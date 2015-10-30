Apple'dan yeni iOS ve Android uygulaması: Beats Pill+

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Teknoloji devi Apple, iOS ve Android platformları için geliştirdiği yeni uygulaması Beats Pill+'ı kullanıma sundu.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz kablosuz hoparlör modeli Beats Pill+ için hazırlanan ve şirket tarihinde bir ilk oluşturarak hem iOS hem de Android için aynı anda yayınlanan uygulama, tahmin edebileceğiniz üzere kablosuz hoparlörün kontrol edilmesine imkan tanıyor. Uygulama ile standart ses ayarları yanında, Bluetooth teknolojisiyle aynı anda birden fazla Beats Pill+ tek bir hoparlörmüş gibi kullanılarak üç farklı mod temelinde yüksek ses kalitesi elde edilebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Beats Pill+ uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.slashgear.com/apple-releases-beats-pill-speaker-app-for-ios-android-30412383/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle