Apple yeni iPad'de pil kapasitesini iki katın üzerinde arttırıyor

iPad 3'ü, Steve Jobs'un doğum gününe yetiştirmeye çalıştığı iddia edilen Apple, Digitimes'ın haberine göre konuşulandan farklı bir strateji izleyebilir. Uzakdoğu merkezli yayın organın Apple'ın tedarik zincirinde yer alan üreticilere dayandırdığı bir habere göre, iPad 2 başta Kindle Fire olmak üzere bu alanda yüksek satış başarısı gösteren rakiplere karşı giriş seviyesine konumlandırılacak ve üzerine biri orta diğeri ise üst segment olmak üzere iki yeni model gelecek. 26 Ocak'ta yapılacak iWorld etkinliğinde tanıtılabileceği belirtilen yeni iPad'lerden üst seviyeye konumlandırılacak versiyonda Apple, pil kapasitesini ciddi şekilde arttırarak iPad 2'deki 6500 mAh yerine 14000 mAh kapasiteli bir çözüme yer verebilir.

Apple'ın pil tedarikçileri olan Simplo Technology ve Dynapack konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, artan rekabet koşulları çerçevesinde Apple'ın, donanım ve yazılım güncellemelerine ek olarak pil süresiyle de fark atma peşinde olduğu ifade ediliyor. Bu arada iPad 2'de de kullanılan lityum-polimer pillerin bu yıl %5 olan kullanım oranının 2012'de %15 seviyesine çıkacağı ve yine bu yıl 400 milyona ulaşan global üretiminin yeni yılda daha da artacağı ifade ediliyor.