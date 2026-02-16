Apple, iPhone Flip için dahili test sürecine başladı

iPhone Flip test aşamasında
Aktarılan bilgilere göre Apple, kapaklı tasarıma sahip katlanabilir iPhone üzerinde testler yürütmeye başladı. Ancak şirket henüz seri üretim konusunda net bir karar vermiş değil. Apple'ın nihai kararı, bu yıl tanıtılması beklenen kitap formundaki ilk modelin pazardaki performansına bağlı olacak. Daha önce de Apple'ın yalnızca tek bir form faktörüne bağlı kalmak istemediği ve kareye yakın, kapaklı bir tasarımı değerlendirdiği öne sürülmüştü.
Yeni bilgiler ise, bu çalışmaların somut prototip aşamasına taşındığını gösteriyor. Ancak bu durum, ürünün kesin olarak piyasaya sürüleceği anlamına gelmiyor. Şu an için kitap formundaki iPhone Fold'un daha büyük iç ekranıyla üretkenlik odaklı bir deneyim sunması bekleniyor. Açıldığında tablet benzeri bir kullanım vadeden bu model, Apple'ın premium segmentte konumlandıracağı bir cihaz olacak.
iPhone Flip ise daha kompakt, cep dostu ve taşınabilirliği ön planda tutan bir seçenek olarak planlanıyor. Kapaklı tasarımın daha küçük katlanmış formu, özellikle günlük kullanımda pratiklik arayan kullanıcıları hedefleyebilir.
Çıkış tarihi belirsiz
Sektör kaynakları, iPhone Flip için en erken 2027 tarihine vurgu yapıyor.. Ancak tüketici talebi bu takvimi doğrudan etkileyebilir. Keza Apple'ın ilk katlanabilir modelinin satış performansı, Flip modelinin kaderini belirleyecek en kritik unsur olacak. Öte yandan Apple'ın ürün gamını gereksiz şekilde karmaşık hâle getirmek istemediği de paylaşılan bilgilere arasında. Mevcut iPhone modellerinin satışlarını zayıflatma riski, şirketin temkinli ilerlemesine neden olabilir.