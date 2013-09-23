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Apple'dan tarihe geçen rekor: 3 günde 9 milyon iPhone satışı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan tarihe geçen rekor: 3 günde 9 milyon iPhone satışı

Apple'ın yeni göz bebekleri iPhone 5c ve 5s'in teknoloji dünyasına tarihi rekoru getirmesi sadece 3 gün sürdü.

Apple bugün yaptığı resmi açıklama ile 3 günlük iPhone satış sayısını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre firma sadece 3 gün gibi kısa bir sürede 9 milyon adet iPhone (iPhone 5s + 5c) satışı gerçekleştirdi. Bu Apple için olduğu kadar akıllı telefon ve teknoloji dunyası için de büyük bir rekor anlamına geliyor.

Apple, 5s'e olan talebin inanılmaz olduğunu bir kez daha söylediği açıklamasında, mevcut kapasitenin talebi karşılamakta çok zorlandığını belirtirken; şu anda internet üstünden yapılan satışların ancak birkaç hafta içerisinde hazır olduğuna dikkat çekti.

Apple, ayrıca, bir hafta gibi kısa bir sürede iOS 7'nin 200 milyon iCihaz'a kurulduğunu ve bunun yazılım sektöründeki tarihi bir rekor olduğunu açıkladı.

Bu rekorlarla ilgili görüşlerini dile getiren Tim Cook, şunları söyledi:

"9 milyonluk ilk haftasonu satışı ile şimdiye kadar ki en hızlı başlangıcımı yaptık. Yeni iPhone'lara gösterilen talep tek kelimeyle olağanüstü. Şu ana kadar iPhone 5s'in ilk partisini tamamen sattık. Dahası mağazalardan, çevrim içi mağazalardan düzenli olarak iPhone 5s satılmaya devam ediyor. Herkesin gösterdiği sabra minnettarız. Herkese yetecek kadar iPhone üretmek için çok çalışmaya devam edeceğiz."

Gelen bu rekor satış sonrasında Apple, halka açık bir şirket olarak mali projeksiyonunu da güncelledi. Firma tarafından ABD'nin sermaye piyasalarını denetleme kurumu SEC'e yapılan açıklamada bu haftayla birlikte sona erecek olan 2013'ün son mali çeyreğinde beklenen gelirin üst limitini 34 milyar dolardan 37 milyar dolara, kar marjını ise %36'dan %37'ye yükseltti. Apple, bu çeyreğin verilerini ise gelecek ayın son 2 haftasında kamuoyu ile paylaşacak.


http://www.apple.com/pr/library/2013/09/23First-Weekend-iPhone-Sales-Top-Nine-Million-Sets-New-Record.html Yorum Yaz
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Riwalp 6 yıl en beğenilen
türkiyede 500 dolara satsınlar binayı yerinden sökerler.
1 Yanıt Yanıtla +161
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Gl4dius 6 yıl
Apple battı yan yattı dikine düştü öldü bayıldı diyen samsung hissedarı arkadaşlar bu habere çok üzülecek gibi duruyor. Adamlar yılda bir kez telefon çıkartıyorlar 5 ay önceden konuşulmaya başlanıyor çıktıkdan sonra bi 5 ayda öyle konuşuluyor.
Samsung hafta 2 telefon çıkartıyor ama haber sitelerinde anca 2 farklı haber değerinde
Apple battı yan yattı dikine düştü öldü bayıldı diyen samsung hissedarı arkadaşlar bu habere çok üzülecek gibi duruyor. Adamlar yılda bir kez telefon çıkartıyor...
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2 Yanıt Yanıtla +76
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Lord Melkor 6 yıl xmasx
ozzy_carpe

Haber abartili gibi geldi.. Tamam apple iyi ama hic bir degisliklik yokki 5S de ..yoksa benmi gormedim!


