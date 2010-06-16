Apple, Mac OS X 10.6.4'ü yayınladı

Haber Editörü
Apple, Nisan ayından bu yana geliştiricilere çeşitli derlemelerini sunduğu Snow Leopard'ın 4.sürümünü son kullanıcıya, sonunda, sundu. WWDC sırasında yayınlanması beklenen güncellemenin son derlemesi dün geliştiricilere sunulmuştu.
Apple'ın bütün Mac OS X Snow Leopard kullanıcılarına tavsiye ettiği 4.büyük güncellemesi şu hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri içeriyor;
- Klavye ve işaretleme biriminde meydana gelen tepkisizlik sorununun giderilmesi
- Bazı Adobe Creative Suite 3 uygulamalarının açılmamasına neden olan sorunun giderilmesi
- VPN bağlantılarının güvenilirliğinde iyileştirme
- SMB dosya sunucuları üzerinde dosya kopyalama, yeniden adlandırma ve silme sırasında oluşan sorunun ele alınması
- DVD Oynatıcısında "iyi" seviyedeki görüntü netleştirmesinde meydana gelen sorunun giderilmesi
- iPhoto ya da Aperture üzerinde tam ekran modunda fotoğraf düzenlemesinde meydana gelen sorunun giderilmesi
- Bazı Braille klavyelerinin uyumunun arttırılması
Software Update yazılımı üzerinde de yüklenebilen güncelleme aşağıdaki bağlantılar üzerinden de yüklenebiliyor;
- Mac OS X v10.6.4 Update (607.21 MB)
- Mac OS X v10.6.4 Update (Combo) (887.37 MB)
- Mac OS X Server v10.6.4 Update (615.60 MB)
- Mac OS X Server v10.6.4 Update (Combo) (1.05 GB)
Yukarıdaki güncellemeden farklı olarak Apple, bugün satışa sunduğu yeni nesil Mac Mini için ayrı bir Mac OS X 10.6.4 güncellemesi yayınladı;
- Mac OS X v10.6.4 Update Mac Mini (Mid 2010) (403.38 MB)
- Mac OS X Server v10.6.4 Update Mac Mini (Mid 2010) (411.72 MB)
Ayrıca Apple, Mac OS X 10.5 Leopard kullanıcıları için de 2010-004 numaralı güvenlik güncellemesi yayınladı;
- Security Update 2010-004 (Leopard-Client) (222 MB)
- Security Update 2010-004 (Leopard-Server) (380.29 MB)
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