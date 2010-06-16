Apple, Mac OS X 10.6.4'ü yayınladı

Apple, Nisan ayından bu yana geliştiricilere çeşitli derlemelerini sunduğu Snow Leopard'ın 4.sürümünü son kullanıcıya, sonunda, sundu. WWDC sırasında yayınlanması beklenen güncellemenin son derlemesi dün geliştiricilere sunulmuştu.

Apple'ın bütün Mac OS X Snow Leopard kullanıcılarına tavsiye ettiği 4.büyük güncellemesi şu hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri içeriyor;

Klavye ve işaretleme biriminde meydana gelen tepkisizlik sorununun giderilmesi

Bazı Adobe Creative Suite 3 uygulamalarının açılmamasına neden olan sorunun giderilmesi

VPN bağlantılarının güvenilirliğinde iyileştirme

SMB dosya sunucuları üzerinde dosya kopyalama, yeniden adlandırma ve silme sırasında oluşan sorunun ele alınması

DVD Oynatıcısında "iyi" seviyedeki görüntü netleştirmesinde meydana gelen sorunun giderilmesi

iPhoto ya da Aperture üzerinde tam ekran modunda fotoğraf düzenlemesinde meydana gelen sorunun giderilmesi

Bazı Braille klavyelerinin uyumunun arttırılması

Software Update yazılımı üzerinde de yüklenebilen güncelleme aşağıdaki bağlantılar üzerinden de yüklenebiliyor;

Yukarıdaki güncellemeden farklı olarak Apple, bugün satışa sunduğu yeni nesil Mac Mini için ayrı bir Mac OS X 10.6.4 güncellemesi yayınladı;

Ayrıca Apple, Mac OS X 10.5 Leopard kullanıcıları için de 2010-004 numaralı güvenlik güncellemesi yayınladı;