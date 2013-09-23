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Apple'dan ilk değerlendirme: Yeni iPhone'lara talep inanılmaz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan ilk değerlendirme: Yeni iPhone'lara talep inanılmaz

Geçtiğimiz Cuma günü satışa sunulan yeni iPhone'ların satışıyla ilgili Apple'dan ilk resmi açıklama geldi.

ABD'nin önemli teknoloji portallarından AllThingsD'ye konuşan Apple temsilcisi, 12 eylülden sonra yeni iPhone'lara oluşan talebi inanılmaz olarak niteledi. Bu talebin mağazalara da yansıdığını söyleyen temsilci, birçok mağaza iPhone 5s stoklarında envanter seviyesinin sona dayandığını ifade etti.

Temsilci, satış sayılarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken; iPhone 5s'in birçok mağazada tükenmiş olması, üretim kapasitesinin yetersizliğine bağlı olarak baş gösteren stok sıkıntısından kaynaklanabileceğini akıllara getirmiyor değil.

Öte yandan Apple'ın bugün içerisinde yeni iPhone'ların ilk satış sayılarıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.


http://allthingsd.com/20130920/apple-demand-for-new-iphones-has-been-incredible/ Yorum Yaz
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MyWorldLife 6 yıl
Turkiyede Halkin bir kisminda para yokken diger kisim parayi nasil harcarim diye dusunuyor.

Zengin ile fakir arasinda ucurum var.

Alan aliyor alamayan bakiyor nasil aliyor diye dusunuyor napsin adam ?

full sıkıntı arkadas yav
Turkiyede Halkin bir kisminda para yokken diger kisim parayi nasil harcarim diye dusunuyor.Zengin ile fakir arasinda ucurum var.Alan aliy...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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haymatloshan 6 yıl
Donanımhaber değil Apple akıllı tv gibi çalışıyor site resmen,Microsoft bugün Surface 2'leri tanıtacak ama 1 tek haber yok.
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Pondera 6 yıl
MyWorldLife
Turkiyede Halkin bir kisminda para yokken diger kisim parayi nasil harcarim diye dusunuyor. Zengin ile fakir arasinda ucurum var. Alan aliyor alamayan bakiyor nasil aliyor diye dusunuyor napsin adam ? full sıkıntı arkadas yav

Belki... Ama bu asgari ücretlinin bile iPhone peşinde koştuğu ve aldığı gerçeğini değiştirmiyor. Peki neden? Yarı fiyatına,3'te 1 fiyatına hatta daha da ucuza android cihazlarla yapamadığı birşey mi yapacak... Sanırım hepimiz bunu cevabını biliyoruz. Kusura bakmayın ama bu gelir uçurumu muhabettini tarihin en lüks cihazlarından biri ile yaptınız ya.. TÜFE'ye de ekletelim olmadı. Alt tarafı .ıçı kırık bir telefon, yatacak yeri olmayıp onun peşinde koşan utansın.
Bunun dışında ekonomik uçuruma gelince bundan da insanlık utansın. Bankada iş yükünü taşıyanlar meteliğe kurşun atarken hiçbir .ok yapmayan üst kademe paraları yiyip .ötlerini büyütüyorlar. Milyarlar kar edip eleman alırken 3 kuruşun hesabını yapan insanlık dışı mahluklar. Bu sadece bir örnek daha niceleri ama bunu getirip bu .alak telefonun konusunda açmak da bir o kadar absürd.
MyWorldLifeTurkiyede Halkin bir kisminda para yokken diger kisim parayi nasil harcarim diye dusunuyor. Zengin ile fakir arasinda ucurum var. ...
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DH Misafiri 6 yıl
2. el 4s alacağım ben de ....
5s çok hoşuma gitmedi...pist...
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karakorsansakal 6 yıl
kesbi
Drug Free Bu kadar güzel telefonu tanrı bile yapamaz.
Şimdi bişey derdim de neyse. Nickinizden anlaşıldığı üzere bişeyler içmişsiniz belliki.

doğru tanrı bile yapamaz, lakin tanrı dediklerinin sıfatı taş put ve ağaçlar, YÜCE RABBİMİZİN adı ALLAH 'tır
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hakan.ifone 6 yıl
yuhh lan tövbe de lann senin vücudunda kac damar geciyor vicudunda kac kemik ve calışa bilen organların var bunların bir mucizesi var oda allahhh dırr
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The Tenth Doctor 6 yıl
Drug Free

Bu kadar güzel telefonu tanrı bile yapamaz.


Tanrı telefonlarla uğraşmaz çünkü. Direk telepati
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congenial_boy 6 yıl
Drug Free
Bu kadar güzel telefonu tanrı bile yapamaz.

Al o telefonu güzelce yerleştir. Nereye yerleştirmen gerektiğini de ben söylemeyeyim artık.
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kule_genclik 6 yıl
kim nederse desin adamlar 9 milyon 5c/5s satmis simdiden
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Lord Melkor 6 yıl
Drug Free
Bu kadar güzel telefonu tanrı bile yapamaz.

İlgiyi üstüne toplamışsın :)
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depeche35 6 yıl
Tanrı ile işimiz olmaz zaten. Biz allaha inanır ve sığınırız.
O eleman tanrılarıyla başbaşa kalabilir . Problem yok
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VlknFX 6 yıl
Bazı yorumlar ve onların düşünce ve zihniyetleri tüyler ürpertici...
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demirparcasi 6 yıl
5C'nin satış başarısızlığı haberleri başka sitelere yansırken, sadece 5s'te stoklarının bittiği haberinin yapılması ve başlaktaki "Yeni Iphone'Lara talep inanılmaz" denmesi bence yanlı bir yaklaşımdır. 5s'in tükenmesinin sebebi Apple'ın 5C'ye çok talep geleceğni düşünerek yeni Iphone'ların %60'nı 5C yaptı ve 5S'i az üretti. Ama tüketicilerin talebi 5C'ye değil de 5S'e olunca 5S stoğu tükendi. Toplamdan 5s ve 5C'ye olan talebin 5'in çıkışına göre çok daha arttığını gösteren hiç bir haber görmedim ki bu haberde de hiç bahsedilmemiş. Ayrıca 7. jenarasyonu çıkartılan bir telefonun çok talep gelse bile ilk çıkışta stok sıkıntısı çekmesi övünecek bir şey artık olamaz. Bence başlıktaki "inanılmaz"dan kastedilen, 5C'ye ve iOS7'ye gelen ciddi eleştiriler yüzünden şok olmaları ve olumsuz gelişmelere inanamamalarıdır.
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hollowman_ 6 yıl
MyWorldLife
Turkiyede Halkin bir kisminda para yokken diger kisim parayi nasil harcarim diye dusunuyor. Zengin ile fakir arasinda ucurum var. Alan aliyor alamayan bakiyor nasil aliyor diye dusunuyor napsin adam ? full sıkıntı arkadas yav

hayati birşeymi? ayfon olmazsa yaşanmıyormu. millet şaşırmış...
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