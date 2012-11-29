Apple, tablet pazarında kan kaybetmeye devam ediyor

Akıllı telefon pazarında Android'in Pazar payının gerisinde kalan Apple, lideri olduğu tablet pazarında da gittikçe pazar payını kaybetmeye devam ediyor. ABI Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre şirket, küresel tablet sevkiyatındaki en düşük seviyesine gelmiş durumda.

http://bgr.com/2012/11/28/tablet-market-share-q3-2013-ipad/

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Söz konusu araştırmaya göre, Apple'ın tablet pazarındaki payı yılın üçüncü çeyreğinde %14'lük bir düşüşle %55'e gerilemiş durumda. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında yaşanan bu düşüşün nedeni olarak ise, Android'in yükselişi gösterilirken, Android'in tablet pazar payının %44'e yükseldiği belirtiliyor.ABI analisti Jeff Orr, iPad Mini'nin dördüncü çeyrekte Apple'ın tablet pazarındaki eğrisini değiştirip değiştiremeyeceği konusunda emin olmadığını belirtirken, Apple'ın daha küçük bir tabletle bu pazarın önemini kabul ettiğine de değindi. Orr, Apple'ın yenilik, fiyatlandırma ve tasarım bakımından yılın en yüksek satışına ulaşılan döneminde bitirici hamleyi yapamadığını da dile getirdi.