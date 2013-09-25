"Apple, oyunu Android'e geciktirmemiz için bize kamyon dolusu para ödedi" (Güncellendi)

iOS kullanıcılarının Temmuz-Ağustos döneminden beri oynadığı Plants vs Zombies 2'nin Android platformu için hala yayınlanmamış olmasında Apple'ın parmağı mı var ?

Oyun dünyasının önemli firmalarından EA'nın üst düzey yöneticilerinden Frank Gibeau'dan gündemi sarsan açıklamasına göre sorumuzun cevabı "aynen öyle". Frank Gibeau'nun dün bir sunum esnasında yaptığı açıklamada Plants vs Zombies 2'nin Android platformuna daha geç çıkması için Apple, EA'ya "kamyon dolusu para" vermiş. Frank Gibeau, "kamyon dolusu" ifadesiyle ne kadarlık bir tutarı kastettiğiyle ilgili net bir açıklama ise yapmamış.

Eğer Frank Gibeau'nun açıklaması doğru ise Apple'ın, Plants vs Zombies 2'nin bir süre iOS'e özel kalması için EA ile anlaşma yapmış görünüyor. Ticari olarak uygun olsa da etik olup olmadığı tartışmaya açık olan bu anlaşmanın doğru olduğunu varsayarsak, Apple'ın App Store'daki üst düzey geliştiricilere 70/30'luk gelir paylaşım modeline ek olarak para ödediği ilk defa ortaya çıkmış oluyor.

Plants vs Zombies 2, 10 Temmuz'dan bu yana App Store'da yer alıyor. İlk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'da yayınlanan oyun, 15 Ağustos itibariyle dünyanın diğer ülkelerindeki iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Google Play'den henüz yayınlanmayan oyun, Android'le ilk buluşmasını sadece Çin'den erişilebilen Baidu AppSearch üzerinden yapmıştı. Şu anki bilgilere göre oyunun Android için evrensel olarak yayınlanması güz dönemi içerisinde "bir tarihte" gerçekleşecek.

Güncelleme 1: Apple'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Tahmin ettiğiniz gibi Apple cephesi, iddiayı kesin bir dille yalanlayarak iki firma arasında bir anlaşma ya da para ödemesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Güncelleme 2: İlk olarak Giant Bomb tarafından haber edilen açıklamaların ses getirmesinden sonra EA'dan da resmi bir açıklama yapıldı. İngiliz Metro sitesine açıklama yapan EA yetkililerinin açıklaması şöyle:

"Firma içi yapılan toplantıda konuşulanlar arasından cımbızla alınan bir cümle, yanlış anlaşılmaya sebep oldu. Apple ile EA arasında parasal bir anlaşma olduğu yönündeki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakta olup, yaşanan bilgi kirliliği için özür dileriz."