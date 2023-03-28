Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4070 özellikleri bir kez daha doğrulandı

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen GeForce RTX 4070 özellikleri bir kez daha doğrulandı. Ada mimarisinin orta üst seviye kartı, 13 Nisan'da geliyor. İşte detaylar
    Oy Ver
    GeForce RTX 4070 özellikleri bir kez daha doğrulandı! Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın uygun fiyatlı GeForce RTX 40 ekran kartları için beklentiler artmaya devam ediyor. Bu bağlamda RTX 4070 ve RTX 4060 için heyecanlı bekleyiş yakında sona erecek. Kısa süre önce paylaşılan yeni bir sızıntı ise, RTX 4070 modelinin bellek bellek yapılandırmasını bir kez daha doğruladı. 

    RTX 4070 özellikleri doğrulandı

    Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) çevrimiçi veri tabanında yayınlanan bir belge, MSI'ın yol haritasında bulunan RTX 4070 modellerini gün yüzüne çıkardı. Paylaşılan listede, markanın alışık olduğumuz çift fanlı modellerinden iki sürüm yer alıyor. Geriye kalan kartlar ise muhtemelen üçlü fanlı olacak. Ayrıca liste yeni GPU'nun 12GB VRAM ile destekleneceğini doğruluyor. İşte belgede yer alan tüm model numaraları:

    • MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12G
    • MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC
    • MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC
    • MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G
    • MSI RTX 4070 GAMING X TRIO 12G
    • MSI RTX 4070 GAMING TRIO 12G
    • MSI RTX 4070 SUPRIM X 12G
    • MSI RTX 4070 SUPRIM 12G

    Listenin başında, MSI'ın uygun fiyatlı Ventus serisinde en az dört model planladığını görüyoruz. Daha pahalı olan Gaming ve Suprim modellerinde ise iki sürüm bizleri bekliyor olacak.

    Bir hatırlatma olarak, GeForce RTX 4070, RTX 4070 Ti modelinin kırpılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Buna göre 5888 CUDA çekirdekli AD104-250/251 yongasından güç alacak GPU, 12GB GDDR6X bellek192 bit veri yolu1920 MHz temel ve 2475 MHz arttırılmış saat hızına sahip olacak.

    Söz konusu frekans değerlerin bir üst model RTX 4070 Ti’dan 135 MHz ve 390 MHz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Paylaşılan son bilgiler, RTX 4070 için 13 Nisan'da tarihine işaret ediyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

    Profil resmi
    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    forma imza kalemi sinema kaç yaş ücretsiz vodafone arama yönlendirme ailem sigara içtiğimi öğrendi ne yapmalıyım kettle açık kalırsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız