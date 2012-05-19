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Apple veri merkezleri 2013 yılında tamamen yenilenebilir enerji ile çalışıyor olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Kaliforniya'daki veri merkezinin enerjisini kömür yakıtı ile karşılayarak çevreye zarar verdiği iddiasıyla son dönemlerde GreenPeace ile karşı karşıya gelen Apple, bugün yaptığı bir duyuru ile veri merkezlerinin 2013 yılında tamamen yenilenebilir enerji ile çalıştırılacağını açıkladı.

Şirketin finans sorumlusu Peter Oppenheimer endüstride ilk defa 3 veri merkezinin kömürden arınmış bir şekilde enerjisini temin edeceğini duyurdu. Hali hazırda iki veri merkezi bulunan Apple, Oregon'da da bir merkezin inşaasına başlamıştı.

Kaliforniya'daki veri merkezinin enerjisinin yüzde 60'ının yakıt hücreleri ve güneş enerjisi panelleri ile sağlanması planlanıyor. Yakıt hücrelerinin dışarı saldığı biogazlar da yine elektrik üretimi için kullanılabilecek. Güneş panelleri SunPower tarafından yerleştirilirken, yakıt hücrelerini de Bloom Energy firması sağlıyor.

Kalan yüzde 40'lık ihtiyaç ise bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak. 

Apple'ın projeleri tamamlandığında bir yılda 124 milyon KW/s enerji üretilebilecek. Bu rakam 10874 evi aydınlatmak için yeterli. 2013 Şubat ayından itibaren tüm veri merkezleri yenilenebilir enerji kullanıyor olacak.

Oppenheimer son dönemlerdeki GreenPeace protestoları nedeniyle mi böyle bir karar aldıkları sorusuna karşı ise Apple'ın bir yıldır bu planlar üzerinde çalıştığını belirtmekle yetindi.

http://www.bloomberg.com/news/2012-05-17/apple-data-center-will-be-totally-green-by-2013.html Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 7 yıl en beğenilen berkkarabacak
berkkarabacak
Steve gitti,apple düzelmeye başladı.gelsin eksiler:)

Sen gidip metin2 oynasana
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12 Angry Men 7 yıl
Buna çok sevindim umarım tüm büyük şirketler yenilenebilir enerjiye geçerlerde bir başlangıç yapmış oluruz.
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TeKNoYDN 7 yıl
iyi olur valla onu bari sömürmesinler dünyadan
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7nbitirdin 7 yıl
İyiymiş, greenpeace calisiyor demekki.
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darkaura 7 yıl
cevreci aciklamayi yapan isim oppenheimer olmasi biraz garip olmus.

bkz. Robert Oppenheimer: "Now, I am become Death, the destroyer of worlds."
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Mellkor 7 yıl
Bu kadar kar yapan ve buyuyen bir sirketten cok gec de olsa iyi bir karar
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dreampowder 7 yıl darkaura
darkaura

cevreci aciklamayi yapan isim oppenheimer olmasi biraz garip olmus.

bkz. Robert Oppenheimer: "Now, I am become Death, the destroyer of worlds."

Openheimer'in bu sözü, hindu mitolojisinden alıntıdır.. Adam pişman olmuş atım bombasının gücünü görünce çabalıyo işte
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Centauri 7 yıl
berkkarabacak
Steve gitti,apple düzelmeye başladı.gelsin eksiler:)

Iste cahil cuhela insanlar aynen boyle oluyor. Bu tip bir projenin planlanmasinin kac yil surecegi konusunda en ufak bir fikri olmayan egitimsiz, bilgisiz, sig, bos insanlarin yorumlari ancak bu zeka seviyesinde olabilir zaten.
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TuffkiLLe 7 yıl
Bir Greenpeace maddi destekçisi olarak beklemedeyim,, diğer büyük şirketlere de aynı protestoyu yapmadıkları takdirde Greenpeace'in ikiyüzlü olduğunu görmüş olacağız.. biliyorsunuz ki bu yolla enerji üretimini sadece Apple yapmıyor, büyük şirketlerin tamamı bu yola başvuruyorlar ucuz olduğu için.
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ketrp 7 yıl
Apple düşmanlarına duyurulur. Gerçekten Apple a yakışır bi hamle olmuş
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komeiyu222 7 yıl
Niye kömür kullanıyorlarmış ?
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adım şahin, alamanım. 7 yıl
telefonlarda öyle olsun. toplu mal alımından ucuza getirirler hem.
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mykomicREC 7 yıl
Niye kömür kullanıyorlarmış ? Acaba onlardada yerel seçimler öncesi devlet kömür yardımımı yapıyor
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Nef'i 7 yıl
Greenpeace amacına ulaşmış oldu.
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E_Aydin35 7 yıl
Apple gibi bir devdende bu beklenirdi, aksi halde büyük tepkilerle karşılaşırlardı..
İyi olmuş hem kendileri açısından(eenerji,elektrik) hemde çevre açısından..
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berkkarabacak 7 yıl
Steve gitti,apple düzelmeye başladı.gelsin eksiler:)
2 Yanıt Yanıtla +2
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CooL_ROMEO 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak
Steve gitti,apple düzelmeye başladı.gelsin eksiler:)

Sen gidip metin2 oynasana
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Guest-F8946C419 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

Steve gitti,apple düzelmeye başladı.gelsin eksiler:)

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12 Angry Men 7 yıl
Buna çok sevindim umarım tüm büyük şirketler yenilenebilir enerjiye geçerlerde bir başlangıç yapmış oluruz.
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