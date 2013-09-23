Apple'dan tarihe geçen rekor: 3 günde 9 milyon iPhone satışı

Apple'ın yeni göz bebekleri iPhone 5c ve 5s'in teknoloji dünyasına tarihi rekoru getirmesi sadece 3 gün sürdü.

Apple bugün yaptığı resmi açıklama ile 3 günlük iPhone satış sayısını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre firma sadece 3 gün gibi kısa bir sürede 9 milyon adet iPhone (iPhone 5s + 5c) satışı gerçekleştirdi. Bu Apple için olduğu kadar akıllı telefon ve teknoloji dunyası için de büyük bir rekor anlamına geliyor.

Apple, 5s'e olan talebin inanılmaz olduğunu bir kez daha söylediği açıklamasında, mevcut kapasitenin talebi karşılamakta çok zorlandığını belirtirken; şu anda internet üstünden yapılan satışların ancak birkaç hafta içerisinde hazır olduğuna dikkat çekti.

Apple, ayrıca, bir hafta gibi kısa bir sürede iOS 7'nin 200 milyon iCihaz'a kurulduğunu ve bunun yazılım sektöründeki tarihi bir rekor olduğunu açıkladı.

Bu rekorlarla ilgili görüşlerini dile getiren Tim Cook, şunları söyledi:

"9 milyonluk ilk haftasonu satışı ile şimdiye kadar ki en hızlı başlangıcımı yaptık. Yeni iPhone'lara gösterilen talep tek kelimeyle olağanüstü. Şu ana kadar iPhone 5s'in ilk partisini tamamen sattık. Dahası mağazalardan, çevrim içi mağazalardan düzenli olarak iPhone 5s satılmaya devam ediyor. Herkesin gösterdiği sabra minnettarız. Herkese yetecek kadar iPhone üretmek için çok çalışmaya devam edeceğiz."

Gelen bu rekor satış sonrasında Apple, halka açık bir şirket olarak mali projeksiyonunu da güncelledi. Firma tarafından ABD'nin sermaye piyasalarını denetleme kurumu SEC'e yapılan açıklamada bu haftayla birlikte sona erecek olan 2013'ün son mali çeyreğinde beklenen gelirin üst limitini 34 milyar dolardan 37 milyar dolara, kar marjını ise %36'dan %37'ye yükseltti. Apple, bu çeyreğin verilerini ise gelecek ayın son 2 haftasında kamuoyu ile paylaşacak.

http://www.apple.com/pr/library/2013/09/23First-Weekend-iPhone-Sales-Top-Nine-Million-Sets-New-Record.html