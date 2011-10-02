Apple kendi GPU tasarımı üzerinde çalışıyor

Kullandığı hemen her donanımın farklı, yenilikçi ve pazardaki diğer tüm çözümlerden daha iyi olmasını amaç edinen Apple, kendi CPU tasarımından sonra şimdiyse kendi GPU tasarımını kullanmaya hazırlanıyor. iPhone ve iPod Touch gibi cihazlarında uzun yıllar Samsung tasarımı işlemci kullanan ancak iPad ile birlikte A4 adını verdiği ilk işlemcisini, iPad 2'de ise A5 adını verdiği çift çekirdekli işlemcisini kullanmaya başlayan Apple'ın, GPU tarafındaki ise tercihi hissedarları arasında olduğu Imagination firmasının PowerVR çözümlerinden yana idi.

A5 işlemcisinde çok çekirdekli PowerVRSGX 544MP tasarımına yer veren Apple'ın, kapalı kapılar ardında yeni GPU tasarımının çok sayıda versiyonuna sahip olduğu ifade ediliyor. Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz yıllarda özellikle AMD tarafından mühendis/yönetimi transfer etmiş ve şirketin yeni isimleri hangi alanda kullanacağı merak edilir olmuştu. OpenCL teknolojisine büyük önem veren ve gelecek GPGPU odaklı çalışmalarını hızlandırması düşünülen Apple'ın, GPU üretimini TSMC'ye vermesi bekleniyor.

Akıllı telefonlardan tabletlere, ev eğlence sistemlerinden (Apple TV gibi) belki de oyun konsollarına kadar farklı alanlarda kullanılabilecek esnek bir GPU mimarisi yaratmak istediği konuşulan Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında ise yakın gelecek için ciddi bir değişiklikte bulunması ve kendi geliştirdiği GPU tasarımını kullanması ise beklenmiyor. Yeni GPU tasarımının kullanılabileceği ilk işlemcinin A6 olması beklenirken, tüm gelişmelerin şu an için iddiadan ibaret olduğunu ve Apple cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmadığını da not düşelim.