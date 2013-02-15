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Apple'dan 0,5m Lighting-USB kablosu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
926
1
18
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan 0,5m Lighting-USB kablosu

iPhone 5 ile birlikte Lighting ismini verdiği yeni arayüz bağlantı noktasını benimseyen Apple, bu kapsamda hazırladığı aksesuar çözümlerine bir yenisini daha ekledi.

Kısa bir süre önce 0,5 metrelik Thunderbolt-Thunderbolt kablosunu satışa sunan Apple, aynı şekilde dün itibariyle 0,5 metrelik Lighting-USB kablosunu satışa sundu. 1 metrelik kablonun fiyatını 19 dolar olarak belirleyen Apple, daha kısa olmasına rağmen 0,5 metrelik yeni Lighting-USB kablosunun fiyatını 19 dolar olarak belirlemiş.

Öte yandan Apple, EarPods'ların yanı sıra hali hazırda satışta olan mikrofonlu in ear monitor kulaklığını da küçük bir tasarımsal değişiklik yaparak yeniledi.

Apple'dan 0,5m Lighting-USB kablosu
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Stansflower 6 yıl
Kulaklıklar bildiğin kulak içi(in-ear) olmuşlar.
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Excision 6 yıl
Allah akıl fikir versin,adamlar kablo çıkarmış sanki fiber optik kablo o hadi onu geçtim böyle önemsiz şeylerin haberimi olur
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artcraft35 6 yıl
apple yarım metre usb kablosunu satışa sunmuş müthiş önemli bir haber
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Lord Melkor 6 yıl
DH Misafiri
0.5 metre ölçülerinde lightning kablo omg ! Yine devrim niteliğinde bir yenilik olmuş hemen apple storea gitmeliyim. !Fakirler bu nimetlere erişemiyor, yaşa varol apple. Apple marka din olsun arkasından giderim.

Şu adamı birde cidden apple fanı sanıp yorum yapanlar varsa öldürüyosunuz beni adam sadece kızıştırmak için yapıyor dediklerini ciddiye alıyosunuz
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DH Misafiri 6 yıl
ARkadaşlar apple sadece işletim sistemi için 6 milyar dolardan fazla para harcamış. Diğerleri ? bedava işletim sistemini yükleyip yalandan bi arayüz programı atıp satıyor. Ayrıca iphone un birim maliyeti benzer fiyatlı telefonların hepsinden daha fazla. Yani apple alarak, donanımına ve yazılımına daha fazla para harcanmış bir cihaz alıyorsunuz. Böyle taraftar zihniyetiyle davranıp, gerçek kazığı atanları kaçırmayın.
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omeriyibas 6 yıl
apple kazık yemenin en kolay yolu...
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J0K3R61 6 yıl
apple işini biliyo yarım yarım saplıyo kazığı.
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regaibyigit. 6 yıl
WoXeD
kulaklıkda abuk tasarımdan vazgeçip doğru yolu bulmuşlar sonunda.

yeni tasarımdan vazgeçilmedi sadece bi alternatif bu 2sinden birini alabilirsin
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WoXeD 6 yıl
kulaklıkda abuk tasarımdan vazgeçip doğru yolu bulmuşlar sonunda.
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DH Misafiri 6 yıl
0.5 metre ölçülerinde lightning kablo omg ! Yine devrim niteliğinde bir yenilik olmuş hemen apple store'a gitmeliyim. !
Fakirler bu nimetlere erişemiyor, yaşa varol apple. Apple marka din olsun arkasından giderim.
5 Yanıt Yanıtla +1
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DaRKFoRCeS 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
0.5 metre ölçülerinde lightning kablo omg ! Yine devrim niteliğinde bir yenilik olmuş hemen apple store'a gitmeliyim. !
Fakirler bu nimetlere erişemiyor, yaşa varol apple. Apple marka din olsun arkasından giderim.

git seni tutanmi var. iphone heykeli yaptır önünde kapan hiç kafanı kaldırma. misafirlik kısa olur. resmen demir attın foruma. gerek yok yazdığın boş yoruma.
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DaRKFoRCeS 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
0.5 metre ölçülerinde lightning kablo omg ! Yine devrim niteliğinde bir yenilik olmuş hemen apple store'a gitmeliyim. !
Fakirler bu nimetlere erişemiyor, yaşa varol apple. Apple marka din olsun arkasından giderim.

ergen evladım ki evlat olsan sevilmezsin - veya + önemli değil kendi nickinle gel burası Apple tapınağı değil teknoloji Forumu kendine sakla yazdığın yorumu
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Be All My Sins Remembered 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
0.5 metre ölçülerinde lightning kablo omg ! Yine devrim niteliğinde bir yenilik olmuş hemen apple store'a gitmeliyim. !
Fakirler bu nimetlere erişemiyor, yaşa varol apple. Apple marka din olsun arkasından giderim.

Bu tür mesajlar hep misafir üyelikten geliyor
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