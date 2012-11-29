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Apple, tablet pazarında kan kaybetmeye devam ediyor

6 yıl
1,6b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında Android'in Pazar payının gerisinde kalan Apple, lideri olduğu tablet pazarında da gittikçe pazar payını kaybetmeye devam ediyor. ABI Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre şirket, küresel tablet sevkiyatındaki en düşük seviyesine gelmiş durumda.

Söz konusu araştırmaya göre, Apple'ın tablet pazarındaki payı yılın üçüncü çeyreğinde %14'lük bir düşüşle %55'e gerilemiş durumda. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında yaşanan bu düşüşün nedeni olarak ise, Android'in yükselişi gösterilirken, Android'in tablet pazar payının %44'e yükseldiği belirtiliyor.

ABI analisti Jeff Orr, iPad Mini'nin dördüncü çeyrekte Apple'ın tablet pazarındaki eğrisini değiştirip değiştiremeyeceği konusunda emin olmadığını belirtirken, Apple'ın daha küçük bir tabletle bu pazarın önemini kabul ettiğine de değindi. Orr, Apple'ın yenilik, fiyatlandırma ve tasarım bakımından yılın en yüksek satışına ulaşılan döneminde bitirici hamleyi yapamadığını da dile getirdi.
http://bgr.com/2012/11/28/tablet-market-share-q3-2013-ipad/ Yorum Yaz
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carman1tr 6 yıl en beğenilen Ajzen
iPlexen

Apple kan kaybetmiyor,tüketici bilinçleniyor


Bu Apple düşmanlığını anlamıyorum arkadaş.....

-Rahmetli Steve Jobs MACBOOK AIR ilk tanıttığında herkes "bu ne kadar ince bilgisayar böyle vay beeee" demedi mi??? Şimdi ultrabook çıkardı intel sağolsun da bilgisayar üreticileri air inceliğinde makine yapmaya başladı.

-İmac ilk çıktığında monitör içinde bilgisayar fikri çok beğenilmedi mi?? Şimdinin en güncel imac makinesini gördünüz mü??? Bu incelikte ve şıklıkta ayrıca donanımı iyi olan başka bir masaüstü var mı??

-Piyasada Macbook Pro kadar kaliteli, ince, şık, bir tek dizüstü makine gösterin. Benim 17" macbook pro eski Sony Vaio FW bilgisayarımdan 2 kat daha ince.... Sonyin şu anki FW muadili modeliyle karşılaştırmıyorum bile!!!!! Adamlar retina ekranlı bilgisayar çıkardı diğerleri hala 1366x768 çözünürlükte millete bilgisayar satıyorlar......

-İpad piyasaya çıkmadan önce tablet sektörü ne durumdaydı? Adı sanı biliniyor muydu? Birkaç uzman haricinde tablet kullanan var mıydı?? Apple tek başına bu işte ve diğerlerine karşı yeterince başarılı zaten.

-İphone piyasaya çıkmadan önce telefonların genel olarak yapısı nasıldı?Kullanışlılık olarak ne kadar başarılıydı?? İphone ile bir devrim olmadı mı???? Adam akıllı uygulama mantığı hangi firma ile yaygınlaştı? Şu an bir Capitol Avm nin bile uygulamasının olduğu platform hangisi??? Android ile navigasyon uygulaması araması yapın bakalım kaç tane çıkacak, birde iOS için kaç tane var bakınız.... Cep telefonunda ilk retina ekran (yüksek çözünürlük) çıktığında hanginizin ağzı açık kalmadı???

-Macosx kadar stabil çalışan bir işletim sistemi var mı piyasada???

Özetle beyin takımı ile piyasada ilkleri veya ilk olmasa da en kullanışlı ve pratik teknolojiyi Apple sundukça gerileme falan olmaz.
Adamlar kaliteyi, şıklığı, pratikliği, ilkleri müşteriye bedava sunmayacak tabiki. Yaptığının karşılığını isteyecek. Kim kime emeğinin karşılığını bedava verir ki? yada kar etmeden??

Apple hatalarını eleştirirken gerçekleri gözardı etmeyin. Tabi her firma gibi hataları olmuştur ve olacaktır.
Ama el insaf, bu kadar da düşmanca yorumlar yapılmaz ki.......
iPlexenApple kan kaybetmiyor,tüketici bilinçleniyorBu Apple düşmanlığını anlamıyorum arkadaş.....
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CooL_ROMEO 6 yıl
30 dolara bile tablet bulmak mümkün , android tabletler daha hala bir ipad 2 olamamıştır
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WoXeD 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

Heralde 5 model tablete karşı 5.000 model dandik tablet var ve bu lanet ezik android tabletler her geçen gün artıyor


ezik derken?siz o kadar para verip uzaya mekikmi fırlatıyosunuz?demo oyun oynayıp mynette takılıp dh de abuk subuk mesaj atmakdan başka ne iş yapıyorsunuz?hiç bilinmedik çin malı bi ürüne 2bin tl verdik desek bilmediğiniz için inanır ooo iyimiş dersiniz sizin gibiler.
regaibyigit.Heralde 5 model tablete karşı 5.000 model dandik tablet var ve bu lanet ezik android tabletler her geçen gün artıyor
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dievas 6 yıl
Eskiden samsung ile apple kapışırken şimdi başka markalar ve modeller de girdi araya. Fiyat politikası da büyük faktör. Apple iphone 5 ile de çok büyük bir fark olmadan yeni cihaz çıkardı. Düzgün bir innavasyon yok. Ancak android çok gelişiyor. Apple laptop telefon kullanan biri olarak ben bu durumdan çok rahatsızım. Microsoft da bu durumu fark etti windows 8 in fiyatları çok makul fiyatlarda çıktı. Apple cihazları çok kişiselleştirilebilecek cihazlar değil ancak android biraz daha özgür gibi. S3 ve note 2 yi deneme ve iphone 5 ile karşılaştırma fırsatım oldu. Samsung çok ciddi bir atakta. Apple bu durumla ilgili ciddi bir gelişme yapamassa durumlar değişecek.
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aviator_ 6 yıl
I pad alamayan fakirler gelip burda bıdı bıdı yapmayın. Gidin 100 dolarlık android tablet alıp üstünde elinizi kaydırmaya uğraşın..ahahaha şaka la şaka bende hiç biri yok pentium 4 lü pc var 512 mb ram . sahip olduğum en teknolojik alet bu
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Harpooner 6 yıl
Andorid her tablette,her noktada , her ülkede,her bütçede, her donanimda, her stilde mevcut.
Bi zahmet diyorum
Tahminim 1-2 yıla

%60 Android vb ve %40 Apple olacak

Tabi saydığım sebeplerden dolayı tablo bu fakat apple sadece tek bir sebepten %40 alacak oda (her noktada kalite) ister mağaza,ister tip,ister işlemci vb
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CanAkyüz 6 yıl
tek modellerle dünyaya yön veriyorlar siz hala tartışıyorsunuz ??? [>:]
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MaSSive 6 yıl
Neyi tartışıyorsunuz anlamıyorum.
İphone ,ipad piyasaya sürüldüğünde ,muadili bile yoktu.
Şimdi ise Bütün büyük firmaların üretim yaptırdığı Çin de ,merdiven altı olarak tabir edilen irili ufaklı şirketler bile Tablet üretiyor.

Bugün hatırı sayılır bir paran varsa ,Çin e gitmeye gerek kalmadan ,açarsın Alibaba com u ,çoğunluğu çin menşeili firmalara istediğin ,isim de ve ebatda tablet yaptırırsın.

Ortada tablet kullanımı için bukadar çok Arz ,talep yokken ,bunu gerçekleştiren ,pazarı yaratan kim ?Apple.

