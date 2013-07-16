Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, ülkemizde Haritalar servisini geliştirecek yeni çalışanlar arıyor

5 yıl
1,2b
1
29
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, ülkemizde Haritalar servisini geliştirecek yeni çalışanlar arıyor
Tam Boyutta Gör

iOS 6 ile birlikte kullanma sunulan Haritalar Servisi'nde yaşanan sorunlar dolayısıyla bu konu üzerine yoğun şekilde odaklanan Apple, bu doğrultuda ülkemizde de çalışan aramaya başladı.

Apple'ın kendi kariyer sayfasında yer alan ilanda pozisyona aranan kişilerin kendi bölgelerindeki haritaların geliştirilmesi ve çok daha iyi hale getirilmesinde görev alacağı vurgulandı. Kişinin kendi bölgesindeki harita verilerinin kalitesinde sorumlu olacağı belirtilirken; verilerin iyileştirilmesi, daha düzgün veri toplanması, rakip firmaların servislerinin değerlendirilmesi ve geri bildirim konusunda çalışacağı belirtildi.

Bu pozisyon için arana nitelikler ise: en az 5 senedir aynı bölgede yaşamış, lisans veya dengi eğitim diplomasına sahip, daha önce harita konusunda çalışmalarda bulunmuş ve iyi derecede İngilizce okur yazarlığına sahip olmak.

Pozisyonla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabileceğiniz Apple'da Kariyer sayfasından okuyabilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Farwynd 5 yıl en beğenilen
O iş olmaz Apple'cığım. Eğer sağlam mekan veritabanı istiyorsan Google'ın zamanında yaptığı gibi topluluk bazlı işlere yöneleceksin.
Ben Apple Maps çıktığından beri önemli yerlerin adlarını feedback olarak gönderiyorum ama nafile. Ortada TR için düzgün harita yok ve hala bu geri dönüşlere ilgilenmiyorlar. Ha diyebilirler işte dünyadan bahsediyoruz, nasıl herkese geri dönelim yada yansıtalım vs.
Yansıtacaksın arkadaş.
Google, Türkiye'de Android tarafında güçlü olduğu için açmıyor Google Maps'i Türkiye'ye. Ticari hamle işte. Bundandır ki Türkiye kullanıcısının bir çok ülkeden öncelikli olması lazım bu konuda...
Şimdi bir iş ilanı vermişler ama kim bilir ne zamana. İş başvuruları açılalı aylar oldu.

Güzel bir alışveriş merkezi, 2011'de açıldı yıllar önce inşaatına başlandı Google Maps'teki böyle: http://i.imgur.com/V7mAAu4.jpg
Ya Apple Maps'teki: http://i.imgur.com/VBawyqe.jpg
Yanındaki belediye bile yeni yapılmış halde yani 2008-2009 yılına ait uydu görüntüsü.

Resan Yüner, Apple Türkiye genel müdürü olalı neredeyse 1 sene dolacak ama ortada net bir hamle yok. Halbuki Apple Türkiye'nin sonbaharda açıklanacak yeni nesile hazır olması lazımdı ama o da yok. Firmalar hala kafasının estiği gibi 2200 TL'ye satmaya devam ediyor ürünü.
O iş olmaz Apple'cığım. Eğer sağlam mekan veritabanı istiyorsan Google'ın zamanında yaptığı gibi topluluk bazlı işlere yöneleceksin.Ben Apple Maps çıktığ...
Devamını Gör
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Apple haritalarda sapanca gölünü bulabilen var mı? Ben baktım 6.1 de de 7 beta 3 te de yok. Koskoca göl la bu nasıl gözden kaçar? Uyduruktan cafe eczane değil ki. Apple haritaların daha alacağı çok yol var.
Apple haritalarda sapanca gölünü bulabilen var mı? Ben baktım 6.1 de de 7 beta 3 te de yok. Koskoca göl la bu nasıl gözden kaçar? Uyduruktan cafe eczane değil k...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zordion 5 yıl
Bunu bir hafta once Apple Store Istanbul konusunda yazmistim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SS10 5 yıl
Apple'ı yerden yere vurabileceğimiz tek konu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tour Guide 5 yıl
Google bu konuda işini gerçekten çok iyi yapıyor. Apple'nin daha çok çabalaması gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl
Yandex öper her türlü sizi panorama konusunda.

Geç kaldın geç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gps.navigation 5 yıl
TR'de google haritasını kendi yapmaz en iyi yapan Başarsoft'tan alır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dksttmaz 5 yıl
bizim kamyoncu Tayyar abi yi alsınlar işe, o Türkiye deki bütün yolları avcunun içi gibi bilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StormLight 5 yıl
Google Maps her türlü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 5 yıl
Lumia 920 kullanirken nokia maps yuzunden kaybolmustum. Bir keresinde polis evinin yakininda oturan arkadasima giderken 15 yillik polisevi haritalarda yoktu nokia maps in.

2 hafta once iphone 5 aldim , 3 4 defa beni sacma sapan yerlere goturdu apple maps.

Gittim amerika hesabi secip google maps indirdim. Cok sukur dedim.

Nokia maps , yandex , apple maps. Hepsi birer cop.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batkent 5 yıl
Başarsoft
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Apple haritalarda sapanca gölünü bulabilen var mı? Ben baktım 6.1 de de 7 beta 3 te de yok. Koskoca göl la bu nasıl gözden kaçar? Uyduruktan cafe eczane değil ki. Apple haritaların daha alacağı çok yol var.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 5 yıl
daha önce harita konusunda çalışmalarda bulunmuş adamlar arıyorlar. gülmekten karnıma ağrılar girdi. bunlar ne istediğini bilmiyor ki daha gidip harita üretiyorlar.
burada binlerce kişiyiz, daha önce harita konusunda çalışmalarda bulunmuş birisi var mı içimizde?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mimleon 5 yıl
yapacakları çok basit

yeni uydu görüntülerini satın alacaklar
ülkemizde Başar Softun oluşturduğu verilerle çakıştırıp kullanıma sokacaklar

tümü 2 ay sürer
maliyette başarsoft haritalarının kullanım hakkı bedeli. e yeni uydu görüntü bedeli olur

kısa ve öz

yoksa populist katılımcı yaklaşımıyla daha çok uğraşırlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1231 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, haritalar ve
7 etiket daha iPhone iPad ios ipod touch apple haritalar Apple apple maps
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl HTC Butterfly video inceleme "5" Full HD Ekran, BeatsAudio ve Fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim