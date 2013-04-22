Apple ve Google sesle arama verilerini iki yıl boyunca saklıyor

Apple ve Google'ın kullanıcılarından elde ettiği sesle arama verilerini belirli bir süre sakladığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak, firmaların bu verileri ne kadar süreyle ellerinde tuttukları merak konusu. Ancak, konuyla ilgili olarak ardı ardına gelen açıklamalar, bu soruyu merak konusu olmaktan çıkarmış durumda.





Trudy Muller adlı bir Apple yetkilisinin Wired'e verdiği bilgiye göre, Siri'nin sesle arama verileri Apple bünyesinde 2 yıl boyunca saklanıyor. Bu süreçte 6 aylık bir süre sonunda anonim hale gelen ses dosyaları, 18 aylık boyuncada ürünü geliştirmek için yapılan testlerde kullanılmak adına saklanıyor. Muller, ses dosyalarının herhangi bir şekilde kullanıcı ile ilişkilendirilmediği de belirtilirken, bu kayıtların rastgele belirlenmiş sıra numaraları ile depolandığı da ifade ediliyor.





The Financial Times'ın haberine göre, Apple cephesinden gelen bu açıklamanın ardından Google da sesle arama verilerini 2 yıl boyunca sakladığını onayladı. Google, sakladığı verilere sadece makineler tarafından erişilebildiğini de belirtti.

http://www.engadget.com/2013/04/19/apple-siri-data-two-years/