Peki pazarı şuan domine eden ,diğer şirketler daha önce ne yapıyorlardı ,şimdi ne yapıyorlar?

Herzaman yaptıkları gibi ,

İphone ve ipad ile kaybettiği potansiyel müşterilerini , kazanmaya çalışıyorlar.Nasıl yapıyor bunu geniş ürün gamı sayesinde bu pazarı genişletip ,Her kesime hitap etmeye çalışıyor.

Peki başarılı oluyorlarmı? Tabiki oluyorlar bu kadar geniş ürün gamı ile bırakında başarılı olsunlar.

Bugün Hollanda da bildiğiniz oyuncak cıda bile ,80 euro ya ,100 euro ya android tabletler satılıyor.

Bunları alanlarda yeri geldimi kendi ,yeri geldimi başkası tarafından kandırılıyorlar.

Sözüm ona tablet alıp kullanmış olmak adına.

Ondan sonra şukadar tablet satıldı ,Apple pazarın şukadarına tablet sattı ,bundan önceki yıllara göre kan kaybediyor diye haber yapmaktan kolay ne var.

Yahu bugüne kadar,iphone ,ipad e kadar Apple ın adını bilmeyenler,bile ahkam keser olmuş.

İphone ,İpad e kadar kullandıklarımız ortada.İphone ve ipad den sonra kullandıklarımızda ortada.

Artık yenilik yapmıyor ,diğer firmaların gerisinde kaldı kan ,kaybetmeye başladı denilen firma ,alışıla gelmiş ürün lanse zamanın dan farklı zamanda ,(gerekliydi veya degildi ,tartışılır)Tablet çıkardı diye ,tu ka ka oluyor.

Sanki diğerleri çok farklıymış gibi .

Kendi adıma bir örnek vermek gerekirse,Samsung un cihazlarınıda severek kullanıyorum ,başarılı buluyorum.Galaxy S3 aldım,üzerinden 2 ay geçmedi ,Amerika ya ,Kore ye özel 2gb ram li versiyonunu çıkardı Samsung.

S3 den önce HTC one X almıştım,2 ay kullandım sattım .
One X in üzerinden ,yıl geçmedi ,6-7 ay içinde HTC ,One X + u lanse etti.

Diyeceğim o ki ,yorum yaparken objektif olun biraz.








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Virtual Reality 6 yıl
carman1tr

iPlexen Apple kan kaybetmiyor,tüketici bilinçleniyor
Bu Apple düşmanlığını anlamıyorum arkadaş..... -Rahmetli Steve Jobs MACBOOK AIR ilk tanıttığında herkes bu ne kadar ince bilgisayar böyle vay beeee demedi mi??? Şimdi ultrabook çıkardı intel sağolsun da bilgisayar üreticileri air inceliğinde makine yapmaya başladı. -İmac ilk çıktığında monitör içinde bilgisayar fikri çok beğenilmedi mi?? Şimdinin en güncel imac makinesini gördünüz mü??? Bu incelikte ve şıklıkta ayrıca donanımı iyi olan başka bir masaüstü var mı?? -Piyasada Macbook Pro kadar kaliteli, ince, şık, bir tek dizüstü makine gösterin. Benim 17 macbook pro eski Sony Vaio FW bilgisayarımdan 2 kat daha ince.... Sonyin şu anki FW muadili modeliyle karşılaştırmıyorum bile!!!!! Adamlar retina ekranlı bilgisayar çıkardı diğerleri hala 1366x768 çözünürlükte millete bilgisayar satıyorlar...... -İpad piyasaya çıkmadan önce tablet sektörü ne durumdaydı? Adı sanı biliniyor muydu? Birkaç uzman haricinde tablet kullanan var mıydı?? Apple tek başına bu işte ve diğerlerine karşı yeterince başarılı zaten. -İphone piyasaya çıkmadan önce telefonların genel olarak yapısı nasıldı?Kullanışlılık olarak ne kadar başarılıydı?? İphone ile bir devrim olmadı mı???? Adam akıllı uygulama mantığı hangi firma ile yaygınlaştı? Şu an bir Capitol Avm nin bile uygulamasının olduğu platform hangisi??? Android ile navigasyon uygulaması araması yapın bakalım kaç tane çıkacak, birde iOS için kaç tane var bakınız.... Cep telefonunda ilk retina ekran (yüksek çözünürlük) çıktığında hanginizin ağzı açık kalmadı??? -Macosx kadar stabil çalışan bir işletim sistemi var mı piyasada??? Özetle beyin takımı ile piyasada ilkleri veya ilk olmasa da en kullanışlı ve pratik teknolojiyi Apple sundukça gerileme falan olmaz. Adamlar kaliteyi, şıklığı, pratikliği, ilkleri müşteriye bedava sunmayacak tabiki. Yaptığının karşılığını isteyecek. Kim kime emeğinin karşılığını bedava verir ki? yada kar etmeden?? Apple hatalarını eleştirirken gerçekleri gözardı etmeyin. Tabi her firma gibi hataları olmuştur ve olacaktır. Ama el insaf, bu kadar da düşmanca yorumlar yapılmaz ki.......



