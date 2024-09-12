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    Tüm iPhone 16 modelleri 45W hızlı şarjı destekliyor

    Apple’ın çiçeği burnunda iPhone 16 serisinden bekleyenlerini sevindirecek yeni bir rapor ortaya çıktı. Çinli sertifikasyon kuruluşuna göre tüm iPhone 16 modelleri 45W hızlı şarjı destekliyor.
    Tüm iPhone 16 modelleri 45W hızlı şarjı destekliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPhone 16 serisini duyurdu ve bu modeller, önceki modellere kıyasla şarj performansında görünüşe göre önemli bir artış getiriyor. Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi'nden (CQC) alınan yeni bir sertifikaya göre, tüm iPhone 16 modelleri USB-C portu üzerinden 45W'a kadar kablolu hızlı şarj desteği sunacak.

    iPhone 15’göre yüzde 50 daha hızlı şarj

    iPhone 16 ve iPhone 16 Pro ailesinin 45W'a kadar şarj desteği, bir önceki nesil olan iPhone 15'teki maksimum 27-29W şarj hızına göre yüzde 50'den fazla bir artış anlamına geliyor. iPhone 15 modelleri hiçbir zaman 30W sınırını aşamamıştı, ancak yeni seride bu sınırın rahatlıkla geçildiği görülüyor. Testlerde 5-15 volt ve 3 amper değerlerinde, toplamda 45W’a kadar ulaşan hızlı şarj kapasitesi doğrulandığı sertifika kuruluşu tarafından beyan ediliyor. Kıyas olması açısından; Galaxy S24 Ultra da 45W hızlı şarjı destekliyor. Ancak elbette Android camiasında 45W görece düşük bir değer.

    Önceki söylentiler, iPhone 16 modellerinin daha hızlı şarjı destekleyeceğini öngörse de, Apple bu konuda resmi bir açıklama yapmamıştı. Şirket, MagSafe şarj cihazlarının doğru adaptörle eşleştirildiğinde 25W'a kadar kablosuz şarj sağlayabileceğini belirtse de, kablolu şarj hızları hakkında bir bilgi vermekten kaçındı. Ancak Apple uzunca bir süredir kablolu şarj değerlerinde ketum davranıyor. Örneğin, iPhone'lar uzunca bir süredir 25W’ın üzerinde şarj kapasitesine sahip olmasına rağmen Apple resmi olarak sadece 20W USB-C adaptörü ile hızlı şarj edilebileceğini ifade ediyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

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    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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