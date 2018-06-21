Bip'ten gençlere haftalık 2GB internet kazanma fırsatı

Turkcell’in iletişim ve eğlence platformu Bip, yeni hizmetiyle gençlere internet kazandırıyor. Bip keşfet alanı altındaki yenilenen GNÇ kanalını takibe alan veya halihazırda takip eden Turkcell’li gençler, kanalda yer alan aksiyonlara katılarak haftalık 2 GB internet kazanıyor.

GNÇ kanalından Çatlat Kazan, Kim 1 GB ister, Hadi’den Joker Kazan, Yaani’de Ara Kazan veya Dergilik İndir Kazan gibi kendilerine sunulan birbirinden farklı aksiyonlara katılan genç kullanıcılar, internetin yanı sıra birbirinden farklı hediyeler de kazanabilecek. Hediyeleri kapmak isteyen kullanıcıların tek yapması gereken GNÇ kanalını takip etmek ve her gün kanala gidip kendilerine sunulan aksiyonlara katılmak.

Turkcell tarafından sunulan kampanya 30 Haziran’a kadar internet paketleri kazandırmaya devam edecek. Kampanyadan 25 yaş altı bireysel, kurumsal ses hattına sahip gençler faydalanabilecek. Bip uygulamasını aşağıdaki linkler aracılığıyla indirebilirsiniz: