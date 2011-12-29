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Apple yeni iPad'de pil kapasitesini iki katın üzerinde arttırıyor

7 yıl
20,5b
1
39
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPad 3'ü, Steve Jobs'un doğum gününe yetiştirmeye çalıştığı iddia edilen Apple, Digitimes'ın haberine göre konuşulandan farklı bir strateji izleyebilir. Uzakdoğu merkezli yayın organın Apple'ın tedarik zincirinde yer alan üreticilere dayandırdığı bir habere göre, iPad 2 başta Kindle Fire olmak üzere bu alanda yüksek satış başarısı gösteren rakiplere karşı giriş seviyesine konumlandırılacak ve üzerine biri orta diğeri ise üst segment olmak üzere iki yeni model gelecek. 26 Ocak'ta yapılacak iWorld etkinliğinde tanıtılabileceği belirtilen yeni iPad'lerden üst seviyeye konumlandırılacak versiyonda Apple, pil kapasitesini ciddi şekilde arttırarak iPad 2'deki 6500 mAh yerine 14000 mAh kapasiteli bir çözüme yer verebilir.
Apple'ın pil tedarikçileri olan Simplo Technology ve Dynapack konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, artan rekabet koşulları çerçevesinde Apple'ın, donanım ve yazılım güncellemelerine ek olarak pil süresiyle de fark atma peşinde olduğu ifade ediliyor. Bu arada iPad 2'de de kullanılan lityum-polimer pillerin bu yıl %5 olan kullanım oranının 2012'de %15 seviyesine çıkacağı ve yine bu yıl 400 milyona  ulaşan global üretiminin yeni yılda daha da artacağı ifade ediliyor.  

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kain061 7 yıl en beğenilen
yapabilr edebilir olabilir .iphone ve ipad kullanicisi olarak apple fantazi haberlerine biri dur desin :)
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engurlu 7 yıl
4s te de 4 e göre %10 artis var dediler %30 düsüs cikti
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webislander 7 yıl Centauri
Centauri

webislander

bulaşık ta yıkayacak mı?
fantezi haberlerden sıkıldık artık,iphone4s'in pil sıkıntısı ortada.neden pil süresini 2 katına çıkarmadılar ipad'i çıkaracaklarına

iPhone 4s'te pil sikinitisi YOK. iOS'te pilin hizli bitmesine neden olan bir bug vardi.
100.000 kere gordugunuz haberi anlayamadiniz mi hala

öncelikle son cümleniz azarlar gibi.biliyorum bu senin tarzın çünkü forumda bütün konularda aynı şekilde konuşuyorsun.belki amerikada joniler kaldırır ama Türkiyede kaba kaçıyor
ben de ip4 sahibiydim,fakat 1 günde telefonun şarjının bitmesi normal değil,evet hepsi öyle galaxy de öyle fakat zaten 10 gün standy süresi olan bir cihazı 20 gün yapmak kimin ne işine yarar.iphone'un kullanım süresinin 2-3 gün yapılması senin de hoşuna gitmez miydi
Centauriwebislanderbulaşık ta yıkayacak mı?fantezi haberlerden sıkıldık artık,iphone4s'in pil sıkıntıs...
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arda9061 7 yıl
İOS pil kapasitesi artacak diyorsa korkun, 4S skandalında gördük.Ayrıca android'e laf yok siz itunes tasmanıza bakın
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karacaardıç 7 yıl arda9061
arda9061
İOS pil kapasitesi artacak diyorsa korkun, 4S skandalında gördük.Ayrıca android'e laf yok siz itunes tasmanıza bakın

