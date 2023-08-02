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    iPhone 14 kullanıcıları hızlı pil yıpranmasından şikayetçi: Nedeni ne?

    iPhone 14 ve iPhone 14 Pro sahipleri cihazlarındaki bataryanın hızlı bir şekilde yıpranmasından şikayet etmeye başladı. Maksimum pil kapasitesi %87'in altına düşen kullanıcılar bile var.
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    iPhone 14 kullanıcıları hızlı pil yıpranmasından şikayetçi Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 14 serisini satışa sunmasının üzerinden henüz bir yıl bile geçmedi. Ancak iPhone 14 ve iPhone 14 Pro sahipleri cihazlarındaki bataryanın hızla bozulmasından şikayet etmeye başladı. Pil yıpranması yeni bir sorun değil elbette ancak iPhone 14'te iyiden iyiye göze batmaya başlamış durumda.

    iPhone 14 sahipleri akıllı telefonlarının pillerinin şimdiden ciddi yıpranma belirtileri gösterdiğini söylüyor. Bazı kullanıcılarda sadece 10-11 aylık kullanımın ardından maksimum pil kapasitesi %90'lara düştü. Hatta bu değerin %87 seviyesine düştüğünü gören kişiler bile var.

    iPhone 14 kullanıcıları hızlı pil yıpranmasından şikayetçi

    Pillerdeki hızlı yıpranmanın nedeni ne olabilir?

    Uzmanlar pil sağlığındaki bu keskin düşüşün bu yaz bazı bölgelerde yaşanan anormal yüksek sıcaklıklardan ya da kullanılan pillerin kalitesiz olmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor. Apple'ın henüz kullanıcı şikayetleri hakkında herhangi bir yorum yapmadığını belirtelim.

    Lityum iyon piller kimyasal olarak yaşlandıkça daha az şarj tutar. Bu durum da cihazın şarjının daha kısa sürede bitmesine neden olur. iPhone'lar pil kapasitesi %80'in altına düştüğünde kullanıcıya pili değiştirmesi gerektiğini hatırlatıyor. Görünüşe bakılırsa yakında birçok kullanıcı bu yönde bir bildirim alacak.

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    maygar 6 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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