GeForce RTX 4070 özellikleri bir kez daha doğrulandı

RTX 4070 özellikleri doğrulandı
Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) çevrimiçi veri tabanında yayınlanan bir belge, MSI'ın yol haritasında bulunan RTX 4070 modellerini gün yüzüne çıkardı. Paylaşılan listede, markanın alışık olduğumuz çift fanlı modellerinden iki sürüm yer alıyor. Geriye kalan kartlar ise muhtemelen üçlü fanlı olacak. Ayrıca liste yeni GPU'nun 12GB VRAM ile destekleneceğini doğruluyor. İşte belgede yer alan tüm model numaraları:
- MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12G
- MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC
- MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC
- MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G
- MSI RTX 4070 GAMING X TRIO 12G
- MSI RTX 4070 GAMING TRIO 12G
- MSI RTX 4070 SUPRIM X 12G
- MSI RTX 4070 SUPRIM 12G
Listenin başında, MSI'ın uygun fiyatlı Ventus serisinde en az dört model planladığını görüyoruz. Daha pahalı olan Gaming ve Suprim modellerinde ise iki sürüm bizleri bekliyor olacak.
Bir hatırlatma olarak, GeForce RTX 4070, RTX 4070 Ti modelinin kırpılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Buna göre 5888 CUDA çekirdekli AD104-250/251 yongasından güç alacak GPU, 12GB GDDR6X bellek, 192 bit veri yolu, 1920 MHz temel ve 2475 MHz arttırılmış saat hızına sahip olacak.
Söz konusu frekans değerlerin bir üst model RTX 4070 Ti’dan 135 MHz ve 390 MHz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Paylaşılan son bilgiler, RTX 4070 için 13 Nisan'da tarihine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)