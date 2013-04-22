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Apple ve Google sesle arama verilerini iki yıl boyunca saklıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple ve Google sesle arama verilerini iki yıl boyunca saklıyor
Apple ve Google'ın kullanıcılarından elde ettiği sesle arama verilerini belirli bir süre sakladığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak, firmaların bu verileri ne kadar süreyle ellerinde tuttukları merak konusu. Ancak, konuyla ilgili olarak ardı ardına gelen açıklamalar, bu soruyu merak konusu olmaktan çıkarmış durumda.

Trudy Muller adlı bir Apple yetkilisinin Wired'e verdiği bilgiye göre, Siri'nin sesle arama verileri Apple bünyesinde 2 yıl boyunca saklanıyor. Bu süreçte 6 aylık bir süre sonunda anonim hale gelen ses dosyaları, 18 aylık boyuncada ürünü geliştirmek için yapılan testlerde kullanılmak adına saklanıyor. Muller, ses dosyalarının herhangi bir şekilde kullanıcı ile ilişkilendirilmediği de belirtilirken, bu kayıtların rastgele belirlenmiş sıra numaraları ile depolandığı da ifade ediliyor. 

The Financial Times'ın haberine göre, Apple cephesinden gelen bu açıklamanın ardından Google da sesle arama verilerini 2 yıl boyunca sakladığını onayladı. Google, sakladığı verilere sadece makineler tarafından erişilebildiğini de belirtti. 

http://www.engadget.com/2013/04/19/apple-siri-data-two-years/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Siri ve google voice tarzı programlar ile normal konuşan duymadım.. Bir veri tabanına girip dinleseler adamların morali bozulurdu, eminim.
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İnsan Çakması 6 yıl
benim arkadaş sesli aramayı her kullandığında "how are you ne var yu" diyor. Dinleseler cidden şaşırırlar
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savinelli 6 yıl
hadi text tabanlı verileri veya koordinatları saklıyorlar da, konuşmaları saklamaları çok garibime gitti. dünyanın datası vardır onlarda şimdi. veri toplamda kaç tb tutuyo acaba :) içeriği önemsemiyorum istedikleri verileri tutsunlar artık herkes bi şekilde dijital iz bırakıyo ve birileri bunları kaydediyo. korkusu olan veremeyecek hesabı olan korksun benim umrumda değil ama sırf meraktan istatistiki bilgileri öğrenmek isterim. en çok kullanılan kelime vs gibi :)
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oktayakgoz 6 yıl savinelli
ahmetaktas

hadi text tabanlı verileri veya koordinatları saklıyorlar da, konuşmaları saklamaları çok garibime gitti. dünyanın datası vardır onlarda şimdi. veri toplamda kaç tb tutuyo acaba :) içeriği önemsemiyorum istedikleri verileri tutsunlar artık herkes bi şekilde dijital iz bırakıyo ve birileri bunları kaydediyo. korkusu olan veremeyecek hesabı olan korksun benim umrumda değil ama sırf meraktan istatistiki bilgileri öğrenmek isterim. en çok kullanılan kelime vs gibi :)

terabayt ? bende bilmiyorum ama 6 katı bi rakam olabilir. youtube veri miktarını hayal edebiliyormusun
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LightningRaven 6 yıl
En sonda kaldırıp atıcam pcyi.
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DeistSuat 6 yıl
FBI nedir ki! cia yada nsa dinliyordur kesin.
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oktayakgoz 6 yıl DeistSuat
SlayerPIN0

FBI nedir ki! cia yada nsa dinliyordur kesin.

sevil Atasoy un dediği fbi. suçlularla mücadele için bu konuda bi birimleri varmış
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Turkforce 6 yıl
Evet öncelikli olarak bu kayıtlar FBI'a veriliyor.

Özellikle Bomba nasıl yapılır , bugün nereyi bombalasam, suikast düzenlemek için en uygun nokta neresi gibi soruları soranları inceliyorlarmış........
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mk2kill 6 yıl
iboocum
Siriye en cok ne demisler merak ettim dogrusu

bu da soru mu şimdi? :) f*ck you
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Lord Melkor 6 yıl
oktayakgoz
qökalp58
oktayakgoz İki yıl sonra fbi ya veriyorlardır. Yok etme olacağını sanmam. Facebook ve türevlerini denetleyen bir sistemide mevcut fbi nin
Hocam olayı FBI ile nasıl ilişkilendirdiniz anlamadım. Galiba haberi yanlış anladınız. Saklamanın nedeni kullanıcıların en çok hangi terimleri kullanıp arama yaptığı ve bu terimlerin google talk ve türevi programlarda eklenip veya değiştirilip sunulması için.
kanıt dizisinde ki kadın söylemişti. facebook ve türevleri buna buda girer sanırım. yapılan aramalar konuşmalar paylaşımlar hep arşivleniyor. bunun için fbi ın bi sistemi varmış. artık nasıl bir sistemse.

Evet evet fbi bizi dinliyor :))
Napacaklarsa benim bilgilerimi:) Sorsunlar ben söyliyim
FBI 7 milyar insanı ayna anda dinleyebiliyormuş öyle diyordu arkadaşlar
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oktayakgoz 6 yıl
düşün bakalım faydasız. Google ın youtube unda ne kadar büyük bir arşiv vardır. Google onları saklayabiliyor gerekirse arama yapabiliyor ama fbi textleri ve resimleri arşivleyemeyecek. yada daha kısa düşün zor olabilir. Google da arama yapınca neler bulabiliyorsun. facebook un arşivinde arama yapmak isteseler bulamazlar mı ?

seninkinden bişi olmayabilir. adamlar ne bilsin faydasızın kelime manasını
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iboocum 6 yıl
Siri'ye en cok ne demisler merak ettim dogrusu
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butze 6 yıl iboocum
iboocum

Siri'ye en cok ne demisler merak ettim dogrusu

Üzerinde hangi kıyafet var falan.
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Guest-334F3CF19 6 yıl iboocum
iboocum

Siri'ye en cok ne demisler merak ettim dogrusu

İphonedo aklıma geldi
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oktayakgoz 6 yıl
İki yıl sonra fbi ya veriyorlardır. Yok etme olacağını sanmam. Facebook ve türevlerini denetleyen bir sistemide mevcut fbi nin
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K.can.tas 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

İki yıl sonra fbi ya veriyorlardır. Yok etme olacağını sanmam. Facebook ve türevlerini denetleyen bir sistemide mevcut fbi nin

Hocam olayı FBI ile nasıl ilişkilendirdiniz anlamadım. Galiba haberi yanlış anladınız. Saklamanın nedeni kullanıcıların en çok hangi terimleri kullanıp arama yaptığı ve bu terimlerin google talk ve türevi programlarda eklenip veya değiştirilip sunulması için.
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eulogy 6 yıl

Ben şu ana kadar herhangi bir zamanda elde ettikleri herhangi bir veriyi yok ettiklerini düşünmüyorum. 2 yılmış, peeeh
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