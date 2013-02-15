Apple'dan 0,5m Lighting-USB kablosu

Haber Editörü
iPhone 5 ile birlikte Lighting ismini verdiği yeni arayüz bağlantı noktasını benimseyen Apple, bu kapsamda hazırladığı aksesuar çözümlerine bir yenisini daha ekledi.
Kısa bir süre önce 0,5 metrelik Thunderbolt-Thunderbolt kablosunu satışa sunan Apple, aynı şekilde dün itibariyle 0,5 metrelik Lighting-USB kablosunu satışa sundu. 1 metrelik kablonun fiyatını 19 dolar olarak belirleyen Apple, daha kısa olmasına rağmen 0,5 metrelik yeni Lighting-USB kablosunun fiyatını 19 dolar olarak belirlemiş.
Öte yandan Apple, EarPods'ların yanı sıra hali hazırda satışta olan mikrofonlu in ear monitor kulaklığını da küçük bir tasarımsal değişiklik yaparak yeniledi.
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Şu adamı birde cidden apple fanı sanıp yorum yapanlar varsa öldürüyosunuz beni adam sadece kızıştırmak için yapıyor dediklerini ciddiye alıyosunuz
yeni tasarımdan vazgeçilmedi sadece bi alternatif bu 2sinden birini alabilirsin
Fakirler bu nimetlere erişemiyor, yaşa varol apple. Apple marka din olsun arkasından giderim.
git seni tutanmi var. iphone heykeli yaptır önünde kapan hiç kafanı kaldırma. misafirlik kısa olur. resmen demir attın foruma. gerek yok yazdığın boş yoruma.
ergen evladım ki evlat olsan sevilmezsin - veya + önemli değil kendi nickinle gel burası Apple tapınağı değil teknoloji Forumu kendine sakla yazdığın yorumu
Bu tür mesajlar hep misafir üyelikten geliyor