Apple Notlar arşivine erişememe sorunu çözüldü

Apple Notlar arşivine neden erişilemiyor?
Apple’ın geçtiğimiz haftalarda iCloud kullanıcı sözleşmesinde yaptığı değişikliğin ardından, kullanıcılar iCloud hesaplarına arşivledikleri notlara ulaşamadıkları konusunda şikâyet etmeye başlamıştı. Sorunun kullanıcı sözleşmesi ile bir alakası olduğu düşünülse de Apple bu konuda bir açıklama yapmadı.
Firma bunun yerine destek dokümanlarını güncelleyerek kullanıcılara sorunu nasıl çözeceğini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Dokümanlarda silinen notların geri getirilmesi için şu aşamaların takip edilmesi istenmiş:
- Ayarlar uygulamasını açın ve isminize tıklayın
- iCloud simgesine ve Notlar’a tıklayın
- Senkronizasyonu açın
- Notlar uygulamasına gidin
- Eğer sorun devam ederse iPhone, iPad veya Apple Vision cihazını yeniden başlatın ve Ayarları kontrol edin.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir