple'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda.