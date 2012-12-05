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Apple, kablosuz şarj teknolojisi üzerine yeni bir patent başvurusunda bulundu

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, manyetik rezonanstan yararlanarak kablosuz şarj işlemini gerçekleştirecek bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu.

Patent başvurusunda yer edinen teknoloji, mevcut kablosuz şarj teknolojilerinden farklı olarak cihaz ve şarj yatağı arasındaki fiziki bağlantı şartını ortadan kaldırıyor. Söz konusu sistem cihaz şarj yatağına 1 metre uzakta olsa dahi şarj işlemini gerçekleştirebiliyor.
Apple belli bir mesafeden şarj edebilme özelliği için ilk başvurusunu 2010 yılında yapmış olsa da, şu an Qualcomm'un bünyesinde yer alan WiPower adlı şirketin 2008 yılında tüm kablosuz şarj konseptinin patentini aldığı belirtiliyor. Sonrasında ise, patentlerin Samsung'un da üyesi olduğu Kablosuz Güç İttifak'ı için kullanıma sunulduğu biliniyor.

Apple'ın daha önce üzerine çeşitli şirketlerin çalışmalar yaptığı patent başvurusunun onaylanması durumunda ne gibi gelişmeler yaşanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theregister.co.uk/2012/12/03/apple_charging_patent/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
"Bir fikir ve ya buluşu koruma altına almak" gayet doğal ve olması gerekendir. Firmadan izinsiz kullanan olursa davada açmak en doğal hakkı.. Patentler aslında, yeniliğe zorlayıcı, rekabeti arttırıcı ve yeni fikirlere yol açan bir yoldur. Çünkü herkes aynı şeyi kullanırsa gelişme gereksinimi duyulmaz, monopol bir ekonomide hala, nokia'nın eskiden yaptığı gibi eski; megapixeli yükseltimiş cihazları ısıtıp ısıtıp sunarlardı..

Neyse..
"Bir fikir ve ya buluşu koruma altına almak" gayet doğal ve olması gerekendir. Firmadan izinsiz kullanan olursa davada açmak en doğal hakkı.. Patentler aslında...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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smunknown 6 yıl
Straight X Edge
Apple gercekten calisiyor. Samsung anca reklam.


Garip ifan.
Apple'in htc ile yaptigi anlasmanin detaylarini bekleyelim, bakalim "kutsal patentler" lisanslanmis mi lisanslanmamis mi?
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Zenci Forvet 6 yıl
Şarj derdinden kurtuluyoruz.
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Paul Jobs 6 yıl
2013 yılındaki iDevice'larında bekliyoruz Apple.
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Shapekaan 6 yıl
Güneş enerjisi ile şarj panelleri gelmeden ben ona patent demem..
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Nerevarine 6 yıl
Apple gercekten calisiyor. Samsung anca reklam.

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ozs 6 yıl
Maşallah Apple dakika başı bir patent alıyor ama iphone 5 bekleneni veremedi. (en azından benim açımdan.) her gün bir apple patent haberi görüyoruz donanımhaberde ama iphone 5'de ekranın boyuna uzaması dışında bir devrim göremedik. ha bir de kutudan çizik çıkması yeniliği getirdiler o da bir devrim sayılır. ben de Apple ürünlerinin hayranıyım androidfan değilim, iphone 4 ve ipad3 kullandım. ama eğri oturup doğru konuşalım. android kendini sürekli geliştiriyor ama iphone 4s ve iphone 5 öyle çok büyük yenilikler getirmedi benim açımdan.
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nurettinaz 6 yıl
Arkadaş senden beklenmeyeni yap ve bu ürünün patentini diğer markalarla sadece sembolik bir rakama paylaş ve bak işte o zaman seni sevmeyen kalıyor mu? Sonuçta bu teknoloji insanlık için inanılmaz bir fayda sağlayacak.
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Moribito 6 yıl
Apple, Terminatordeki SkyNet gibi, yakinda insanlari virus olarak gorucek ve saldiriya gecicek.
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FERFEROS 6 yıl
Şu an akıllı telefonların en büyük sorunu bu zaten. İnşallah kısa süre içerisinde gerçek kablosuz şarj teknolojilerini görürüz.
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erci501 6 yıl
mnstrdnc

btml1302otun bokun patentini alıyo bu firmada(ip4s kullanıcısıyım)
Oha bu olay inanılmaz bişe ot b.k mu:)


Al işte şimdiden başladılar inanılmaz,awesome,rüya teknoloji falan diye.
Ortada ürün falan yok sadece patent. Oda ileride bunu birisi keşfederse diye nemalanmak için patent almış.Akıllı bir hareket
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E_Aydin35 6 yıl
Apple yine burada yenilikçi tarafını ortaya koyup atılımlar yapma peşinde, yeni olan birşey değil elbet uzun uğraşlar, emek ve araştırmalar sonucunda gelişen teknolojiler bunlar.. Apple'ın patent konusunda ne tür bir önlem alacağını merak ediyorum açıkcası, "kablosuz şarj" teknolojisinin patentlerinin bu denli Apple'dan uzka olması ona büyük bir dezavantaj olarak dönücek.. Bu durumda patent ihlalleri görülebilir :)
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MURATSPLAT 6 yıl
Manyetik rezonans benim bildiğim bir şey ise çok tehlikeli bir şey. Youtube aradında bir bakın ne olduğunu. Bunlar çıldırmış herhalde.
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Amedra 6 yıl
Tessla'yı örnek alsınlar.
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12 Angry Men 6 yıl
Ya patent nedne alıyor bıraksın herkes bu teknoloji'den faydalansın onu geliştirisn ne itici bir firma arkadaş
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