İyide hocam bunları kimse inkar etmiyor ki, tüm bu icatların atası apple olabilir ama diğer firmalar apple' ın icatlarını geliştirip çok daha kullanışlı bir seviyeye çıkardılar.

Kısaca, Boynuz Kulağı Geçti.

Sizin mantığınıza göre; İçten yanmalı motoru Karl Benz icat etti,en iyisi odur, o zaman hepimiz Mercedes-Benz motorlu arabalar kullanalım veya günümüz arabalarına şeklini veren ve ilk araba seri üretim bandını kuran Henry Ford, en iyisi odur. O zaman hepimiz Ford marka araç kullanalım.

Bırakın hocam bunları, teknoloji denen şeyi bir şirket icat eder. Diğerleri geliştirir ondan öne geçer. Sonra daha iyi bir teknoloji başka bir şirket icat eder. Daha sonra diğer şirketler geliştirir ondan öne geçer. Bu böyledir. Fanlık yapmanı anlamı yok. 1000TL' nin üstündeki androidli cihazlar ios lu cihazlardan teknoloji ve kullanım olarak çok daha üstün. Stabiliteye kavuştular. Kısaca, Boynuz Kulağı Geçti.
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carman1tr 6 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

carman1tr

iPlexen Apple kan kaybetmiyor,tüketici bilinçleniyor
Bu Apple düşmanlığını anlamıyorum arkadaş..... -Rahmetli Steve Jobs MACBOOK AIR ilk tanıttığında herkes bu ne kadar ince bilgisayar böyle vay beeee demedi mi??? Şimdi ultrabook çıkardı intel sağolsun da bilgisayar üreticileri air inceliğinde makine yapmaya başladı. -İmac ilk çıktığında monitör içinde bilgisayar fikri çok beğenilmedi mi?? Şimdinin en güncel imac makinesini gördünüz mü??? Bu incelikte ve şıklıkta ayrıca donanımı iyi olan başka bir masaüstü var mı?? -Piyasada Macbook Pro kadar kaliteli, ince, şık, bir tek dizüstü makine gösterin. Benim 17 macbook pro eski Sony Vaio FW bilgisayarımdan 2 kat daha ince.... Sonyin şu anki FW muadili modeliyle karşılaştırmıyorum bile!!!!! Adamlar retina ekranlı bilgisayar çıkardı diğerleri hala 1366x768 çözünürlükte millete bilgisayar satıyorlar...... -İpad piyasaya çıkmadan önce tablet sektörü ne durumdaydı? Adı sanı biliniyor muydu? Birkaç uzman haricinde tablet kullanan var mıydı?? Apple tek başına bu işte ve diğerlerine karşı yeterince başarılı zaten. -İphone piyasaya çıkmadan önce telefonların genel olarak yapısı nasıldı?Kullanışlılık olarak ne kadar başarılıydı?? İphone ile bir devrim olmadı mı???? Adam akıllı uygulama mantığı hangi firma ile yaygınlaştı? Şu an bir Capitol Avm nin bile uygulamasının olduğu platform hangisi??? Android ile navigasyon uygulaması araması yapın bakalım kaç tane çıkacak, birde iOS