iPhone 16 vs iPhone 15 karşılaştırması: Geçilir mi? Farklar neler?

- iPhone 15 vs iPhone 16 🆚
- Fiziksel özellikler 🤳
- Ekranlar 📱
- Kameralar 📸
- Performans 💪
- Pil ömrü 🔋
- Fiyat 💰
- iPhone 15'ten iPhone 16'ya geçilir mi ❓
- iPhone 16’nın iPhone 15'e kıyasla artı yönleri 📱
- Yorumlar
Apple, “It’s Glowtime” etkinliği kapsamında merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı. Kullanıcılar ise şimdiden iPhone 15 mi iPhone 16 mı? diye sormaya başladı. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinden oluşan yeni seri güçlenmiş işlemcisi ile daha iyi yapay zeka performansı gösterirken kullanıcılar ise yeni modellere geçip geçmemeyi değerlendiriyor. Peki iPhone 15’ten iPhone 16’ya geçilir mi? İşte bu sorunu cevabı:
|Özellik/Model
|iPhone 15
|iPhone 16
|Ekran
|
6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision
|
6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision
|İşlemci
|
A16 Bionic çip
|
Apple A18
|RAM
|6GB
|8 GB RAM
|Batarya
|3349 mAh, 15W
|3561 mAh, 30W
|Arka kamera-1
|48 MP, f/1.6, 26mm
|48MP, f/1.6, 26mm
|Arka kamera-2
|12 MP, f/2.4, 13mm
|12MP, f/2.2, 13mm
|Video
|4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps)
|4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps)
|Ön kamera
|12 MP, f/1,9
|12 MP, f/1,9
|Depolama
|128/256/512GB
|128/256/512GB
|Bağlantı
|WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC
|WiFi 7, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC
|Konektör
|İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi
|İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi
|Boyut ve ağırlık
|147.6 x 71.6 x 7.8 m - 171gr
|147.6 x 71.6 x 7.8 m - 170gr
|Renk
|Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe
|Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil
|Diğer
|IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama
|IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama, Yakalama Düğmesi, Eylem Düğmesi
|Fiyat
|58.499 TL
|799 dolar / 64.999 TL
Fiziksel özellikler 🤳
Ekranlar 📱
iPhone 15 ile iPhone 16 arasında ekran boyutunda bir değişiklik bulunmuyor. Ekranlar yine 60 Hz yenileme hızına sahip. Ekran boyutları ise sırasıyla 6,1 inç ve 6,7 inç olarak korunmuş.
Kameralar 📸
Spesifik detaylardan ziyade bir de Kamera Denetimi adında yeni bir tuş geliyor. Bu sayede çekim yapmak daha kolay hale geliyor. Ayrıca fotoğraf ve video araçlarına hızlıca erişilebiliyor.
iPhone 15'te olmayan bir diğer özellik ise Makro çekim yeteneği.
Performans 💪
Pil ömrü 🔋
iPhone 16, 22 saate kladar video oynatma, 18 saate kadar çevrimiçi video izleme ve 80 saate kadar ses çalma imkanı sunuyor. Ayrıca 30W hızlı şarj, 15W, Qi2 kablosuz şarj sağlanıyor.
iPhone 15 tarafında ise 20 saate kladar video oynatma, 16 saate kadar çevrimiçi video izleme ve 80 saate kadar ses çalma imkanı sunuyor. Ayrıca 15W hızlı şarj, 15W, Qi2 kablosuz şarj sağlanıyor.
Fiyat 💰
iPhone 15'ten iPhone 16'ya geçilir mi ❓
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın en köklü değişikliği yeni A18 çipi. Bu sayede Apple Intelligence ile gelen yapay zeka özellikleri, yeni Siri ve daha fazlası kullanılabiliyor. iPhone 15 ve 15 Plus'ta Apple Intelligence özellikleri bulunmuyor ve gelmeyecek. Dolayısıyla eğer yapay zeka özelliklerinin aktif olarak kullanacaksanız veya gelecek yeni yapay zeka özelliklerini merak ediyorsanız iPhone 15'ten iPhone 16'ya geçmek doğru bir tercih olacaktır. Ancak bunlar sizin için önemli değilse geçiş yapmak pek mantıklı görünmüyor. Öte yandan iPhone 12, iPhone 13 veya iPhone 14'ten iPhone 16'ya geçmek için ise yeterli düzeyde gelişme bulunuyor.
iPhone 16’nın iPhone 15'e kıyasla artı yönleri 📱
Birçok kullanıcı “iPhone 16 mı iPhone 15 mi almalıyım?” diye merak ediyor. Bu bağlamda iPhone 15'ten daha pahalı fiyat etiketine sahip iPhone 16'nın selefine kıyasla artı özellikleri şu şekilde:
- Apple Intelligence desteği
- Yeni Eylem ve Capture (Kamera Denetimi) düğmesi
- Daha güçlü A18 çip
- Düşük ışıkta daha iyi kamera performansı
- Daha verimli OLED ekran
- Daha uzun pil süresi
- 2 GB daha fazla RAM
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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