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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Apple, oyunu Android'e geciktirmemiz için bize kamyon dolusu para ödedi" (Güncellendi)

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
9,1b
1
98
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS kullanıcılarının Temmuz-Ağustos döneminden beri oynadığı Plants vs Zombies 2'nin Android platformu için hala yayınlanmamış olmasında Apple'ın parmağı mı var ?

Oyun dünyasının önemli firmalarından EA'nın üst düzey yöneticilerinden Frank Gibeau'dan gündemi sarsan açıklamasına göre sorumuzun cevabı "aynen öyle". Frank Gibeau'nun dün bir sunum esnasında yaptığı açıklamada Plants vs Zombies 2'nin Android platformuna daha geç çıkması için Apple, EA'ya "kamyon dolusu para" vermiş. Frank Gibeau, "kamyon dolusu" ifadesiyle ne kadarlık bir tutarı kastettiğiyle ilgili net bir açıklama ise yapmamış.

Eğer Frank Gibeau'nun açıklaması doğru ise Apple'ın, Plants vs Zombies 2'nin bir süre iOS'e özel kalması için EA ile anlaşma yapmış görünüyor. Ticari olarak uygun olsa da etik olup olmadığı tartışmaya açık olan bu anlaşmanın doğru olduğunu varsayarsak, Apple'ın App Store'daki üst düzey geliştiricilere 70/30'luk gelir paylaşım modeline ek olarak para ödediği ilk defa ortaya çıkmış oluyor.

Plants vs Zombies 2, 10 Temmuz'dan bu yana App Store'da yer alıyor. İlk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'da yayınlanan oyun, 15 Ağustos itibariyle dünyanın diğer ülkelerindeki iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Google Play'den henüz yayınlanmayan oyun, Android'le ilk buluşmasını sadece Çin'den erişilebilen Baidu AppSearch üzerinden yapmıştı. Şu anki bilgilere göre oyunun Android için evrensel olarak yayınlanması güz dönemi içerisinde "bir tarihte" gerçekleşecek.
Güncelleme 1: Apple'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Tahmin ettiğiniz gibi Apple cephesi, iddiayı kesin bir dille yalanlayarak iki firma arasında bir anlaşma ya da para ödemesinin söz konusu olmadığını söyledi. 
Güncelleme 2:  İlk olarak Giant Bomb tarafından haber edilen açıklamaların ses getirmesinden sonra EA'dan da resmi bir açıklama yapıldı. İngiliz Metro sitesine açıklama yapan EA yetkililerinin açıklaması şöyle:
"Firma içi yapılan toplantıda konuşulanlar arasından cımbızla alınan bir cümle, yanlış anlaşılmaya sebep oldu. Apple ile EA arasında parasal bir anlaşma olduğu yönündeki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakta olup, yaşanan bilgi kirliliği için özür dileriz." 

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AndaCakan 6 yıl en beğenilen -BraveHeart-
-İndependence-
şerefsizler zaten nefret ediyordum şimdi 10 kat daha nefret ediyorum FOREVER ANDROİD FOREVER SAMSUNG

Doğru olduğu bile kesin değil ama parayı alan şerefli veren şerefsiz oluyor öyle mi
-İndependence-şerefsizler zaten nefret ediyordum şimdi 10 kat daha nefret ediyorum FOREVER ANDROİD FOREVER SAMSUNGDoğru olduğ...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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e-Militarist 6 yıl
Yiyin birbirinizi. Yiyip bitirin ama.
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mert1907 6 yıl
Degmez bu oyun için "kamyon dolusu para"
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3 Avatar Avatar Avatar
koçari 4 yıl
Wp de hala yok
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eofdred 4 yıl koçari
koçari

Wp de hala yok


dış mihraklar wp ye gelmesin diye "kamyon dolusu para" ödemiştir belki :D :D tir tir titriyorlar ya wp den :D
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fthkn 4 yıl
Haberi istedikleri kadar EA'in yalanlama bilgileri ile güncellesinler. Böyle bir şey olsa bile ispatlanamaz.
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Ichimaru Gin 5 yıl
Ne çektiniz be appledan.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Microsoft zaten xbox ve ps cekismesinde bu yintemi yillardir kullaniyor.Geri kaldigi icin acigi kapatmak istiyor.
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bocekgrafik 5 yıl
Apple'dan beklenen hareketler.
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MrtAltg 5 yıl
bir yıl önceki konuyu nerden bulup hortlatıp birde okumadan yorum yapabiliyorsunuz hayret baya yeteneklisiniz
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KIZIL ORDU 5 yıl
Yalan
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imodder 5 yıl
Bu ne kuyruk acısıymıs ya, utanılacak bir durum bu. 9 eylül etkinliğine davet edilmediler diye bu kadar da koymamalı yonetime ya :) Koskoca forum yonetimi arka planda karar almıs akıllarınca uyelerini ziyaretcilerini apple dan sogutma amacı guduyor :)

Millet kalite nedir biliyor ama kendinizi bosuna yormayın...
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**cyborg** 5 yıl imodder
imodder

Bu ne kuyruk acısıymıs ya, utanılacak bir durum bu. 9 eylül etkinliğine davet edilmediler diye bu kadar da koymamalı yonetime ya :) Koskoca forum yonetimi arka planda karar almıs akıllarınca uyelerini ziyaretcilerini apple dan sogutma amacı guduyor :)

Millet kalite nedir biliyor ama kendinizi bosuna yormayın...

Konunun acilis tarihine baksaydiniz keske

Kisisel algilamayin fakat kendi cevremde de boyle gereksiz yapilan fanliklari gordugum icin iphone almiyorum..pil omru de var tabi:))
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Be All My Sins Remembered 5 yıl imodder
imodder
Bu ne kuyruk acısıymıs ya, utanılacak bir durum bu. 9 eylül etkinliğine davet edilmediler diye bu kadar da koymamalı yonetime ya :) Koskoca forum yonetimi arka planda karar almıs akıllarınca uyelerini ziyaretcilerini apple dan sogutma amacı guduyor :)

Millet kalite nedir biliyor ama kendinizi bosuna yormayın...

Kimsenin avukatı değilim fakat arkadaş okumaniz yok mu sizin?
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AlkanExclusive 5 yıl
Ulan en çok uygulama iOS'ta Apple'ın ihtiyacımı var böyle şeylere. Android kullanıyorum ama forumda tüm yönetim olarak Apple'a toplu bok atma başladı! Yapmayın şunu...
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888888888888999*9 5 yıl
wpde hala yok lan
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DOGAN LALE 5 yıl
IPHONE 7 PIYASADA ÇOK İYİ ÇOK ÇOK İDDALİ















isbulurum.com.tr/...
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