Değişiklik derken
İphone 3gs den 4 geçerken ki gibi mi
Yoksa sg3 den sg4 e geçerken ki gibi mi

Değişiklik anlayışınızı çok merak ediyorum
ozzy_carpeHaber abartili gibi geldi.. Tamam apple iyi ama hic bir degisliklik yokki 5S de ..yoksa benmi gormedim!
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3 Yanıt Yanıtla +30
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veli_0300 6 yıl
Lamı cimiyok arkadaşlar adamlar makina üretiyolar hala hayranım
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senersongur 6 yıl
2013 sonunda hala parasini Apple'a kaptiranlar var. Diyecek söz bulamiyorum.
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kplx 6 yıl senersongur
senersongur

2013 sonunda hala parasini Apple'a kaptiranlar var. Diyecek söz bulamiyorum.

geri kalmışlık içindeki eziklik duygusunu kıyafetle telefonla bastırmaya çalışan insanlar abi. halbuki o telefon parasıyla tedavi olabilirler.
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Çaylanan Adam 6 yıl
Dünyada açlıktan ölen insanlar var onlara vermezler gider iphone a verirler
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zuhalterr 6 yıl Çaylanan Adam
Thomas Edison

Dünyada açlıktan ölen insanlar var onlara vermezler gider iphone a verirler

samsung galaxyler bedavaya dagitiliyor zaten
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karasahinemre 6 yıl Çaylanan Adam
note 3 2199 iphone 5s 2149

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ÖZELKUVVET 6 yıl
Hayirlisi olsun
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Roark 6 yıl
arkadaş yurt dışından almış gelmiş. Biraz inceledim de, arkadaş bu ios 7 oyuncak gibi olmuş. Bir de android'in ferah ekranına alışmışız. ekranı çok küçük geldi. 3.200 tl değil, 1.500 tl'den giriş yapsa belki alınabilirdi. Ancak android kullanan kimse o ekranı alıp mutlu olmaz. Şahsen htc one'da piksel görmüyorsun fakat iphone 5s te direkt o keskinliği kaybediyorsun. piksellerdeki renk geçisi gözüne batıyor. tamam berabt değil ama günümüz amiral gemi standardının altında.
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foreveriphone 6 yıl
cos179
Ar-Ge ci samsung yine ar-ge yapmış. APPLE ın renk tonunu tuttursa bari. haber.gazetevatan.com/...

birde kendine özgü tasarımı var derler taklit yapmaz derler samsung da kesin çinli yöneticiler var
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foreveriphone 6 yıl
engins
Every detail, every pixel bla bla titizlikle tasarlandı diyordun joni ayva, peki bu ne? hon nedir tam ortadaki? Üstelik bu orijinal kapak. Bari küçük yazsaydınız da tam otursaydı, simetrik olsaydı. Jobstan sonra detaylardaki özenlerini kaybettiler. Rahmetli bir menü tasarımı için bile aylarca kafa patlattık diyordu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hristiyanların ölülerine rahmetli denmez
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aycibin 6 yıl
3200TL çüüüüüüüüüüüşşşşşş... insaftır be arkadaş!!! bu paran olması olmaması meselesi değil.at gözlüğü takmıyoruz.internet kullanan adamlarız.aletin ederi belli 16GB 650$,32GB 750$,64GB 850$.böyle bir parayı istemek sadece milleti enayi yerine koymaktır.ithalatçıların b_k yemesidir başka birşey değil.düşünce mantığı bence bu:

"apple store gelmeden milleti ne kadar söğüşlersek kardır.son birkaç ay kalmışken son bir voleyi vuralım bari."

yurtdışından alın arkadaş.en azından apple store garantisi birkaç aya türkiye'yi de kapsayacak.
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cosmik 6 yıl
Steve herşeye kafayı takıyordu fakat şimdiki ceo daha yenilikçi bence.
Itunes in şimdiki özellikleri daha iyi mesela.
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efem-35 6 yıl
iphone 5s türkiye fiyatı belli oldu, Darty'nin 16GB'lık model için 3.199.00 lira
ayrıntılara burdan bakabilirsiniz internethaber.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
vakti zamanında LC bir yılda 500.000 satmıştı (1991 için çok büyük bir sayı). 6 yıl içinde apple büyük kayıplar yaşadı ve tekrar jobs çağırıldı. şimdi hangi jobs çağırılacak acaba. Apple elit olmalı herkes alamamalı yoksa bir anlamı kalmaz ve batar. Ayrıca jobs kurallarından biri de "Anketler ve istatistiklerin kölesi olma"dır.
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Holy Templar 6 yıl
Yasasin kapitalist apple
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