Apple'dan ilk değerlendirme: Yeni iPhone'lara talep inanılmaz

Geçtiğimiz Cuma günü satışa sunulan yeni iPhone'ların satışıyla ilgili Apple'dan ilk resmi açıklama geldi.

ABD'nin önemli teknoloji portallarından AllThingsD'ye konuşan Apple temsilcisi, 12 eylülden sonra yeni iPhone'lara oluşan talebi inanılmaz olarak niteledi. Bu talebin mağazalara da yansıdığını söyleyen temsilci, birçok mağaza iPhone 5s stoklarında envanter seviyesinin sona dayandığını ifade etti.

Temsilci, satış sayılarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken; iPhone 5s'in birçok mağazada tükenmiş olması, üretim kapasitesinin yetersizliğine bağlı olarak baş gösteren stok sıkıntısından kaynaklanabileceğini akıllara getirmiyor değil.

Öte yandan Apple'ın bugün içerisinde yeni iPhone'ların ilk satış sayılarıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

http://allthingsd.com/20130920/apple-demand-for-new-iphones-has-been-incredible/