Apple Haritalar'a reklam özelliği geliyor

Apple Haritalar uygulaması, arama temelli sponsorlu içerikler sunabilir
Kullanıcı deneyimini ön planda tutmayı hedefleyen Apple, geleneksel banner reklamları yerine arama temelli sponsorlu içerikler sunmayı planlıyor. Bu yaklaşım, halihazırda App Store'da başarıyla uygulanan reklam modelinin bir uzantısı niteliğinde. Örneğin bir restoran zinciri, kullanıcılar belirli yemek kategorilerini aradığında üst sıralarda görünmek için ödeme yapabilecek.
Apple'ın bu hamlesinin geçmişine bakıldığında, şirketin 2022 yılında benzer bir girişimde bulunduğu ancak o dönemde projeyi ilerletmeme kararı aldığı görülüyor. Günümüzde ise teknoloji devi, değişen pazar koşulları ve artan rekabet ortamında bu fikri yeniden değerlendiriyor. Bununla birlikte henüz aktif bir mühendislik çalışması başlatılmadığı için özelliğin kullanıma sunulması biraz zaman alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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