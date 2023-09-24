iPhone 15 Pro durum çubuğunda çıkan sessiz mod simgesi nasıl gizlenir?

iPhone 15 Pro sessiz mod simgesi gizleme nasıl yapılır 📲
- iPhone 15 Pro / 15 Pro Max’te ayarlar uygulamasını açın.
- Ses ve dokunuş’u seçin.
- Zil simgesini gizlemek için “Durum çubuğunda göster”i kapatın.
iPhone 15 Pro durum çubuğunda çıkan zil sesi ikonu sizin için rahatsız edici ise, buradaki adımları takip ederek sessiz mod simgesini hızlıca gizleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.