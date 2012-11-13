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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan iPad mini için iki yeni televizyon reklamı

6 yıl
828
1
31
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'dan iPad mini için iki yeni televizyon reklamı
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Apple, iPad Mini için iki yeni televizyon reklamı yayınladı. Daha önceki "Piyano" reklamında olduğu gibi dördüncü nesil iPad 4 ile karşılaştırılan iPad Mini, bu defa fotoğraf yetenekleri ve iBook üzerinden sunduğu elektronik kitap deneyimi ile ekranlara geliyor. Her iki video da Bobby Darin ve Hoohnny Merce imzasını taşışyan Two of a Kind isimli müzik ile karşımıza çıkıyor.
iPad mini'nin yeni televizyon reklamlarında en çok dikkat çeken nokta, sadece beyaz renkli modelin kullanılıyor olması. Apple'ın diğer renk seçeneğine neden yer vermediği ise şu an için bilinmiyor. Tabi her yeni videolar için altını çizebileceğimiz bir başka ortak nokta ise, iPad mini'nin tek elle kullanıma yatkın olduğunun gösterilmesi. Zaten cihazın iPad 4 ile karşılaştırılmasının asıl nedeni de bu zira kompakt yapının bir avantajı olarak tek elle tutmak kolay ve hafifliğinden ötürü rahatsızlık verici de değil. Yoksa cihazlar işlemciden ekrana kadar donanım bazında neredeyse hiç bir ortak noktaya sahip değil, temel kamera özellikleri dışında ki iPad 4 farklı olark görüntü sabitleme de yapabiliyor. iPad mini yurt dışında 349$'dan başlayan fiyatlarla alınabiliyor.
Apple'dan iPad mini için iki yeni televizyon reklamı
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antonidas 6 yıl en beğenilen
apple bence ne yapacağını şaşırdı.
Önce ipad de retina ekranın ne kadar mükemmel olduğundan bahsediyordu.
Şimdi retina olmayan ipad mini'nin retina ekrandan çok da farkı olmadığını söylüyor.
Apple kendi kendini bitirmeye mi çalışıyor ne?
apple bence ne yapacağını şaşırdı.Önce ipad de retina ekranın ne kadar mükemmel olduğundan bahsediyordu.Şimdi retina olmayan ipad mini'nin retina ...
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-Vaveyla- 6 yıl
Benim reklamdan çıkardığım sonuç''o kadar boktan bir alet çıkardık ki reklamı bile tek başına çekemeyip yanına birde normal ipad koymak zorunda kaldık'' oldu.

4s kullanıcısı olarak özellikleri bakımından ipad miniyi gerçekten salakça bir ürün olarak görüyorum BANA GÖRE apple'ın bugüne kadar çıkarmış olduğu en ''cırt'' ürün iphone 5 ile birlikte.

Saygılar !


Edit:İmla
Benim reklamdan çıkardığım sonuç''o kadar boktan bir alet çıkardık ki reklamı bile tek başına çekemeyip yanına birde normal ipad koymak zorunda kaldık'' oldu.
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1 Yanıt Yanıtla +5
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gopgop 6 yıl
Anladık ipad minin var diyesim geldi
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nurettinaz 6 yıl
Bu ipad mini cidden tasarım ve donanım olarak öcü ya nedir bu böyle karşılaştırma videolarını izleyen aklı başında bir insan gidipte bu ürünü almaz
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Zenci Forvet 6 yıl
Elmayı ısırtmak için uğraşıyorlar.
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bellair 6 yıl
Reklamcılık okuyorum. bu reklamı yapan iş bulduysa bende bulurum
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GoldPunch 6 yıl
Reklamlar iyi olmamış. Ah be Apple.
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homeedition88 6 yıl
Reklami bilmem ama bugun elime alip denedim cihazi cok hafif ve cok kullanisli geldi bana. Ekran retina ipad kullandiysaniz yavan kaliyor ama 9inch lik ekranlarda 1280x768 falan gibi tabletlerden gecmek istiyorsaniz hic rahatsiz etmeyecektir. Ekran ips ve isik duzeyi baya iyi. Kesinlikle ios deneyimini rahat sekilde yasarsiniz. Hizli ve tepki suresi cok iyi. Kamerasi bir cok 8mpx telefondan daha iyi diyebilirim. On kamerasini deneyemedim. Oyun oynamak iphonedan ve ipadden cok cok daha keyifli. Ama wifi versiyon almak cok akillica degil cunku cihazi yolculuklarda, cafede kullanamak isteyeceksiniz.
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Supervenience 6 yıl
İlk reklamı sonradan anladım
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ozqur333 6 yıl
3-4 ay sonra retinalı modeli duyurulmazsa var ya kesin 3-4 ay sonra retinalısı çıkar bunun zaten ne olduysa apple'da seri üretime geçti iphone 5s çıkarmaya başlamış
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CooL_ROMEO 6 yıl
2. nesi ipad minide basacaklar bombayı tabi , retina a6x ozaman alırız şimdi gereği yok
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-Vaveyla- 6 yıl
Benim reklamdan çıkardığım sonuç''o kadar boktan bir alet çıkardık ki reklamı bile tek başına çekemeyip yanına birde normal ipad koymak zorunda kaldık'' oldu.

4s kullanıcısı olarak özellikleri bakımından ipad miniyi gerçekten salakça bir ürün olarak görüyorum BANA GÖRE apple'ın bugüne kadar çıkarmış olduğu en ''cırt'' ürün iphone 5 ile birlikte.

Saygılar !


Edit:İmla
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Mulsanne 6 yıl
Olmamış reklam
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deagle100 6 yıl
Ya Apple nasıl böyle şeyler yapabiliyor anlamıyorum. Steve gitti reklam bile yapamaz oldular.
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caglet 6 yıl
Cihaz erdi özüağanin elinde olduğuna göre inceleme yakındır
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