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Apple sesli asistan teknolojileri geliştiren Pullstring girişimini satın aldı

Amazon Alexa ve Google Assistant için ürünler geliştiren Pullstring girişimi Apple tarafından satın alındı. Yakın zamanda Siri asistanına yeni teknolojiler olarak entegre edilecek.
3 ay
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde sesli asistan konusunda sıkı bir rekabet yaşanmaya başladı. Akıllı telefondan çıkan sesli asistanlar akıllı hoparlörlere ve akıllı ev sistemlerine kadar uzanmış durumda. Dijital asistan trendini başlatan Apple rekabetten uzak kalmak istemiyor.

Pullstring kimdir?

Apple bugüne kadar Siri’yi daha çok kendi ekosistemi içerisinde tutmayı tercih etmişti. Mobil ve masaüstü cihazlarının haricinde HomePod ve Apple TV ürünlerinde görebildik. Bununla birlikte Samsung Bixby, Google Assistant ve Amazon Alexa gibi rakipler önemli mesafeler kat etti. Bugün pek çok farklı markanın hoparlör başta olmak üzere çeşitli ürünlerinde rakip dijital asistanlar kullanılıyor.

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Apple bu bakımdan çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Gelen bilgilere göre sesli asistan teknolojileri geliştiren Pullstring girişimi Apple tarafından satın alındı. Pullstring 2011 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı olarak oyuncaklar için ses uygulamaları geliştirirken Amazon Alexa ve Google Assistant için de ürünleri mevcut.

Apple’ın Pullstring ile ilgili ne tür planları olduğu net olarak bilinmiyor ancak Siri asistanına entegre edileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bir süre önce satın alınan Workflow girişimi Siri Kestirmeler olarak karşımıza çıkmıştı.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/02/apple-acquire-voice-assistant-pullstring/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 3 ay
Diğer dillerdeki durumu bilmiyorum amma Türkçe'de rakibi yok gibi.
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crazywinner3 3 ay
Siri'nin çok gelişmesi gerekiyor. Geriden gelen google assistant çoktan geçti, domine ediyor şu anda.
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java 3 ay crazywinner3
Google Türkiye'ye adam gibi gelip her konuda Türkçe'ye tam destek versin sonra övecek miyiz sövecek miyiz bakarız... Apple robot mobot her şeyiyle destek veriyor en azından...
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Doanc4n 3 ay
siri hala robot gibi konuşuyor
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