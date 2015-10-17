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Apple patent ihlali nedeniyle 234 milyon dolar tazminat ödeyecek

3 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple patent ihlali nedeniyle 234 milyon dolar tazminat ödeyecek

Apple'ın Wisconsin Üniversitesi'nin patent koruma bölümü olan Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) ile yongaların verimliliği konusundaki bir patentin ihlali kapsamında davalık olduğunu buradan sizlere aktarmıştık. Dava sonucunda Apple'a tazminat cezası verildi. 

WARF'ın sözkonusu patenti 1998 yılına kadar gidiyor ve yongalarda verimliliği sağlayan özel bir teknolojiyi kapsıyor. Apple'ın bu patenti A7, A8 ve A8X yani 64-bitlik yongasetlerinde ihlal ettiği öne sürülüyordu. Dava kapsamında 862 milyon dolar civarında bir tazminat cezası sözkonusuydu ancak jürinin değerlendirmesi sonucunda 234 milyon dolarlık bir meblağ ortaya çıktı. 

Apple kararı temyize götüreceğini belirtirken, Intel ile aynı konudaki dava sürecinde iki firmanın 110 milyon dolar gibi bir meblağda anlaştığını, kendilerine uygulanan 234 milyon doların oldukça fazla olduğunu dile getirdi. WARF ise emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. 

WARF 2008 yılında Intel'i de aynı konudan dolayı mahkemeye vermiş ancak iki firma daha sonra 110 milyon dolarlık bir lisans ücreti üzerinde anlaşmıştı. Apple için daha kötüsü WARF'ın Apple A9 ve A9X yongasetleri için de dava açmış olması. Bu davanın sonucuna bakarak ikinci davadan daha düşük miktarda bir tazminat cezasının çıkabileceği belirtiliyor.  

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mementopolis 3 yıl en beğenilen
Apple : ' Öderiz ne olacak ellimisin kiri'

Bu Patent Davalari acilmasi belkide Apple daha ucuza geliyor lisans ücreti ödemek yerine. Bir nevi kumar oynuyorlar , yakalanmaslar tüm para cepte , yakalanma olursa de belki yarisini ödüyorlar. Adamlar 60 milyon cihaz satiyor .

hani bana bu tür haberler büyük firlmalar icin komik geliyor gelgelelim bu amerikan firmasi/firmalari ise.
Apple :' Öderiz ne olacak ellimisin kiri'Bu Patent Davalari acilmasi belkide Apple daha ucuza geliyor lisans ücreti ödemek yerine. B...
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Emre Kocakaya 3 yıl
Patent Apple`in olsaydi o firmayi iligine kadar somururdu.
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stalker(1979) 3 yıl
Mr. Jingles
Kasasında 200 milyar dolar var hâlâ temyize götüreceğiz diyorlar. Ödeceyeği miktar kasadaki paranın binde biri. Adamlardaki cimriliğe bak.


Jingles kardeş kasanda isterse 1 tirilyon dolar olsun para böyle bir şey işte :) Milyonda biri bile olsa vermek istemiyorlar :)
Alın size konu ile ilgili Atasözü "Deveyi yardan (uçurumdan) uçuran bir tutam ottur" :)
Mr. JinglesKasasında 200 milyar dolar var hâlâ temyize götüreceğiz diyorlar. Ödeceyeği miktar kasadaki paranın binde biri. Adamlardaki cimriliğ...
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Rubisco 3 yıl
Burda önemli olan şey olayın gelişim şekli. Apple önce bu teknolojiyi kullanıyor. Daha öncesinde oturup anlaşma konusunda üni'nin kapısını bile çalmıyor. Sonra web üstünden, eğer hak iidia ediyorlarsa bi durumlar faln varsa hak iddiasında bulunabilirsiniz diyor. Uni de dava açıyor.
Böylece büyük firma, hak sahibi iddiada bulunamadan bunu kullanıp bunu kullanıp işini görüyor.Hak sahibi işin peşine düştüğünde de patentin geçerliliğinin ispatı için ihlal eden taraf olayı sulandırmaya çalışıyor.
En sonunda belki bi tür anlaşma sağlatılıyor mahkemece, ama ayrıcalıklı bi lisanslama olayından da mahrum edilmiş oluyor patent sahibi. Uzun süreli gelir, başkalarına da benzer haklarla satma vs. gibi imkanlardan mahrum kalıyor. Büyük firma da ödeyeceği tazminatın düşüklüğü ile yırtmış oluyor. Haberde bahsedildiği gibi, temyizden indirim alabilirlerse, çep harçlığı kadar masraf çekirdek parasına düşüyor. Böylece kabadayılıkla aldığın teknoloji için, al sana bi sakal parası hadi iyisin köftehor diyip yırtmış oluyor.
Bu tarz yapılan ihlaller için yeni bi kavram bulmuşlar : efficient infringing / verimli hak ihlali diyorlar.
Kongre'den geçen bi kanun ile patent-trollerinin eli zayıflatılmaya çalışılırken, gerçek hak sahiplerinin mağdurluk seviyesi de arttırılmış oluyor.
Saçma ülkenin saçma patent uygulamaları vs. mi dersiniz yoksa bunlarla onların arenasında baş edilemez mi dersiniz neresinden bakılabilir bilmem. İşin içine girdiniz mi çıkması zor.
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DH Misafiri 3 yıl
ilk 64 bit biz yaptık diye dünyaya yutturdularsı
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tahir40 3 yıl
Yaw ne olcak, iphonelerinize bi zam daha kitlerler, çıkarırlar o parayı...
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kadirirdem 3 yıl
Tam tersi olsaydı apple iliğini kemigini sömürurdu.Apple a geçmiş olsun
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OverClocK1ng 3 yıl
Ver hakime 100 milyon dolar. Sana cezadan 600 milyon düşürsün. Ohhh, missss...
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Patren 3 yıl
yine az almışlar adamlar sonuçta milyar dolarlar kazanıyorlar
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Emre Kocakaya 3 yıl
Patent Apple`in olsaydi o firmayi iligine kadar somururdu.
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SCARF4CE 3 yıl
234 milyon dolar ne ki apple'ın çerez parası.
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V4LKyR 3 yıl
Selamun aleyküm Apple.
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cntrl 3 yıl
o patent kendilerinin olsa dava milyar dolardan başlar
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DreamofMirrorss 3 yıl
Taa 98'deki bir teknoloji şuanda kullanılabiliyor çok ilginç...
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