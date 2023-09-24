iPhone 15 Pro durum çubuğunda çıkan sessiz mod simgesi nasıl gizlenir?

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, yeni eylem düğmesi ile geliyor. Apple’ın action button olarak adlandırdığı bu düğme, varsayılan olarak telefonu sessize almaya yarıyor. Ancak, durum çubuğunda bazı kullanıcıları rahatsız edecek yeni bir simgeyi de getiriyor. Neyse ki iPhone 15 Pro Max durum çubuğunda sessize alma simgesini gizlemek mümkün.

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iPhone 15 Pro sessiz mod simgesi gizleme nasıl yapılır 📲

Tam Boyutta Gör 15 Pro modellere özel olan eylem butonunu özelleştirdiğinizde bile durum çubuğunda saatin hemen yanında sessiz mod simgesi ile çıkıyor. Bu simge, Denetim Merkezi’nde de yer aldığından bazı kullanıcılar için gereksiz bir yenilik. Durum çubuğundaki sessiz mod simgesi nasıl gizlenir? adım adım görelim ⬇️

iPhone 15 Pro / 15 Pro Max’te ayarlar uygulamasını açın. Ses ve dokunuş’u seçin. Zil simgesini gizlemek için “Durum çubuğunda göster”i kapatın.

iPhone 15 Pro durum çubuğunda çıkan zil sesi ikonu sizin için rahatsız edici ise, buradaki adımları takip ederek sessiz mod simgesini hızlıca gizleyebilirsiniz.

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iPhone 15 Pro durum çubuğu sessiz mod simgesi gizleme yolu