Apple mağazası çalışanları iCloud ve iOS 5 için eğitim almaya başladı

Dünyanın en başarılı şirketi konumundaki Apple müthiş satış başarısı ve rekor gelirlerinin yanında müşteri hizmetleri konusunda en iyisi olmasıyla da gurur duyuyor. Müşteri hizmetlerine verilen önem Apple tepe yöneticileri tarafından sık sık dile getiriliyor.





Apple'ın bulut depolama hizmeti iCloud ve mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 5'in çıkış tarihleri yaklaştıkça firma bünyesinde de hareketlilik artıyor. 9to5Mac sitesinin elde ettiği bilgilere ve fotoğraflara göre Apple iOS 5 ve iCloud konusunda perakende mağazalarındaki çalışanlarını eğitmeye başladı.





Çalışanlara okumaları gereken dökümanlar firma içi RetailMe uygulamasıyla gönderiliyor. Uygulama kısa süre önce firma çalışanları arasında bir veri aktarım ağı kurmak amacıyla geliştirilmişti.





Dökümanlarda iOS 5 ve iCloud hizmetlerinin neler vaad ettiği kısaca anlatıldıktan sonra bugüne kadar ki gelişim aşamaları ve eğitimin amacının ne olduğu aktarılıyor. Dökümanların yanında konularla ilgili uygulamalar, veriler, müzik, video vb. materyaller de kursiyerlere dağıtılıyor.





Temel amaç müşterilere en iyi iOS 5 ve iCloud deneyimini yaşatmak. Apple soru soran müşterilerin karşısında bocalayan bir çalışan asla istemiyor. iOS 5 ve iCloud konularında merak edilen noktalarda müşterilerin en iyi şekilde aydınlatılması bekleniyor.





iOS 5 sürümünün beta aşaması devam ediyor ve 7. aşamaya geçilmiş durumda. iOS 5'in kullanıcılara sunacağı yenilikler arasında yeni bildirim merkezi, kablosuz güncellemeleri alma, kablosuz senkronizasyon, Twitter entegrasyonu ve iMessage mesajlaşma programı sayılabilir.





iPhone 5 modelinin çıkışının yaklaştığına dair iddialar artarken iOS 5 ve iCloud ürünlerinin de iki hafta içerisinde çıkış tarihinin netleşebileceği belirtiliyor.