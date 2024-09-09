iPhone 16 vs iPhone 15 karşılaştırması: Geçilir mi? Farklar neler?

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Apple, “It’s Glowtime” etkinliği kapsamında merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı. Kullanıcılar ise şimdiden iPhone 15 mi iPhone 16 mı? diye sormaya başladı. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinden oluşan yeni seri güçlenmiş işlemcisi ile daha iyi yapay zeka performansı gösterirken kullanıcılar ise yeni modellere geçip geçmemeyi değerlendiriyor. Peki iPhone 15’ten iPhone 16’ya geçilir mi? İşte bu sorunu cevabı:

Tam Boyutta Gör

iPhone 15 vs iPhone 16 🆚 Özellik/Model iPhone 15 iPhone 16 Ekran 6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision 1000 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik)

1600 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR)

2000 nit maksimum piksel parlaklığı (açık hava) 6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision 1000 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik)

1600 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR)

2000 nit maksimum piksel parlaklığı (açık hava)

1 nit minimum parlaklık İşlemci A16 Bionic çip 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU

5 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine Apple A18 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU

5 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine RAM 6GB 8 GB RAM Batarya 3349 mAh, 15W 3561 mAh, 30W Arka kamera-1 48 MP, f/1.6, 26mm 48MP, f/1.6, 26mm Arka kamera-2 12 MP, f/2.4, 13mm 12MP, f/2.2, 13mm Video 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps) 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps) Ön kamera 12 MP, f/1,9 12 MP, f/1,9 Depolama 128/256/512GB 128/256/512GB Bağlantı WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC WiFi 7, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC Konektör İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi Boyut ve ağırlık 147.6 x 71.6 x 7.8 m - 171gr 147.6 x 71.6 x 7.8 m - 170gr Renk Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil Diğer IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama, Yakalama Düğmesi, Eylem Düğmesi Fiyat 58.499 TL 799 dolar / 64.999 TL

Fiziksel özellikler 🤳

Tam Boyutta Gör iPhone 15 ile iPhone 16 arasında fiziksel olarak çok küçük farklar dışında bir değişiklik bulunmuyor. Tasarımsal açıdan baktığımızda ise arka kamera modülünün değiştiğini görüyoruz.

Artık arka kamera adası dikey bir hap şeklinde. Dikey yerleşen kameralar ile Apple Vision Pro ile uyumlu uzamsal videolar da çekilebiliyor.

Ekranlar 📱

iPhone 15 ile iPhone 16 arasında ekran boyutunda bir değişiklik bulunmuyor. Ekranlar yine 60 Hz yenileme hızına sahip. Ekran boyutları ise sırasıyla 6,1 inç ve 6,7 inç olarak korunmuş.

Tam Boyutta Gör Ekranlar OLED panelleri kullanırken çöznürlükler ise iPhone 16 için 1179x2556 piksel, iPhone 16 Plus için ise 1290x2796 piksel seviyesinde. iPhone 15 modelleri ile aynı. Farklı olarak iPhone 16 ekranları karanlık ortamda ekran parlaklığını 1 nit seviyesine kadar düşebiliyor. Maksimum parlaklık noktasında ise bir fark bulunmuyor.

Kameralar 📸

Tam Boyutta Gör iPhone 16 kamera tarafındaki değişikliği ultra geniş açı kamerasında yapıyor. Kameranın çözünürlüğü yine 12 MP olsa da diyafram açıklığı artık f/2,2. Bu sayede düşük ışıkda daha iyi sonuçlar veriyor.

Spesifik detaylardan ziyade bir de Kamera Denetimi adında yeni bir tuş geliyor. Bu sayede çekim yapmak daha kolay hale geliyor. Ayrıca fotoğraf ve video araçlarına hızlıca erişilebiliyor.

iPhone 15'te olmayan bir diğer özellik ise Makro çekim yeteneği.

Performans 💪

Tam Boyutta Gör A18 çip ayrıca yüzde 17 daha fazla sistem belleği bant genişliğine sahip durumda. Bu da modelleri çalıştırmak için daha fazla oyun alanı sağlıyor. A18 yongasının işlemci tarafında ise 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU yer alıyor. Bu CPU, iPhone 15'teki A16 Bionic'ten yüzde 30'a kadar daha hızlı ve iPhone 12'deki A14 Bionic'ten ise yüzde 60'a kadar daha hızlı. Ek olarak A16 Bionic'e göre yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. Yeni A18 yongası ise bellek kapasitesi 6GB'dan 8GB'a yükseliyor. Bu sayede Apple Intelligence özellikleri kullanılabiliyor.

Pil ömrü 🔋

iPhone 16, 22 saate kladar video oynatma, 18 saate kadar çevrimiçi video izleme ve 80 saate kadar ses çalma imkanı sunuyor. Ayrıca 30W hızlı şarj, 15W, Qi2 kablosuz şarj sağlanıyor.

iPhone 15 tarafında ise 20 saate kladar video oynatma, 16 saate kadar çevrimiçi video izleme ve 80 saate kadar ses çalma imkanı sunuyor. Ayrıca 15W hızlı şarj, 15W, Qi2 kablosuz şarj sağlanıyor.

Fiyat 💰

Tam Boyutta Gör iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın fiyatı sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatlandırma iPhone 15 ve 15 Plus ile aynı.

iPhone 15'ten iPhone 16'ya geçilir mi ❓

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın en köklü değişikliği yeni A18 çipi. Bu sayede Apple Intelligence ile gelen yapay zeka özellikleri, yeni Siri ve daha fazlası kullanılabiliyor. iPhone 15 ve 15 Plus'ta Apple Intelligence özellikleri bulunmuyor ve gelmeyecek. Dolayısıyla eğer yapay zeka özelliklerinin aktif olarak kullanacaksanız veya gelecek yeni yapay zeka özelliklerini merak ediyorsanız iPhone 15'ten iPhone 16'ya geçmek doğru bir tercih olacaktır. Ancak bunlar sizin için önemli değilse geçiş yapmak pek mantıklı görünmüyor. Öte yandan iPhone 12, iPhone 13 veya iPhone 14'ten iPhone 16'ya geçmek için ise yeterli düzeyde gelişme bulunuyor.

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması 1 sa. önce eklendi

iPhone 16’nın iPhone 15'e kıyasla artı yönleri 📱

Birçok kullanıcı “iPhone 16 mı iPhone 15 mi almalıyım?” diye merak ediyor. Bu bağlamda iPhone 15'ten daha pahalı fiyat etiketine sahip iPhone 16'nın selefine kıyasla artı özellikleri şu şekilde:

Apple Intelligence desteği

Yeni Eylem ve Capture (Kamera Denetimi) düğmesi

Daha güçlü A18 çip

Düşük ışıkta daha iyi kamera performansı

Daha verimli OLED ekran

Daha uzun pil süresi

2 GB daha fazla RAM

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