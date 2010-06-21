Apple: FaceTime, operatör üzerinde hiçbir şekilde veri alıp göndermeyecek

Apple'ın 4.Nesil iPhone'la hayata geçirmeye hazırlandığı FaceTime uygulaması sadece Wi-Fi üzerinden çalışacağı için (şimdilik) kimi kesimlerden eleştiri alıyor. Fakat her ne kadar Steve Jobs, sunumda sadece Wi-Fi üzerinden çalışacak demiş olsa da, Jonathan Ive ile yaptığı görüntülü konuşmayı normal arama yaparak başlatması akıllarda soru işaretine neden olmuştu; FaceTime, operatör üzerinden sesli arama olarak mı ücretlendirilecekti ? Birçok kullanıcının aklını kurcalayan bu sorunun cevabı Apple cephesinden bugün geldi.
Silicon Alley Insider'ın konuyla ilgili haberinde yer alan Apple'ın cevabına göre görüntülü görüşmek istenilen kullanıcıyla FaceTime bağlantısı kurulduğu an sesli görüşme otomatik olarak sona erecek. Zaten FaceTime, Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duyduğundan, görüntülü görüşme esnasında operatör üzerinden herhangi bir veri transferine sebep olmayacak.
Bakalım FaceTime, operatör üzerinden yeterince popüler olmayan görüntülü görüşmeyi popüler hale getirebilecek mi ?
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3G uzerinden haberlesme olabilmesi icin minimum iOS 6 Beta 1 ve iPhone 4S veya New iPad olmasi gerekiyor.
hiç bişeye etki etmez arkadaşım,
"video chat will never be very
popular. Just as texting, facebook
and email is becoming more
common than talking on a phone -
video is even more intrusive.
That's pretty much what I think
too. I know I'd be too concerned
about what I looked like at all
times to ever be comfortable
doing it as a normal thing."
şimdi apple ön kamera ve facetime ile bu işe girişince herşey değişti... video call in oldu...
ilgili link:
mashable.com/...
I can't believe this is real, this is this is actually happening
cok fena kaptirmissin apple buyusune kendini
bence bu isin bittigi nokta iki tarafin da iphone ve ozellikle iphone4 sahibi olma zorunlulugu. platformlar arasi goruntulu konusma olanagi taniyan fring, nimbuzz tarzi programlar daha sempatik geliyor bana. karsidaki nokia mi iphone mu bana ne?
hiç kimsede düşünmüyorki bu telefonun çıkması için zibilyonlarca dolar yatırım yapan at&t bunu istermiydi? at&t nin altyapısı zaten o kadar güçsüzki empire state'in onünde aldığınız speedtest sonuçu 500-600kbps. 1mbit i hiç görmedim. gören varsa uyarsın beni burda. ayrıca internet bağlantısı aktifken acayip şeyler oluyor. mesajınız gelmiyor, hatta yok oluyor hiç gelmiyor; arama yapan taraf çevir sesi duyuyor ama sizin telefonda tık yok. yani biz türkiyedeki lükslüğe alıştığımızdan bize kolay geliyor. ulan adam daha mms'i eçen sene kullanıma açtı. türkiyede 6600'ımla mms gönderirdim ben. kim bilir kaç sene oldu?
yani arkadaşım telefonun kamerası neden 35 gigapixel değil diye sorabilirsin. haklısın belki. ama bunu diyemezsin. desen bile apple'a diyemezsin. gerçi dememişsin zaten apple'a ama diyen olursa diye yazmış bulundum
Apple ile ilgili hiçbirşey bilmediğin ortada...
Öncelikle FACETIME KODLARI AÇIK BIR SISTEM.
Yani TEKELCILIGIN TAM TERSI!!!!!!!
Bilgisi olan herkes Facetime ile görüşme yapacak bir uygulama yazabilir.
Ayrıca,
'Ne uuraşıuyosun normal GSM olsun bitsin işte' Tam türk mantığı. Apple böyle yapsaydı, Nokia gibi geri giderdi sürekli. Apple, herşeyi ileri götürmeye çalışıyor.
Tüm firmalar hazır olan, GSM şebekelerinin sağladığı videocall implementasyonunu kullanırlar, ön kamerayı koyarlar, gerisine karışmazlar.
Apple ise, bu implementasyonu kullanışsız buluyor, hatta kimsenin kullanmasının nedenini de bu olarak gösteriyor. Ses ve görüntü aktarımında hatalar, aksamalar olduğundan kimse video call özelliğini kullanmıyor.
Apple, daha önce GSM üzerinden yapılan video call için, 'Üzerine logomuzu koyabileceğimiz bir kullanıcı deneyimi değil' demişti.
Bu yüzden de kendi implementasyonunu yaptı... Sadece öne bir kamera koymak yerine 1,5 yıl ARGE yapılmış, facetime uygulaması için.
Normal bir cep telefonu konuşması yaparken, bir tuşa dokunuyorsunuz, görüntülü hale geçiyor. EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SİSTEM...
3G desteklediği zaman da, yine GSM Video Call olmayacak bu sistem zaten...
3G internet hattını kullanacak.
Şu anda bildiğimiz video görüşmeler, GSM şebekelerinin sesli görüşme dışında AYRI bir protokolü.
Iphone 4'te ise, GSM şebekesinin sesli görüşme protokolü kullanılırken buna paralel olarak internet kullanılacak.
Ve şimdiye kadar hiç videocall görüşme yapan görmemiş olabilirsiniz dışarıda... Ama Iphone 4 ile yapan çok göreceksiniz. Apple'ın olayı bu zaten. Teknolojileri kullanılabilir hale getirmek!