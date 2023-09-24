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    iPhone 15 Pro durum çubuğunda çıkan sessiz mod simgesi nasıl gizlenir?

    iPhone 15 Pro Max, eylem düğmesine bağlı olarak durum çubuğunda sessiz mod simgesi içeriyor. Apple 15 Pro sessize alma simgesi gizlemek isteyenler için basit adımlar burada.
    iphone 15 pro zil simgesi gizleme Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, yeni eylem düğmesi ile geliyor. Apple’ın action button olarak adlandırdığı bu düğme, varsayılan olarak telefonu sessize almaya yarıyor. Ancak, durum çubuğunda bazı kullanıcıları rahatsız edecek yeni bir simgeyi de getiriyor. Neyse ki iPhone 15 Pro Max durum çubuğunda sessize alma simgesini gizlemek mümkün.

    iPhone 15 Pro sessiz mod simgesi gizleme nasıl yapılır 📲

    iphone 15 pro sessiz mod zil simgesi gizleme Tam Boyutta Gör
    15 Pro modellere özel olan eylem butonunu özelleştirdiğinizde bile durum çubuğunda saatin hemen yanında sessiz mod simgesi ile çıkıyor. Bu simge, Denetim Merkezi’nde de yer aldığından bazı kullanıcılar için gereksiz bir yenilik. Durum çubuğundaki sessiz mod simgesi nasıl gizlenir? adım adım görelim ⬇️
    1. iPhone 15 Pro / 15 Pro Max’te ayarlar uygulamasını açın.
    2. Ses ve dokunuş’u seçin.
    3. Zil simgesini gizlemek için “Durum çubuğunda göster”i kapatın.

    iPhone 15 Pro durum çubuğunda çıkan zil sesi ikonu sizin için rahatsız edici ise, buradaki adımları takip ederek sessiz mod simgesini hızlıca gizleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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