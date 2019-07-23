Elektrikli Ford F-150 pickup, 570 tonluk tren vagonlarını çekti

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Elektrikli araçların üretim bandına çıkmadan önce uçak çekerek gövde gösterisi yapması adeta moda oldu. Bunun son örneğini Mini Cooper’ın elektrikli versiyonunda görmüştük. Benzer bir reklam projesi de Ford’dan geldi. Elektrikli F-150 pickup prototipi 570 tonluk tren vagonlarını çekti.

Ford geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 2022 yılına kadar 16 elektrikli model piyasaya süreceğini belirtmişti. Bu araçlardan en önemlisi de Ford F-150’nin tamamen elektrikli versiyonu. İlk etapta söz konusu aracın hibrit olarak 2020 yılında satışa sunulması bekleniyordu. Fakat kısa sürede planlar değişti ve tamamen elektrikli F-150 için düğmeye basıldı.

Tanıtım tarihi hakkında bilgi verilmeyen elektrikli Ford F-150’nin kamuflajlı casus görüntülerini daha önce görmüştük. Fakat prototipler ilk kez bugün resmi olarak karşımıza çıktı. Elektrikli Ford F-150 prototipi, modelin 42. yıl dönümüne izafeten 42 tane F-150’nin uzunluğuna denk gelen 10 adet çift katlı tren vagonu çekti. Ford F-150 modelleriyle doldurulan vagonların toplam ağırlığının 570 ton olduğu açıklandı.

Not: Asıl çekme işlemi 4:19'dan itibaren başlıyor

Tamamen elektrikli Ford F-150’nin özellikleri henüz belli değil. Fakat videodan anlaşıldığı kadarıyla Ford, müşterilerinin elektriğe geçişin performans kaybı anlamına gelmediğini bilmesini istiyor. Çekiş kapasitesi de bunun en iyi örneklerinden biri.