için kaç tane var bakınız.... Cep telefonunda ilk retina ekran (yüksek çözünürlük) çıktığında hanginizin ağzı açık kalmadı??? -Macosx kadar stabil çalışan bir işletim sistemi var mı piyasada??? Özetle beyin takımı ile piyasada ilkleri veya ilk olmasa da en kullanışlı ve pratik teknolojiyi Apple sundukça gerileme falan olmaz. Adamlar kaliteyi, şıklığı, pratikliği, ilkleri müşteriye bedava sunmayacak tabiki. Yaptığının karşılığını isteyecek. Kim kime emeğinin karşılığını bedava verir ki? yada kar etmeden?? Apple hatalarını eleştirirken gerçekleri gözardı etmeyin. Tabi her firma gibi hataları olmuştur ve olacaktır. Ama el insaf, bu kadar da düşmanca yorumlar yapılmaz ki.......



İyide hocam bunları kimse inkar etmiyor ki, tüm bu icatların atası apple olabilir ama diğer firmalar apple' ın icatlarını geliştirip çok daha kullanışlı bir seviyeye çıkardılar.

Kısaca, Boynuz Kulağı Geçti.

Sizin mantığınıza göre; İçten yanmalı motoru Karl Benz icat etti,en iyisi odur, o zaman hepimiz Mercedes-Benz motorlu arabalar kullanalım veya günümüz arabalarına şeklini veren ve ilk araba seri üretim bandını kuran Henry Ford, en iyisi odur. O zaman hepimiz Ford marka araç kullanalım.

Bırakın hocam bunları, teknoloji denen şeyi bir şirket icat eder. Diğerleri geliştirir ondan öne geçer. Sonra daha iyi bir teknoloji başka bir şirket icat eder. Daha sonra diğer şirketler geliştirir ondan öne geçer. Bu böyledir. Fanlık yapmanı anlamı yok. 1000TL' nin üstündeki androidli cihazlar ios lu cihazlardan teknoloji ve kullanım olarak çok daha üstün. Stabiliteye kavuştular. Kısaca, Boynuz Kulağı Geçti.

Siz yanlış anlamışsınız....

Boynuzun kulağı geçtiği falan yok....
En basitinden retina ekranın karşısında hangi firma cihaz üretebildi??

Elimde Samsung Note2 var ayrıca iphone haricinde. Durumu gözlemliyorum. Güzel fikirler var ama hala temel sağlam değil. Androidde STABİLİTE ios kadar iyi değil....Jb yapıp birçok tweak kurmama rağmen iphone hala çok akıcı ve STABİL. (son zamanlarda cydiadan çok gereksiz işlemler yaptığım için telefon ara sıra saçmalıyor ama benim hatam)

Androidde hala yeteri kadar uygulama yok. En basitinden Gps uygulaması aratın bakalım hangisinde daha çok hangisinde daha kullanışlı??

Siz bırakın bu işleri fanboyluk yapmanın anlamı yok. Belki bir yada iki yıl sonra android stabiliteye de kavuşur ama o arada Apple da armut toplamayacak. Ha her yokuşun bir inişi var.Apple sonsuza kadar bu konumda kalamayacak. Ama henüz o zamanlar gelemdi.


