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Apple, uygulama içi satış açığına karşı önlem alabilmeleri için geliştiricilere önerilerde bulundu

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Apple , iOS geliştiricilerine e-posta yoluyla ulaşarak, uygulama içi satışları bedavaya getiren açık konusunda uyardı ve bu açık ile verimli bir şekilde mücadele edebilmeleri için önerilerde bulundu.

Korsan bir sunucunun Apple'ın Appstore sunucusu gibi davranması sonucu ortaya çıkan sorun, kullanıcıya uygulama içi satışları ödeme yapmadan gerçekleştirme fırsatı veriyor. iOS 5.1 ve öncesi sürümleri etkilediği belirtilen bu açık sayesinde DNS tablosu değiştirilerek uygulama içi satış istekleri korsan sunucuya yönlendiriliyor. Kullanıcı tarafından cihaza yüklenen sertifika doğrulama mekanizması sayesinde korsan sunucuyu bir Appstore sunucusu gibi göstermeye olanak sağlayan SSL sertifikası kabul ettiriliyor. Bu korsan sunucuya geçersiz bir siparişi doğrulaması talep ettirildiğinde sunucu sanki sipariş geçerliymiş gibi cevap veriyor ve alım gerçekleşiyor.

Açığın önüne geçilebilmesi için geliştiricilere satın alımları cihaz üzerinden değil de kendi sunucuları üzerinden doğrulatmaları tavsiye ediyor. Apple, kendine ait sunucuları kullanmayan geliştiriciler için de bazı çözümler sunuyor. Ancak, sorun iOS5.1 ve öncesi sürümlerden kaynaklandığı için devam ediyor. Apple, açıkla ilgili şu an için geçici çözümler sunuyor olsa da iOS6 ile birlikte açığın tamamen kapatacağını da belirtiyor .

http://9to5mac.com/2012/07/20/apple-says-ios-6-to-fix-in-app-purchase-fraud-gives-developers-a-temporary-fix/ Yorum Yaz
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CVenturas 6 yıl en beğenilen
Donanımhaberde İnceleme formatlarının adı bile 'ipod' olarak geçerken bu elma çok iş yapar. Neyi bu kadar önemli ki heyecan yaratılıyor ve klasikleştiriliyor!
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Normandia_06 6 yıl
Bilmeyenlere söyleyelim apptrackr.cd sitesinden tüm uygulamaları tam sürüm ve ücretsiz indirebilirsiniz :))
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jovanovic 6 yıl
Apple kendi sunucusunu kontrol edemiyorsa...
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kmlfgkc 6 yıl
hayır yaa en sevdiğim şeydi o benim
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Burning Desire 6 yıl
Aslında iyi oluyordu. Ama 2 dakika oyun oynamak için 90 TL verecek değilim ya ! Ben bir oyunda iAPCracker ile yaklaşık 800 TL civarında yaptım. Ona mı o kadar para verecektim.
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CVenturas 6 yıl en beğenilen
Donanımhaberde İnceleme formatlarının adı bile 'ipod' olarak geçerken bu elma çok iş yapar. Neyi bu kadar önemli ki heyecan yaratılıyor ve klasikleştiriliyor!
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redlinern 6 yıl
e ozaman oyunları freemium şeklinde yapmayın sizde..uygulama içi coindi ıvırdı zıvırdı almadan ilerlemiyo napalım yani 3 kuruşluk zevk için 15$ para mı veriyim hayali paraya.açığı kapamışlarda ben de açığın açığını buldum satın alma penceresi gelince kapıorum wifiyi alıo coinleri çatır çatır.oyunu nete bağlıyken açınce geri düşürse de ona göre oynuyorum bnde inadına=)
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