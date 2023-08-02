iPhone 14 kullanıcıları hızlı pil yıpranmasından şikayetçi: Nedeni ne?

iPhone 14 sahipleri akıllı telefonlarının pillerinin şimdiden ciddi yıpranma belirtileri gösterdiğini söylüyor. Bazı kullanıcılarda sadece 10-11 aylık kullanımın ardından maksimum pil kapasitesi %90'lara düştü. Hatta bu değerin %87 seviyesine düştüğünü gören kişiler bile var.
Pillerdeki hızlı yıpranmanın nedeni ne olabilir?
Uzmanlar pil sağlığındaki bu keskin düşüşün bu yaz bazı bölgelerde yaşanan anormal yüksek sıcaklıklardan ya da kullanılan pillerin kalitesiz olmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor. Apple'ın henüz kullanıcı şikayetleri hakkında herhangi bir yorum yapmadığını belirtelim.
Lityum iyon piller kimyasal olarak yaşlandıkça daha az şarj tutar. Bu durum da cihazın şarjının daha kısa sürede bitmesine neden olur. iPhone'lar pil kapasitesi %80'in altına düştüğünde kullanıcıya pili değiştirmesi gerektiğini hatırlatıyor. Görünüşe bakılırsa yakında birçok kullanıcı bu yönde bir bildirim alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü