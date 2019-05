Apple'dan iPad mini için iki yeni televizyon reklamı

Apple, iPad Mini için iki yeni televizyon reklamı yayınladı. Daha önceki "Piyano" reklamında olduğu gibi dördüncü nesil iPad 4 ile karşılaştırılan iPad Mini, bu defa fotoğraf yetenekleri ve iBook üzerinden sunduğu elektronik kitap deneyimi ile ekranlara geliyor. Her iki video da Bobby Darin ve Hoohnny Merce imzasını taşışyan Two of a Kind isimli müzik ile karşımıza çıkıyor.

iPad mini'nin yeni televizyon reklamlarında en çok dikkat çeken nokta, sadece beyaz renkli modelin kullanılıyor olması. Apple'ın diğer renk seçeneğine neden yer vermediği ise şu an için bilinmiyor. Tabi her yeni videolar için altını çizebileceğimiz bir başka ortak nokta ise, iPad mini'nin tek elle kullanıma yatkın olduğunun gösterilmesi. Zaten cihazın iPad 4 ile karşılaştırılmasının asıl nedeni de bu zira kompakt yapının bir avantajı olarak tek elle tutmak kolay ve hafifliğinden ötürü rahatsızlık verici de değil. Yoksa cihazlar işlemciden ekrana kadar donanım bazında neredeyse hiç bir ortak noktaya sahip değil, temel kamera özellikleri dışında ki iPad 4 farklı olark görüntü sabitleme de yapabiliyor. iPad mini yurt dışında 349$'dan başlayan fiyatlarla alınabiliyor.