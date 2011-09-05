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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple mağazası çalışanları iCloud ve iOS 5 için eğitim almaya başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en başarılı şirketi konumundaki Apple müthiş satış başarısı ve rekor gelirlerinin yanında müşteri hizmetleri konusunda en iyisi olmasıyla da gurur duyuyor. Müşteri hizmetlerine verilen önem Apple tepe yöneticileri tarafından sık sık dile getiriliyor.

Apple'ın bulut depolama hizmeti iCloud ve mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 5'in çıkış tarihleri yaklaştıkça firma bünyesinde de hareketlilik artıyor. 9to5Mac sitesinin elde ettiği bilgilere ve fotoğraflara göre Apple iOS 5 ve iCloud konusunda perakende mağazalarındaki çalışanlarını eğitmeye başladı. 

Çalışanlara okumaları gereken dökümanlar firma içi RetailMe uygulamasıyla gönderiliyor. Uygulama kısa süre önce firma çalışanları arasında bir veri aktarım ağı kurmak amacıyla geliştirilmişti.

Dökümanlarda iOS 5 ve iCloud hizmetlerinin neler vaad ettiği kısaca anlatıldıktan sonra bugüne kadar ki gelişim aşamaları ve eğitimin amacının ne olduğu aktarılıyor. Dökümanların yanında konularla ilgili uygulamalar, veriler, müzik, video vb. materyaller de kursiyerlere dağıtılıyor.

Temel amaç müşterilere en iyi iOS 5 ve iCloud deneyimini yaşatmak. Apple soru soran müşterilerin karşısında bocalayan bir çalışan asla istemiyor. iOS 5 ve iCloud konularında merak edilen noktalarda müşterilerin en iyi şekilde aydınlatılması bekleniyor.

iOS 5 sürümünün beta aşaması devam ediyor ve 7. aşamaya geçilmiş durumda. iOS 5'in kullanıcılara sunacağı yenilikler arasında yeni bildirim merkezi, kablosuz güncellemeleri alma, kablosuz senkronizasyon, Twitter entegrasyonu ve iMessage mesajlaşma programı sayılabilir.

iPhone 5 modelinin çıkışının yaklaştığına dair iddialar artarken iOS 5 ve iCloud ürünlerinin de iki hafta içerisinde çıkış tarihinin netleşebileceği belirtiliyor.

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DH Misafiri 8 yıl
çabuk çıksa da biz de yukliyek baa...saka bı yana yeni özellikler harika. herkes sabırsızlıkla bekliyordur sanırım... özelliklerden bı tanesi de; mesajlarda kestirmeler, ekliyosun mesela seni seviyorum yerine, ss yazıyorsun o tamamlayıp gönderiyor. harika degil mı :))
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Guest-F8946C419 8 yıl
Müşterinin her talebine cevap verebilecek kadar eğitiliyorsa bu apple'ın ne kadar müşteriye değer verdiğidir..

Bazıları maksat konuşmak için konuşmuş komik şeyler sizi..
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Nightmare70 8 yıl
Nokia bayisine girdim n8'de flash desteği var mı diye sordum,flash derken beyfendi neyi kastediyorsunuz dedi bende güldüm sonra bir sn dedi arkada gitti birilerine sormaya başladı geldi.Her türlü desteği mevcut,bilgisayarda ne varsa bundada var beyefendi dedi :D
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bilgehankalkan 8 yıl

Nightmare70

Nokia bayisine girdim n8'de flash desteği var mı diye sordum,flash derken beyfendi neyi kastediyorsunuz dedi bende güldüm sonra bir sn dedi arkada gitti birilerine sormaya başladı geldi.Her türlü desteği mevcut,bilgisayarda ne varsa bundada var beyefendi dedi :D


Türkiye'de zaten içler acısı bu destek, tabi 1 adama 100 tane telefonu sattırırsan adam hangisini bilsin.
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TuffkiLLe 8 yıl Nightmare70
Nightmare70

Nokia bayisine girdim n8'de flash desteği var mı diye sordum,flash derken beyfendi neyi kastediyorsunuz dedi bende güldüm sonra bir sn dedi arkada gitti birilerine sormaya başladı geldi.Her türlü desteği mevcut,bilgisayarda ne varsa bundada var beyefendi dedi :D

teknosa ve darty daha iyi bu konuda.. en azından birşeyler biliyor çalışanlar.. TeknoSa yı sevmem ama çalışanlarının içinde en az 1-2 tane konuşabilen adam vardır.. fiyat falan soranlara onlar bakmıyor tabi, teknik bilgilerden bahsedince gönderiyorlar yanınıza onlarla konuşuyorsunuz.
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pEgaTR 8 yıl
İşte şimdi ip5 in ucu göründü :-))
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OvernightSensation 8 yıl
panelci
Genelde ürün egitimini 2-3 hafta kala veriyor apple,buda ekime kalmayacagini gösteriyor ama adamlardan hala çit yok..Bu arda egitim alan satis danismanlarinin ürünü anlatmasina yada ikna edip satmasina gerek kalmiyorki,millet alip kaçiyor tabiri caizse..

ios gibi sade bir sistemde bu kadar eğitim sürüyorsa başka olsa apple ne yapardı merak ediyorum 1 yıl önceden rezervasyon alırdı :)
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northernlights 8 yıl
Demek ki az kaldı...
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panelci 8 yıl
Genelde ürün egitimini 2-3 hafta kala veriyor apple,buda ekime kalmayacagini gösteriyor ama adamlardan hala çit yok..Bu arda egitim alan satis danismanlarinin ürünü anlatmasina yada ikna edip satmasina gerek kalmiyorki,millet alip kaçiyor tabiri caizse..
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manivela 8 yıl
bravo çocuklara, eğitim şart tabi..


bir de dikkatimi çekti, sormadan edemeyeceğim: haber resminde ekran görüntüsü almak yerine fotoğraf çekip koymak doğallığı bozmamak adına yapılmış bir hareket mi?
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zalman_1 8 yıl
anlaşılan şuki bu iş dahada uzayacak ios5 çıkmasına.
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