İçten yanmalı motor kısmında ise hala mercedes motoru kadar yol yapmış (1 milyon km den fazla ki en çok yaklaşan Toryotadır) motor çıkmadı piyasaya:)))
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caves 6 yıl
postal58
6 ay sonra ipad 4 cikti 3 u piyasadan sildiler oh olsun

3. nesil iPad hala çatır çatır destek almaya devam ediyor, uzunca bir süre de edecek. Bir şeyin silindiği yok, Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab gibi çöplerin yanında hala piyasanın en iyi tableti 3. nesil iPad.
4 ise çıtayı daha yukarıya taşımakta...
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seFaßjk 6 yıl caves
caves

postal58

6 ay sonra ipad 4 cikti 3 u piyasadan sildiler oh olsun


3. nesil iPad hala çatır çatır destek almaya devam ediyor, uzunca bir süre de edecek. Bir şeyin silindiği yok, Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab gibi çöplerin yanında hala piyasanın en iyi tableti 3. nesil iPad.

4 ise çıtayı daha yukarıya taşımakta...


Destek alıyor derken en son aldığı destek new ipad olarak bilinen yeni ipade yeni ne kattı maddeler halinde yazabilirmisin?

Her tartışmada şu güncelleme olayı ortaya atılıyor fakat yeni versiyonun eski cihaza ne kattığından bahseden yok ios belli bir seviyeye ulaşmış ve apple ın son haline bakılırsa da doyuma yaklaşmış bir işletim sistemi başarısını göz ardı etmek mümkün değil fakat rekabetçi olmadığını da kabul etmek gerekir. güncelleme falan diye kendimizi kandırmayalım ben s3 kullanıcısıyım herkes merakla 4.1.1 i bekledi bende bekledim ama bakıyorum günlük kullanımda bana bi katkısı yok telefon birazdaha hızlı birazdaha stabil ama şimdi beklenen 4.1.2 versiyonunda cihaza katılacak yeni özellikler var ki en merakla beklediğim özellik multi window özelliği eğer yeni geliştirdiğin teknolojiyi eski cihazına da veriyorsan ozaman destekten bahsedilebilir samsung bunu yeni yeni yapmaya başladı s3 deki bazı özellikleri s2 ye veriyor note 2 dekileri de s3 e.
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caves 6 yıl
CoreXXX
kaçıncı tablet modeli bu applenin ve aynı os. açıkçası ios un görünümü midemi kaldırıyor artık o kadar basitki . özelliklede w8 e geçip o canlılığı gördükden sonra

Biz iOS'un bu sadeliğinden memnunuz. Yenilik uğruna saçma sapan widget'larla menülerle dolacaksa böyle kalsın daha iyi.
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caves 6 yıl
foz54
tamam anladık apple kalitesi ve ios stabilitesi androidde yok ancak iddia ediyorum ipad tablet bilgisayar değil sadece iphonun büyük ekranlısı!!fiyat ucuzluğundan tutun da masaüstünde yapacağımız hemen herşeyi özgürce yapabilme imkanına kadar android tabletler asıl tablet pclerdir!!haberdeki bi ayrıntıya da bakacak olursak ipad%44 + android%55 =%99 geriye kalan %1 uçuk fiyatları yüzünden windows tabletler :D

at yalanı ... inananı. bu yazdığına ancak bu denir.
android tablet ile yapıp ios ile yapamadığın adam akıllı bir şey göster ipad i kıracağım.
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foz54 6 yıl
tamam anladık apple kalitesi ve ios stabilitesi androidde yok ancak iddia ediyorum ipad 'tablet bilgisayar' değil sadece iphonun büyük ekranlısı!!
fiyat ucuzluğundan tutun da masaüstünde yapacağımız hemen herşeyi özgürce yapabilme imkanına kadar android tabletler asıl tablet pclerdir!!
haberdeki bi ayrıntıya da bakacak olursak ipad%44 + android%55 =%99 geriye kalan %1 uçuk fiyatları yüzünden windows tabletler :D
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