Apple veri merkezleri 2013 yılında tamamen yenilenebilir enerji ile çalışıyor olacak

Kaliforniya'daki veri merkezinin enerjisini kömür yakıtı ile karşılayarak çevreye zarar verdiği iddiasıyla son dönemlerde GreenPeace ile karşı karşıya gelen Apple, bugün yaptığı bir duyuru ile veri merkezlerinin 2013 yılında tamamen yenilenebilir enerji ile çalıştırılacağını açıkladı.





Şirketin finans sorumlusu Peter Oppenheimer endüstride ilk defa 3 veri merkezinin kömürden arınmış bir şekilde enerjisini temin edeceğini duyurdu. Hali hazırda iki veri merkezi bulunan Apple, Oregon'da da bir merkezin inşaasına başlamıştı.





Kaliforniya'daki veri merkezinin enerjisinin yüzde 60'ının yakıt hücreleri ve güneş enerjisi panelleri ile sağlanması planlanıyor. Yakıt hücrelerinin dışarı saldığı biogazlar da yine elektrik üretimi için kullanılabilecek. Güneş panelleri SunPower tarafından yerleştirilirken, yakıt hücrelerini de Bloom Energy firması sağlıyor.





Kalan yüzde 40'lık ihtiyaç ise bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.





Apple'ın projeleri tamamlandığında bir yılda 124 milyon KW/s enerji üretilebilecek. Bu rakam 10874 evi aydınlatmak için yeterli. 2013 Şubat ayından itibaren tüm veri merkezleri yenilenebilir enerji kullanıyor olacak.





Oppenheimer son dönemlerdeki GreenPeace protestoları nedeniyle mi böyle bir karar aldıkları sorusuna karşı ise Apple'ın bir yıldır bu planlar üzerinde çalıştığını belirtmekle yetindi.