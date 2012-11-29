Apple, tablet pazarında kan kaybetmeye devam ediyor

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında Android'in Pazar payının gerisinde kalan Apple, lideri olduğu tablet pazarında da gittikçe pazar payını kaybetmeye devam ediyor. ABI Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre şirket, küresel tablet sevkiyatındaki en düşük seviyesine gelmiş durumda.
Söz konusu araştırmaya göre, Apple'ın tablet pazarındaki payı yılın üçüncü çeyreğinde %14'lük bir düşüşle %55'e gerilemiş durumda. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında yaşanan bu düşüşün nedeni olarak ise, Android'in yükselişi gösterilirken, Android'in tablet pazar payının %44'e yükseldiği belirtiliyor.
ABI analisti Jeff Orr, iPad Mini'nin dördüncü çeyrekte Apple'ın tablet pazarındaki eğrisini değiştirip değiştiremeyeceği konusunda emin olmadığını belirtirken, Apple'ın daha küçük bir tabletle bu pazarın önemini kabul ettiğine de değindi. Orr, Apple'ın yenilik, fiyatlandırma ve tasarım bakımından yılın en yüksek satışına ulaşılan döneminde bitirici hamleyi yapamadığını da dile getirdi.
http://bgr.com/2012/11/28/tablet-market-share-q3-2013-ipad/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu Apple düşmanlığını anlamıyorum arkadaş.....
-Rahmetli Steve Jobs MACBOOK AIR ilk tanıttığında herkes "bu ne kadar ince bilgisayar böyle vay beeee" demedi mi??? Şimdi ultrabook çıkardı intel sağolsun da bilgisayar üreticileri air inceliğinde makine yapmaya başladı.
-İmac ilk çıktığında monitör içinde bilgisayar fikri çok beğenilmedi mi?? Şimdinin en güncel imac makinesini gördünüz mü??? Bu incelikte ve şıklıkta ayrıca donanımı iyi olan başka bir masaüstü var mı??
-Piyasada Macbook Pro kadar kaliteli, ince, şık, bir tek dizüstü makine gösterin. Benim 17" macbook pro eski Sony Vaio FW bilgisayarımdan 2 kat daha ince.... Sonyin şu anki FW muadili modeliyle karşılaştırmıyorum bile!!!!! Adamlar retina ekranlı bilgisayar çıkardı diğerleri hala 1366x768 çözünürlükte millete bilgisayar satıyorlar......
-İpad piyasaya çıkmadan önce tablet sektörü ne durumdaydı? Adı sanı biliniyor muydu? Birkaç uzman haricinde tablet kullanan var mıydı?? Apple tek başına bu işte ve diğerlerine karşı yeterince başarılı zaten.
-İphone piyasaya çıkmadan önce telefonların genel olarak yapısı nasıldı?Kullanışlılık olarak ne kadar başarılıydı?? İphone ile bir devrim olmadı mı???? Adam akıllı uygulama mantığı hangi firma ile yaygınlaştı? Şu an bir Capitol Avm nin bile uygulamasının olduğu platform hangisi??? Android ile navigasyon uygulaması araması yapın bakalım kaç tane çıkacak, birde iOS için kaç tane var bakınız.... Cep telefonunda ilk retina ekran (yüksek çözünürlük) çıktığında hanginizin ağzı açık kalmadı???
-Macosx kadar stabil çalışan bir işletim sistemi var mı piyasada???
Özetle beyin takımı ile piyasada ilkleri veya ilk olmasa da en kullanışlı ve pratik teknolojiyi Apple sundukça gerileme falan olmaz.
Adamlar kaliteyi, şıklığı, pratikliği, ilkleri müşteriye bedava sunmayacak tabiki. Yaptığının karşılığını isteyecek. Kim kime emeğinin karşılığını bedava verir ki? yada kar etmeden??
Apple hatalarını eleştirirken gerçekleri gözardı etmeyin. Tabi her firma gibi hataları olmuştur ve olacaktır.
Ama el insaf, bu kadar da düşmanca yorumlar yapılmaz ki.......
ezik derken?siz o kadar para verip uzaya mekikmi fırlatıyosunuz?demo oyun oynayıp mynette takılıp dh de abuk subuk mesaj atmakdan başka ne iş yapıyorsunuz?hiç bilinmedik çin malı bi ürüne 2bin tl verdik desek bilmediğiniz için inanır ooo iyimiş dersiniz sizin gibiler.