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    iPhone 16 vs iPhone 15 karşılaştırması: Geçilir mi? Farklar neler?

    Apple, “It’s Glowtime” etkinliği kapsamında merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıttı. Peki iPhone 15’ten iPhone 16’ya geçilir mi? İşte iPhone 16 vs iPhone 15 karşılaştırması:

    Apple, “It’s Glowtime” etkinliği kapsamında merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı. Kullanıcılar ise şimdiden iPhone 15 mi iPhone 16 mı? diye sormaya başladı. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinden oluşan yeni seri güçlenmiş işlemcisi ile daha iyi yapay zeka performansı gösterirken kullanıcılar ise yeni modellere geçip geçmemeyi değerlendiriyor. Peki iPhone 15’ten iPhone 16’ya geçilir mi? İşte bu sorunu cevabı:

    iPhone 16 vs iPhone 15 karşılaştırma Tam Boyutta Gör

    iPhone 15 vs iPhone 16 🆚
    Özellik/Model iPhone 15 iPhone 16
    Ekran

    6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision

    • 1000 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik)
    • 1600 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR)
    • 2000 nit maksimum piksel parlaklığı (açık hava)

    6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision

    • 1000 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik)
    • 1600 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR)
    • 2000 nit maksimum piksel parlaklığı (açık hava)
    • 1 nit minimum parlaklık
    İşlemci

    A16 Bionic çip

    • 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU
    • 5 çekirdekli GPU
    • 16 çekirdekli Neural Engine

    Apple A18

    • 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU
    • 5 çekirdekli GPU
    • 16 çekirdekli Neural Engine
    RAM 6GB 8 GB RAM
    Batarya 3349 mAh, 15W 3561 mAh, 30W
    Arka kamera-1 48 MP, f/1.6, 26mm 48MP,  f/1.6, 26mm
    Arka kamera-2 12 MP, f/2.4, 13mm 12MP, f/2.2, 13mm
    Video 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps) 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps)
    Ön kamera 12 MP, f/1,9 12 MP, f/1,9
    Depolama 128/256/512GB 128/256/512GB
    Bağlantı WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC WiFi 7, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC
    Konektör İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi
    Boyut ve ağırlık 147.6 x 71.6 x 7.8 m - 171gr 147.6 x 71.6 x 7.8 m - 170gr
    Renk Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil
    Diğer IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama, Yakalama Düğmesi, Eylem Düğmesi
    Fiyat 58.499 TL 799 dolar / 64.999 TL

    Fiziksel özellikler 🤳

    iPhone 16 vs iPhone 15 karşılaştırması: Geçilir mi? Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 ile iPhone 16 arasında fiziksel olarak çok küçük farklar dışında bir değişiklik bulunmuyor. Tasarımsal açıdan baktığımızda ise arka kamera modülünün değiştiğini görüyoruz.
    iPhone 16 vs iPhone 15 karşılaştırması: Geçilir mi?
    Artık arka kamera adası dikey bir hap şeklinde. Dikey yerleşen kameralar ile Apple Vision Pro ile uyumlu uzamsal videolar da çekilebiliyor.

    Ekranlar 📱

    iPhone 15 ile iPhone 16 arasında ekran boyutunda bir değişiklik bulunmuyor. Ekranlar yine 60 Hz yenileme hızına sahip. Ekran boyutları ise sırasıyla 6,1 inç ve 6,7 inç olarak korunmuş.

    iPhone 16 vs iPhone 15 karşılaştırması: Geçilir mi? Tam Boyutta Gör
    Ekranlar OLED panelleri kullanırken çöznürlükler ise iPhone 16 için 1179x2556 piksel, iPhone 16 Plus için ise 1290x2796 piksel seviyesinde. iPhone 15 modelleri ile aynı. Farklı olarak iPhone 16 ekranları karanlık ortamda ekran parlaklığını 1 nit seviyesine kadar düşebiliyor. Maksimum parlaklık noktasında ise bir fark bulunmuyor.

