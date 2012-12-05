Apple, kablosuz şarj teknolojisi üzerine yeni bir patent başvurusunda bulundu

Apple, manyetik rezonanstan yararlanarak kablosuz şarj işlemini gerçekleştirecek bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu.





Patent başvurusunda yer edinen teknoloji, mevcut kablosuz şarj teknolojilerinden farklı olarak cihaz ve şarj yatağı arasındaki fiziki bağlantı şartını ortadan kaldırıyor. Söz konusu sistem cihaz şarj yatağına 1 metre uzakta olsa dahi şarj işlemini gerçekleştirebiliyor.

Apple belli bir mesafeden şarj edebilme özelliği için ilk başvurusunu 2010 yılında yapmış olsa da, şu an Qualcomm'un bünyesinde yer alan WiPower adlı şirketin 2008 yılında tüm kablosuz şarj konseptinin patentini aldığı belirtiliyor. Sonrasında ise, patentlerin Samsung'un da üyesi olduğu Kablosuz Güç İttifak'ı için kullanıma sunulduğu biliniyor.





Apple'ın daha önce üzerine çeşitli şirketlerin çalışmalar yaptığı patent başvurusunun onaylanması durumunda ne gibi gelişmeler yaşanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theregister.co.uk/2012/12/03/apple_charging_patent/