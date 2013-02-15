Apple'dan 0,5m Lighting-USB kablosu

iPhone 5 ile birlikte Lighting ismini verdiği yeni arayüz bağlantı noktasını benimseyen Apple, bu kapsamda hazırladığı aksesuar çözümlerine bir yenisini daha ekledi.

Kısa bir süre önce 0,5 metrelik Thunderbolt-Thunderbolt kablosunu satışa sunan Apple, aynı şekilde dün itibariyle 0,5 metrelik Lighting-USB kablosunu satışa sundu. 1 metrelik kablonun fiyatını 19 dolar olarak belirleyen Apple, daha kısa olmasına rağmen 0,5 metrelik yeni Lighting-USB kablosunun fiyatını 19 dolar olarak belirlemiş.

Öte yandan Apple, EarPods'ların yanı sıra hali hazırda satışta olan mikrofonlu in ear monitor kulaklığını da küçük bir tasarımsal değişiklik yaparak yeniledi.