Apple Notlar arşivine erişememe sorunu çözüldü

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple kullanıcılarının bir süredir iCloud hesabında sakladığı Notlar uygulamasına erişememe sorununa çözüm bulundu. Apple resmi bir açıklama yapmasa da kullanım kılavuzlarını güncelleyerek dolaylı yoldan sorunu kabul etti.

Apple Notlar arşivine neden erişilemiyor?

Apple’ın geçtiğimiz haftalarda iCloud kullanıcı sözleşmesinde yaptığı değişikliğin ardından, kullanıcılar iCloud hesaplarına arşivledikleri notlara ulaşamadıkları konusunda şikâyet etmeye başlamıştı. Sorunun kullanıcı sözleşmesi ile bir alakası olduğu düşünülse de Apple bu konuda bir açıklama yapmadı.

Apple’dan zorunlu yatırım 1 hf. önce eklendi

Firma bunun yerine destek dokümanlarını güncelleyerek kullanıcılara sorunu nasıl çözeceğini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Dokümanlarda silinen notların geri getirilmesi için şu aşamaların takip edilmesi istenmiş:

Ayarlar uygulamasını açın ve isminize tıklayın

iCloud simgesine ve Notlar’a tıklayın

Senkronizasyonu açın

Notlar uygulamasına gidin

Eğer sorun devam ederse iPhone, iPad veya Apple Vision cihazını yeniden başlatın ve Ayarları kontrol edin.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple Notlar arşivine erişemeyenler dikkat