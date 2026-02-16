Giriş
    Apple, iPhone Flip için dahili test sürecine başladı

    Apple kapaklı tasarıma sahip iPhone Flip modeli üzerinde testlere başladı: İlk katlanabilir iPhone Fold’un ardından ikinci form faktörü için 2027 ve sonrası işaret ediliyor

    Apple, iPhone Flip için dahili test sürecine başladı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın katlanabilir iPhone planları yalnızca tek bir modelle sınırlı kalmayabilir. Bloomberg kaynaklı yeni bilgilere göre şirket, ilk katlanabilir modeli iPhone Fold'u piyasaya sürmeye hazırlanırken, kapaklı tasarıma sahip ikinci bir modeli de dahili olarak test etmeye başladı. iPhone Flip'in prototip seviyesinde denemelere geçtiği belirtiliyor.

    iPhone Flip test aşamasında

    Aktarılan bilgilere göre Apple, kapaklı tasarıma sahip  katlanabilir iPhone üzerinde testler yürütmeye başladı. Ancak şirket henüz seri üretim konusunda net bir karar vermiş değil. Apple'ın nihai kararı, bu yıl tanıtılması beklenen kitap formundaki ilk modelin pazardaki performansına bağlı olacak. Daha önce de Apple'ın yalnızca tek bir form faktörüne bağlı kalmak istemediği ve kareye yakın, kapaklı bir tasarımı değerlendirdiği öne sürülmüştü.

    Yeni bilgiler ise, bu çalışmaların somut prototip aşamasına taşındığını gösteriyor. Ancak bu durum, ürünün kesin olarak piyasaya sürüleceği anlamına gelmiyor. Şu an için kitap formundaki iPhone Fold'un daha büyük iç ekranıyla üretkenlik odaklı bir deneyim sunması bekleniyor. Açıldığında tablet benzeri bir kullanım vadeden bu model, Apple'ın premium segmentte konumlandıracağı bir cihaz olacak.

    iPhone Flip ise daha kompakt, cep dostu ve taşınabilirliği ön planda tutan bir seçenek olarak planlanıyor. Kapaklı tasarımın daha küçük katlanmış formu, özellikle günlük kullanımda pratiklik arayan kullanıcıları hedefleyebilir. 

    Çıkış tarihi belirsiz

    Sektör kaynakları, iPhone Flip için en erken 2027 tarihine vurgu yapıyor.. Ancak tüketici talebi bu takvimi doğrudan etkileyebilir. Keza Apple'ın ilk katlanabilir modelinin satış performansı, Flip modelinin kaderini belirleyecek en kritik unsur olacak. Öte yandan Apple'ın ürün gamını gereksiz şekilde karmaşık hâle getirmek istemediği de paylaşılan bilgilere arasında. Mevcut iPhone modellerinin satışlarını zayıflatma riski, şirketin temkinli ilerlemesine neden olabilir.

