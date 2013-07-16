Apple, ülkemizde Haritalar servisini geliştirecek yeni çalışanlar arıyor

iOS 6 ile birlikte kullanma sunulan Haritalar Servisi'nde yaşanan sorunlar dolayısıyla bu konu üzerine yoğun şekilde odaklanan Apple, bu doğrultuda ülkemizde de çalışan aramaya başladı.

Apple'ın kendi kariyer sayfasında yer alan ilanda pozisyona aranan kişilerin kendi bölgelerindeki haritaların geliştirilmesi ve çok daha iyi hale getirilmesinde görev alacağı vurgulandı. Kişinin kendi bölgesindeki harita verilerinin kalitesinde sorumlu olacağı belirtilirken; verilerin iyileştirilmesi, daha düzgün veri toplanması, rakip firmaların servislerinin değerlendirilmesi ve geri bildirim konusunda çalışacağı belirtildi.

Bu pozisyon için arana nitelikler ise: en az 5 senedir aynı bölgede yaşamış, lisans veya dengi eğitim diplomasına sahip, daha önce harita konusunda çalışmalarda bulunmuş ve iyi derecede İngilizce okur yazarlığına sahip olmak.

Pozisyonla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabileceğiniz Apple'da Kariyer sayfasından okuyabilirsiniz.