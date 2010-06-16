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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Mac OS X 10.6.4'ü yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, Nisan ayından bu yana geliştiricilere çeşitli derlemelerini sunduğu Snow Leopard'ın 4.sürümünü son kullanıcıya, sonunda, sundu. WWDC sırasında yayınlanması beklenen güncellemenin son derlemesi dün geliştiricilere sunulmuştu.

Apple'ın bütün Mac OS X Snow Leopard kullanıcılarına tavsiye ettiği 4.büyük güncellemesi şu hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri içeriyor;

  • Klavye ve işaretleme biriminde meydana gelen tepkisizlik sorununun giderilmesi
  • Bazı Adobe Creative Suite 3 uygulamalarının açılmamasına neden olan sorunun giderilmesi
  • VPN bağlantılarının güvenilirliğinde iyileştirme
  • SMB dosya sunucuları üzerinde dosya kopyalama, yeniden adlandırma ve silme sırasında oluşan sorunun ele alınması
  • DVD Oynatıcısında "iyi" seviyedeki görüntü netleştirmesinde meydana gelen sorunun giderilmesi
  • iPhoto ya da Aperture üzerinde tam ekran modunda fotoğraf düzenlemesinde meydana gelen sorunun giderilmesi
  • Bazı Braille klavyelerinin uyumunun arttırılması

Software Update yazılımı üzerinde de yüklenebilen güncelleme aşağıdaki bağlantılar üzerinden de yüklenebiliyor;

Yukarıdaki güncellemeden farklı olarak Apple, bugün satışa sunduğu yeni nesil Mac Mini için ayrı bir Mac OS X 10.6.4 güncellemesi yayınladı;

Ayrıca Apple, Mac OS X 10.5 Leopard kullanıcıları için de 2010-004 numaralı güvenlik güncellemesi yayınladı;


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