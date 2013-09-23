Apple'dan ilk değerlendirme: Yeni iPhone'lara talep inanılmaz

Geçtiğimiz Cuma günü satışa sunulan yeni iPhone'ların satışıyla ilgili Apple'dan ilk resmi açıklama geldi.
ABD'nin önemli teknoloji portallarından AllThingsD'ye konuşan Apple temsilcisi, 12 eylülden sonra yeni iPhone'lara oluşan talebi inanılmaz olarak niteledi. Bu talebin mağazalara da yansıdığını söyleyen temsilci, birçok mağaza iPhone 5s stoklarında envanter seviyesinin sona dayandığını ifade etti.
Temsilci, satış sayılarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken; iPhone 5s'in birçok mağazada tükenmiş olması, üretim kapasitesinin yetersizliğine bağlı olarak baş gösteren stok sıkıntısından kaynaklanabileceğini akıllara getirmiyor değil.
Öte yandan Apple'ın bugün içerisinde yeni iPhone'ların ilk satış sayılarıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.
http://allthingsd.com/20130920/apple-demand-for-new-iphones-has-been-incredible/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zengin ile fakir arasinda ucurum var.
Alan aliyor alamayan bakiyor nasil aliyor diye dusunuyor napsin adam ?
full sıkıntı arkadas yav
Belki... Ama bu asgari ücretlinin bile iPhone peşinde koştuğu ve aldığı gerçeğini değiştirmiyor. Peki neden? Yarı fiyatına,3'te 1 fiyatına hatta daha da ucuza android cihazlarla yapamadığı birşey mi yapacak... Sanırım hepimiz bunu cevabını biliyoruz. Kusura bakmayın ama bu gelir uçurumu muhabettini tarihin en lüks cihazlarından biri ile yaptınız ya.. TÜFE'ye de ekletelim olmadı. Alt tarafı .ıçı kırık bir telefon, yatacak yeri olmayıp onun peşinde koşan utansın.
Bunun dışında ekonomik uçuruma gelince bundan da insanlık utansın. Bankada iş yükünü taşıyanlar meteliğe kurşun atarken hiçbir .ok yapmayan üst kademe paraları yiyip .ötlerini büyütüyorlar. Milyarlar kar edip eleman alırken 3 kuruşun hesabını yapan insanlık dışı mahluklar. Bu sadece bir örnek daha niceleri ama bunu getirip bu .alak telefonun konusunda açmak da bir o kadar absürd.