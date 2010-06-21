Apple: FaceTime, operatör üzerinde hiçbir şekilde veri alıp göndermeyecek

Apple'ın 4.Nesil iPhone'la hayata geçirmeye hazırlandığı FaceTime uygulaması sadece Wi-Fi üzerinden çalışacağı için (şimdilik) kimi kesimlerden eleştiri alıyor. Fakat her ne kadar Steve Jobs, sunumda sadece Wi-Fi üzerinden çalışacak demiş olsa da, Jonathan Ive ile yaptığı görüntülü konuşmayı normal arama yaparak başlatması akıllarda soru işaretine neden olmuştu; FaceTime, operatör üzerinden sesli arama olarak mı ücretlendirilecekti ? Birçok kullanıcının aklını kurcalayan bu sorunun cevabı Apple cephesinden bugün geldi.

Silicon Alley Insider'ın konuyla ilgili haberinde yer alan Apple'ın cevabına göre görüntülü görüşmek istenilen kullanıcıyla FaceTime bağlantısı kurulduğu an sesli görüşme otomatik olarak sona erecek. Zaten FaceTime, Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duyduğundan, görüntülü görüşme esnasında operatör üzerinden herhangi bir veri transferine sebep olmayacak.

Bakalım FaceTime, operatör üzerinden yeterince popüler olmayan görüntülü görüşmeyi popüler hale getirebilecek mi ?