T20 ye 5 saatte bir emzik veriyorum 2 gun once aldim pisman oldum
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Cihan 7 yıl
Bide flash yazılımı yada onun yerine geçebilecek bir yazılım iPad iPhone a eklenince fanroid cileri görürüm
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artcraft35 7 yıl
kim ne dersin desin apple ipad
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McGhoosT 7 yıl
4s çıkmadan öncede 2 model çıkıcak yok iphone 5 çıkıcak dediniz atıp tuttunuz sonra adamlar koydu dandik bi telefonu önünüze sustunuz şimdi aynısını ipad için diyosunuz muhtemelen gene 3 model diyeceksiniz adamlar 1 tane model çıkartıcak gene öyle oturacaksınız...
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teatrous 7 yıl McGhoosT
McGhoosT
4s çıkmadan öncede 2 model çıkıcak yok iphone 5 çıkıcak dediniz atıp tuttunuz sonra adamlar koydu dandik bi telefonu önünüze sustunuz şimdi aynısını ipad için diyosunuz muhtemelen gene 3 model diyeceksiniz adamlar 1 tane model çıkartıcak gene öyle oturacaksınız...

Çok tuhaf 4s aynı özelliklerde sadece adı iphone 5 olarak cıksaydı gıkınız çıkmayacaktı.bir telefonun dandikligini o telefonun modelimi belirliyor?
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Makaroncu 7 yıl
Yok ekran çözünürlüğü 2048x1536 olcak
Yok 7" olcak
Yok pili iki katına çıkçak
Sallayıp sallayıp durmayın yeter ya
Daha bunlari samsung yaptımı ki apple yapabilsin?
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webislander 7 yıl Makaroncu
Kadirhan96

Yok ekran çözünürlüğü 2048x1536 olcak

Yok 7" olcak

Yok pili iki katına çıkçak

Sallayıp sallayıp durmayın yeter ya

Daha bunlari samsung yaptımı ki apple yapabilsin?

samsung bunlaru yapamıyorken apple yapmıştı zaten."a-bilmek" kabiliyet eki çok saçma olmuş,lakin samsung gibi bir hırsız bir firma ancak apple'dan esinlenerek cihaz üretebilir.
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Dante 7 yıl Makaroncu
Kadirhan96

Yok ekran çözünürlüğü 2048x1536 olcak

Yok 7" olcak

Yok pili iki katına çıkçak

Sallayıp sallayıp durmayın yeter ya

Daha bunlari samsung yaptımı ki apple yapabilsin?

Samsung kimdi pardon? Retina ekrana sahip herhangi bir Apple üretimi olmayan cihaz göstersenize bana? Samsung dünkü dışkı daha bu piyasada. Samsungla Apple'ı karşılaştırıyorsunuz ya bana çin işkencesi ediyorlar sanki.
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sertacarslan 7 yıl
Olur mu olur.
Keşke birileri bunu Samsung'la HTC'ye de söylese.
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yaman06 7 yıl
Bu uzakdogulu haber kaynaklari basladilar yine yalan haber yapmaya.
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Centauri 7 yıl
Belki de mevcut 10 saatlik pil omrunu retina display le korumak icindir.
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hakansant 7 yıl
Bomba yorumlar ya


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TuffkiLLe 7 yıl
yeni nesil iPad'in 14000 mah güce sahip olması demek, retina display ile geleceği anlamına da gelebilr :) beklenen birşey bu artık.
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Batuist 7 yıl
Satışların düşmesinin manidarlığını avrupa birliği tarihindeki en büyük krize bağlayabilirmiyiz acaba? Öyle olayı salt donanım olarak değerlendirirsek parçaya bakıp bütünü göremezsek yazdığımız yazılarda da saçmalamak işten bile olmaz..
Pil kapasitesinin artmasına gelirsek, artan çözünürlük ve bunun için gerekli daha fazla parlak ekran için gerekli enerji ve ipad2deki pil süresini koruyabilmek için kapasite artırımı zaten bir gereklilikti. üstüne birde 4 çekirdekli işlemci koyarsanız pil süresini koruyabilir ama iki kat pil ömrü sunmasını beklemiyorum. belki %15-20 arasında fark etsede asla 2 kat olamaz..
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zengier 7 yıl
HI-HI,
oldu,
biz kalkalim o zaman..
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