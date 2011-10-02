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Apple kendi GPU tasarımı üzerinde çalışıyor

7 yıl
22,4b
1
20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kullandığı hemen her donanımın farklı, yenilikçi ve pazardaki diğer tüm çözümlerden daha iyi olmasını amaç edinen Apple, kendi CPU tasarımından sonra şimdiyse kendi GPU tasarımını kullanmaya hazırlanıyor. iPhone ve iPod Touch gibi cihazlarında uzun yıllar Samsung tasarımı işlemci kullanan ancak iPad ile birlikte A4 adını verdiği ilk işlemcisini, iPad 2'de ise A5 adını verdiği çift çekirdekli işlemcisini kullanmaya başlayan Apple'ın, GPU tarafındaki ise tercihi hissedarları arasında olduğu Imagination firmasının PowerVR çözümlerinden yana idi.
A5 işlemcisinde çok çekirdekli PowerVRSGX 544MP tasarımına yer veren Apple'ın, kapalı kapılar ardında yeni GPU tasarımının çok sayıda versiyonuna sahip olduğu ifade ediliyor. Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz yıllarda özellikle AMD tarafından mühendis/yönetimi transfer etmiş ve şirketin yeni isimleri hangi alanda kullanacağı merak edilir olmuştu. OpenCL teknolojisine büyük önem veren ve gelecek GPGPU odaklı çalışmalarını hızlandırması düşünülen Apple'ın, GPU üretimini TSMC'ye vermesi bekleniyor.
Akıllı telefonlardan tabletlere, ev eğlence sistemlerinden (Apple TV gibi) belki de oyun konsollarına kadar farklı alanlarda kullanılabilecek esnek bir GPU mimarisi yaratmak istediği konuşulan Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında ise yakın gelecek için ciddi bir değişiklikte bulunması ve kendi geliştirdiği GPU tasarımını kullanması ise beklenmiyor. Yeni GPU tasarımının kullanılabileceği ilk işlemcinin A6 olması beklenirken, tüm gelişmelerin şu an için iddiadan ibaret olduğunu ve Apple cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmadığını da not düşelim.

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Confusion 7 yıl en beğenilen
kasada 86milyar dolar olunca her işe girişmek kolay oluyor demekki
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mebrar 7 yıl
"A5 işlemcisinde çok çekirdekli PowerVRSGX 544MP tasarımına yer veren Apple'ın" 543MP değil miydi ben mi yanlış biliyorum yoksa?
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Virinom 7 yıl
MeGaDave06
Bana eksi verenler pardonda beyin bedavayken siz nerdeydiniz asalaklar
biz orda gır gır maksadıyla yorum yapıyoruz milletin yaptığına bak basıp durmuşlar -ye yazıklar olsun - verenlere





Sizin gibileri foruma paraylamı alıyorlar ?
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civilbugra 7 yıl
@MeGaDave06 dotum yediğin eksilerin sebebi yorumunun çok saçma olmasından olabilir mi aca bence çemkireceğine biraz daha mantıklı ve - yemiyecek yourmlar vaz
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SystemApps 7 yıl
hehe nvidia tarafındaki gelişmeler appleın eteklerini tutuşturdu anlaşılan.Qualcomm zaten şuan gayet iyi adreno 300 =konsol diyor.Apple battın artık yan gitme zamanı :D
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NuKe_MaNia 7 yıl
kesin arm lı minibook çıkartır apple paragözler
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OvernightSensation 7 yıl
onuda bir 5 yıla çıkarırlar herhalde :)
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@wise 7 yıl
Bir de, buraya burnunu sokmamıştı. Büyük firma kabul. Ama, hiç haz almıyrum bu firmadan. Ürünlerinin çoğu kaba ve estetikten uzak..
Gpu tasarımına kesin geçecektir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
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darkaura 7 yıl
tsmc gecmiste uretimde verimlilik sorunlarindan nvidiayi yari yolda birakip urunlerinin gec cikmasina neden olmustu. arkadas ona gonderme yapiyordur. ama apple gibi buyuk musteri olunca tsmc onceligi ona verir, olan diger ureticilere olur. samsungda vaktiyle applei zor durumda birakmamak icin kendi cihazlarina uretimi kesip applea oncelik vermisti. bu yuzden applein problem yasayacagini sanmiyorum.
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M@U 7 yıl darkaura
darkaura

tsmc gecmiste uretimde verimlilik sorunlarindan nvidiayi yari yolda birakip urunlerinin gec cikmasina neden olmustu. arkadas ona gonderme yapiyordur. ama apple gibi buyuk musteri olunca tsmc onceligi ona verir, olan diger ureticilere olur. samsungda vaktiyle applei zor durumda birakmamak icin kendi cihazlarina uretimi kesip applea oncelik vermisti. bu yuzden applein problem yasayacagini sanmiyorum.

Şuan bile bildiğim kadarıyla 28nm üretimi tamamen Apple'a ayırmış durumda TSMC. Yıl sonuna kadar da TSMC'den çıkan 28nm yongalar yalnızca Apple'a ait olanlar olacak. Sizin de dediğiniz gibi Apple büyük ve sağlam bir firma. Ona yanlış yapmak biraz zor. En azından Steve Jobs varken durum buydu.
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M@U 7 yıl
Gpu teknolojisi çok hızlı gelişen bir alan. Patent davaları ertesinde Apple'ın bu alana girmek istemesi beni şaşırtmadı açıkcası. Belki de gpu konusunda farklı firmalara mahkum kalmamak içindir. Sonuçta Apple ürettiği her ürünün içine bir tane de gpu yerleştiriyor. Yani hayati önemi var. Ancak ürettiği gpu'ları büyük ihtimalle yalnızca kendi ürünlerinde kullanacağı için AMD ve Nvidia ile pek de rekabete girişeceğini sanmam.



YasinCC

TSMC ile başlamadan biter bu iş :D

Hayırdır, neden? TSMC'nin bir yanlışını mı gördünüz?
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YasinCC 7 yıl
TSMC ile başlamadan biter bu iş :D
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Batuist 7 yıl
kendi cihazları ile %100 uyumlu çalışacak güçlü bir çözüm üretmesi bence apple adına çok güzel olurdu. kullandığı tüm parçaların kendi tasarımı olması apple'ı daha da güçlü kılacaktır..
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artcraft35 7 yıl
haydeeeee 1 senede 1 telefon, 1 tableti bekleten apple şimdi gpusunu da kendi üretirse herhalde 1 sene telefon diğer sene tablet çıkarır. açıklamaları da "gpu da artık bizim üretimimiz diğer gpuların aksine 2 senede hiçbir uygulama ve oyunun gerisinde kalmaz" olur.
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Confusion 7 yıl
kasada 86milyar dolar olunca her işe girişmek kolay oluyor demekki
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