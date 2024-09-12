Tam Boyutta Gör Apple, yeni iPhone 16 serisini duyurdu ve bu modeller, önceki modellere kıyasla şarj performansında görünüşe göre önemli bir artış getiriyor. Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi'nden (CQC) alınan yeni bir sertifikaya göre, tüm iPhone 16 modelleri USB-C portu üzerinden 45W'a kadar kablolu hızlı şarj desteği sunacak.

iPhone 15’göre yüzde 50 daha hızlı şarj

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro ailesinin 45W'a kadar şarj desteği, bir önceki nesil olan iPhone 15'teki maksimum 27-29W şarj hızına göre yüzde 50'den fazla bir artış anlamına geliyor. iPhone 15 modelleri hiçbir zaman 30W sınırını aşamamıştı, ancak yeni seride bu sınırın rahatlıkla geçildiği görülüyor. Testlerde 5-15 volt ve 3 amper değerlerinde, toplamda 45W’a kadar ulaşan hızlı şarj kapasitesi doğrulandığı sertifika kuruluşu tarafından beyan ediliyor. Kıyas olması açısından; Galaxy S24 Ultra da 45W hızlı şarjı destekliyor. Ancak elbette Android camiasında 45W görece düşük bir değer.

Apple etkiliğinde 09.41 detayı: İşte sebebi 11 sa. önce eklendi

Önceki söylentiler, iPhone 16 modellerinin daha hızlı şarjı destekleyeceğini öngörse de, Apple bu konuda resmi bir açıklama yapmamıştı. Şirket, MagSafe şarj cihazlarının doğru adaptörle eşleştirildiğinde 25W'a kadar kablosuz şarj sağlayabileceğini belirtse de, kablolu şarj hızları hakkında bir bilgi vermekten kaçındı. Ancak Apple uzunca bir süredir kablolu şarj değerlerinde ketum davranıyor. Örneğin, iPhone'lar uzunca bir süredir 25W’ın üzerinde şarj kapasitesine sahip olmasına rağmen Apple resmi olarak sadece 20W USB-C adaptörü ile hızlı şarj edilebileceğini ifade ediyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Tüm iPhone 16 modelleri 45W hızlı şarjı destekliyor