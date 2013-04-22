Apple ve Google sesle arama verilerini iki yıl boyunca saklıyor

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Apple ve Google'ın kullanıcılarından elde ettiği sesle arama verilerini belirli bir süre sakladığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak, firmaların bu verileri ne kadar süreyle ellerinde tuttukları merak konusu. Ancak, konuyla ilgili olarak ardı ardına gelen açıklamalar, bu soruyu merak konusu olmaktan çıkarmış durumda.
Trudy Muller adlı bir Apple yetkilisinin Wired'e verdiği bilgiye göre, Siri'nin sesle arama verileri Apple bünyesinde 2 yıl boyunca saklanıyor. Bu süreçte 6 aylık bir süre sonunda anonim hale gelen ses dosyaları, 18 aylık boyuncada ürünü geliştirmek için yapılan testlerde kullanılmak adına saklanıyor. Muller, ses dosyalarının herhangi bir şekilde kullanıcı ile ilişkilendirilmediği de belirtilirken, bu kayıtların rastgele belirlenmiş sıra numaraları ile depolandığı da ifade ediliyor.
The Financial Times'ın haberine göre, Apple cephesinden gelen bu açıklamanın ardından Google da sesle arama verilerini 2 yıl boyunca sakladığını onayladı. Google, sakladığı verilere sadece makineler tarafından erişilebildiğini de belirtti.
http://www.engadget.com/2013/04/19/apple-siri-data-two-years/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
terabayt ? bende bilmiyorum ama 6 katı bi rakam olabilir. youtube veri miktarını hayal edebiliyormusun
sevil Atasoy un dediği fbi. suçlularla mücadele için bu konuda bi birimleri varmış
Özellikle Bomba nasıl yapılır , bugün nereyi bombalasam, suikast düzenlemek için en uygun nokta neresi gibi soruları soranları inceliyorlarmış........
bu da soru mu şimdi? :) f*ck you
Evet evet fbi bizi dinliyor :))
Napacaklarsa benim bilgilerimi:) Sorsunlar ben söyliyim
FBI 7 milyar insanı ayna anda dinleyebiliyormuş öyle diyordu arkadaşlar
seninkinden bişi olmayabilir. adamlar ne bilsin faydasızın kelime manasını
Üzerinde hangi kıyafet var falan.
İphonedo aklıma geldi
Hocam olayı FBI ile nasıl ilişkilendirdiniz anlamadım. Galiba haberi yanlış anladınız. Saklamanın nedeni kullanıcıların en çok hangi terimleri kullanıp arama yaptığı ve bu terimlerin google talk ve türevi programlarda eklenip veya değiştirilip sunulması için.
Ben şu ana kadar herhangi bir zamanda elde ettikleri herhangi bir veriyi yok ettiklerini düşünmüyorum. 2 yılmış, peeeh
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