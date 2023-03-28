Tam Boyutta Gör Nvidia'nın uygun fiyatlı GeForce RTX 40 ekran kartları için beklentiler artmaya devam ediyor. Bu bağlamda RTX 4070 ve RTX 4060 için heyecanlı bekleyiş yakında sona erecek. Kısa süre önce paylaşılan yeni bir sızıntı ise, RTX 4070 modelinin bellek bellek yapılandırmasını bir kez daha doğruladı.

RTX 4070 özellikleri doğrulandı

Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) çevrimiçi veri tabanında yayınlanan bir belge, MSI'ın yol haritasında bulunan RTX 4070 modellerini gün yüzüne çıkardı. Paylaşılan listede, markanın alışık olduğumuz çift fanlı modellerinden iki sürüm yer alıyor. Geriye kalan kartlar ise muhtemelen üçlü fanlı olacak. Ayrıca liste yeni GPU'nun 12GB VRAM ile destekleneceğini doğruluyor. İşte belgede yer alan tüm model numaraları:

MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12G

MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC

MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC

MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G

MSI RTX 4070 GAMING X TRIO 12G

MSI RTX 4070 GAMING TRIO 12G

MSI RTX 4070 SUPRIM X 12G

MSI RTX 4070 SUPRIM 12G

Listenin başında, MSI'ın uygun fiyatlı Ventus serisinde en az dört model planladığını görüyoruz. Daha pahalı olan Gaming ve Suprim modellerinde ise iki sürüm bizleri bekliyor olacak.

Bir hatırlatma olarak, GeForce RTX 4070, RTX 4070 Ti modelinin kırpılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Buna göre 5888 CUDA çekirdekli AD104-250/251 yongasından güç alacak GPU, 12GB GDDR6X bellek, 192 bit veri yolu, 1920 MHz temel ve 2475 MHz arttırılmış saat hızına sahip olacak.

Nvidia'dan kripto açıklaması: ''Topluma faydası yok'' 1 gün önce eklendi

Söz konusu frekans değerlerin bir üst model RTX 4070 Ti’dan 135 MHz ve 390 MHz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Paylaşılan son bilgiler, RTX 4070 için 13 Nisan'da tarihine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GeForce RTX 4070 özellikleri bir kez daha doğrulandı!