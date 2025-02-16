Apple Haritalar'a reklam özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, harita uygulamasını gelir kaynaklarından biri haline getirmeye hazırlanıyor. Yakın zamanlı yeni bir rapora göre Apple Haritalar uygulamasına reklam entegrasyonu konusunda ciddi adımlar atılıyor.

Kullanıcı deneyimini ön planda tutmayı hedefleyen Apple, geleneksel banner reklamları yerine arama temelli sponsorlu içerikler sunmayı planlıyor. Bu yaklaşım, halihazırda App Store'da başarıyla uygulanan reklam modelinin bir uzantısı niteliğinde. Örneğin bir restoran zinciri, kullanıcılar belirli yemek kategorilerini aradığında üst sıralarda görünmek için ödeme yapabilecek.

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Apple'ın bu hamlesinin geçmişine bakıldığında, şirketin 2022 yılında benzer bir girişimde bulunduğu ancak o dönemde projeyi ilerletmeme kararı aldığı görülüyor. Günümüzde ise teknoloji devi, değişen pazar koşulları ve artan rekabet ortamında bu fikri yeniden değerlendiriyor. Bununla birlikte henüz aktif bir mühendislik çalışması başlatılmadığı için özelliğin kullanıma sunulması biraz zaman alabilir.

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