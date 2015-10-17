Apple patent ihlali nedeniyle 234 milyon dolar tazminat ödeyecek

Apple'ın Wisconsin Üniversitesi'nin patent koruma bölümü olan Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) ile yongaların verimliliği konusundaki bir patentin ihlali kapsamında davalık olduğunu buradan sizlere aktarmıştık. Dava sonucunda Apple'a tazminat cezası verildi.





WARF'ın sözkonusu patenti 1998 yılına kadar gidiyor ve yongalarda verimliliği sağlayan özel bir teknolojiyi kapsıyor. Apple'ın bu patenti A7, A8 ve A8X yani 64-bitlik yongasetlerinde ihlal ettiği öne sürülüyordu. Dava kapsamında 862 milyon dolar civarında bir tazminat cezası sözkonusuydu ancak jürinin değerlendirmesi sonucunda 234 milyon dolarlık bir meblağ ortaya çıktı.





Apple kararı temyize götüreceğini belirtirken, Intel ile aynı konudaki dava sürecinde iki firmanın 110 milyon dolar gibi bir meblağda anlaştığını, kendilerine uygulanan 234 milyon doların oldukça fazla olduğunu dile getirdi. WARF ise emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.





WARF 2008 yılında Intel'i de aynı konudan dolayı mahkemeye vermiş ancak iki firma daha sonra 110 milyon dolarlık bir lisans ücreti üzerinde anlaşmıştı. Apple için daha kötüsü WARF'ın Apple A9 ve A9X yongasetleri için de dava açmış olması. Bu davanın sonucuna bakarak ikinci davadan daha düşük miktarda bir tazminat cezasının çıkabileceği belirtiliyor.