Tüm iPhone 16 modelleri 45W hızlı şarjı destekliyor

iPhone 15’göre yüzde 50 daha hızlı şarj
iPhone 16 ve iPhone 16 Pro ailesinin 45W'a kadar şarj desteği, bir önceki nesil olan iPhone 15'teki maksimum 27-29W şarj hızına göre yüzde 50'den fazla bir artış anlamına geliyor. iPhone 15 modelleri hiçbir zaman 30W sınırını aşamamıştı, ancak yeni seride bu sınırın rahatlıkla geçildiği görülüyor. Testlerde 5-15 volt ve 3 amper değerlerinde, toplamda 45W’a kadar ulaşan hızlı şarj kapasitesi doğrulandığı sertifika kuruluşu tarafından beyan ediliyor. Kıyas olması açısından; Galaxy S24 Ultra da 45W hızlı şarjı destekliyor. Ancak elbette Android camiasında 45W görece düşük bir değer.
Önceki söylentiler, iPhone 16 modellerinin daha hızlı şarjı destekleyeceğini öngörse de, Apple bu konuda resmi bir açıklama yapmamıştı. Şirket, MagSafe şarj cihazlarının doğru adaptörle eşleştirildiğinde 25W'a kadar kablosuz şarj sağlayabileceğini belirtse de, kablolu şarj hızları hakkında bir bilgi vermekten kaçındı. Ancak Apple uzunca bir süredir kablolu şarj değerlerinde ketum davranıyor. Örneğin, iPhone'lar uzunca bir süredir 25W’ın üzerinde şarj kapasitesine sahip olmasına rağmen Apple resmi olarak sadece 20W USB-C adaptörü ile hızlı şarj edilebileceğini ifade ediyordu.
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.