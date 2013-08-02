Apple’dan eski MobileMe kullanıcılarına uyarı

Apple, Mobile Me’den iCloud’a geçiş sürecinde ücretsiz 20GB’lık depolama alanı sunduğu o günün Mobile Me, şu anın ise iCloud kullanıcılarına mail göndererek uyardı: planınız 30 Eylül’de değişiyor.

iCloud öncesinde yıllık ücret karşılığında Mobile Me bireysel plan sahibi olan kullanıcılara Apple, iCloud’a geçiş sürecinde mağdur olmaması için ücretsiz 5GB’lık saklama alanının yanı sıra 20GB/yıllık ek depolama alanı tanımlamıştı. Normalde Apple bu saklama alanının 30 Eylül 2012’ye kadar geçerli olduğunu duyurmuştu. Fakat geçen sene Apple, bu hediye saklama alanının süresini 1 sene daha uzattığını kullanıcılarıyla paylaşmıştı.

Ancak bugünden itibaren eski MobileMe kullanıcılarına gönderilen mailde bu hizmetin 30 Eylül 2013 itibariyle sonlanacağını ve ek saklama alanının devre dışı kalarak, depolama kapasitesinin 5GB’a düşeceği hatırlatıldı.

Mailde kullanıcıların kullanmakta olduğu saklama alanın bilgisini de paylaşan Apple, 5GB’ın üzerinde saklama alanı kullanan kullanıcılara, 30 Eylül’den itibaren iCloud’a yedekleme, Dökümanlar iCloud’da ve iCloud Mail servisini kullanmayacaklarını belirterek; bu olumsuz durumun yaşanmaması için ya ek depolama alanı satın almalarını ya da iCloud’dan bazı verilerini kaldırmalarını önerdi.