    Kameralar 📸

    iPhone 16 vs iPhone 15 karşılaştırması: Geçilir mi? Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 kamera tarafındaki değişikliği ultra geniş açı kamerasında yapıyor. Kameranın çözünürlüğü yine 12 MP olsa da diyafram açıklığı artık f/2,2. Bu sayede düşük ışıkda daha iyi sonuçlar veriyor.

    Spesifik detaylardan ziyade bir de Kamera Denetimi adında yeni bir tuş geliyor. Bu sayede çekim yapmak daha kolay hale geliyor. Ayrıca fotoğraf ve video araçlarına hızlıca erişilebiliyor.

    iPhone 15'te olmayan bir diğer özellik ise Makro çekim yeteneği.

    Performans 💪

    iPhone 16 vs iPhone 15 karşılaştırması: Geçilir mi? Tam Boyutta Gör
    A18 çip ayrıca yüzde 17 daha fazla sistem belleği bant genişliğine sahip durumda. Bu da modelleri çalıştırmak için daha fazla oyun alanı sağlıyor. A18 yongasının işlemci tarafında ise 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU yer alıyor. Bu CPU, iPhone 15'teki A16 Bionic'ten yüzde 30'a kadar daha hızlı ve iPhone 12'deki A14 Bionic'ten ise yüzde 60'a kadar daha hızlı. Ek olarak A16 Bionic'e göre yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. Yeni A18 yongası ise bellek kapasitesi 6GB'dan 8GB'a yükseliyor. Bu sayede Apple Intelligence özellikleri kullanılabiliyor.

    Pil ömrü 🔋

    iPhone 16, 22 saate kladar video oynatma, 18 saate kadar çevrimiçi video izleme ve 80 saate kadar ses çalma imkanı sunuyor. Ayrıca 30W hızlı şarj, 15W, Qi2 kablosuz şarj sağlanıyor.

    iPhone 15 tarafında ise 20 saate kladar video oynatma, 16 saate kadar çevrimiçi video izleme ve 80 saate kadar ses çalma imkanı sunuyor. Ayrıca 15W hızlı şarj, 15W, Qi2 kablosuz şarj sağlanıyor.

    Fiyat 💰

    iPhone 16 vs iPhone 15 karşılaştırması: Geçilir mi? Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın fiyatı sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatlandırma iPhone 15 ve 15 Plus ile aynı.

    iPhone 15'ten iPhone 16'ya  geçilir mi ❓

    iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın en köklü değişikliği yeni A18 çipi. Bu sayede Apple Intelligence ile gelen yapay zeka özellikleri, yeni Siri ve daha fazlası kullanılabiliyor. iPhone 15 ve 15 Plus'ta Apple Intelligence özellikleri bulunmuyor ve gelmeyecek. Dolayısıyla eğer yapay zeka özelliklerinin aktif olarak kullanacaksanız veya gelecek yeni yapay zeka özelliklerini merak ediyorsanız iPhone 15'ten iPhone 16'ya geçmek doğru bir tercih olacaktır. Ancak bunlar sizin için önemli değilse geçiş yapmak pek mantıklı görünmüyor. Öte yandan iPhone 12, iPhone 13 veya iPhone 14'ten iPhone 16'ya geçmek için ise yeterli düzeyde gelişme bulunuyor.

     

    iPhone 16’nın iPhone 15'e kıyasla artı yönleri 📱

    Birçok kullanıcı “iPhone 16 mı iPhone 15 mi almalıyım?” diye merak ediyor. Bu bağlamda iPhone 15'ten daha pahalı fiyat etiketine sahip iPhone 16'nın selefine kıyasla artı özellikleri şu şekilde:

    • Apple Intelligence desteği
    • Yeni Eylem ve Capture (Kamera Denetimi) düğmesi
    • Daha güçlü A18 çip
    • Düşük ışıkta daha iyi kamera performansı
    • Daha verimli OLED ekran
    • Daha uzun pil süresi
    • 2 GB daha fazla RAM
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 49 dakika önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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