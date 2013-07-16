Apple, ülkemizde Haritalar servisini geliştirecek yeni çalışanlar arıyor

iOS 6 ile birlikte kullanma sunulan Haritalar Servisi'nde yaşanan sorunlar dolayısıyla bu konu üzerine yoğun şekilde odaklanan Apple, bu doğrultuda ülkemizde de çalışan aramaya başladı.
Apple'ın kendi kariyer sayfasında yer alan ilanda pozisyona aranan kişilerin kendi bölgelerindeki haritaların geliştirilmesi ve çok daha iyi hale getirilmesinde görev alacağı vurgulandı. Kişinin kendi bölgesindeki harita verilerinin kalitesinde sorumlu olacağı belirtilirken; verilerin iyileştirilmesi, daha düzgün veri toplanması, rakip firmaların servislerinin değerlendirilmesi ve geri bildirim konusunda çalışacağı belirtildi.
Bu pozisyon için arana nitelikler ise: en az 5 senedir aynı bölgede yaşamış, lisans veya dengi eğitim diplomasına sahip, daha önce harita konusunda çalışmalarda bulunmuş ve iyi derecede İngilizce okur yazarlığına sahip olmak.
Pozisyonla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabileceğiniz Apple'da Kariyer sayfasından okuyabilirsiniz.
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Ben Apple Maps çıktığından beri önemli yerlerin adlarını feedback olarak gönderiyorum ama nafile. Ortada TR için düzgün harita yok ve hala bu geri dönüşlere ilgilenmiyorlar. Ha diyebilirler işte dünyadan bahsediyoruz, nasıl herkese geri dönelim yada yansıtalım vs.
Yansıtacaksın arkadaş.
Google, Türkiye'de Android tarafında güçlü olduğu için açmıyor Google Maps'i Türkiye'ye. Ticari hamle işte. Bundandır ki Türkiye kullanıcısının bir çok ülkeden öncelikli olması lazım bu konuda...
Şimdi bir iş ilanı vermişler ama kim bilir ne zamana. İş başvuruları açılalı aylar oldu.
Güzel bir alışveriş merkezi, 2011'de açıldı yıllar önce inşaatına başlandı Google Maps'teki böyle: http://i.imgur.com/V7mAAu4.jpg
Ya Apple Maps'teki: http://i.imgur.com/VBawyqe.jpg
Yanındaki belediye bile yeni yapılmış halde yani 2008-2009 yılına ait uydu görüntüsü.
Resan Yüner, Apple Türkiye genel müdürü olalı neredeyse 1 sene dolacak ama ortada net bir hamle yok. Halbuki Apple Türkiye'nin sonbaharda açıklanacak yeni nesile hazır olması lazımdı ama o da yok. Firmalar hala kafasının estiği gibi 2200 TL'ye satmaya devam ediyor ürünü.