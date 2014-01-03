Apple'ın 9.gün hediyesi: Şevval Sam Albümlerinden Seçkiler EP

Haber Editörü
Yeni yıl şerefine 12 gün boyunca kullanıcılarına iTunes Store'dan hediyeler veren Apple'ın 9.gün hediyesi Şevval Sam Albümlerinden Seçkiler isimli EP oldu.
1 Aralık 2013'de yayınlanan ve sadece bugüne özel ücretsiz yüklenebilecek olan EP içerisinde 4 adet şarkı yer alıyor: Sensiz Kaldığım Geceler, Hey Gidi Karadeniz, Duydum ki Unutmuşsun ve Sarhoş. EP'nin tamamı indirilebileceği gibi, şarkılar tek tek de indirilebiliyor.
Takvimler 4 Ocak'ı gösterene kadar ücretsiz olarak indirilebilecek olan single, yarından itibaren yayıncının belirleyeceği satış fiyatından satılacak. Eğer siz de bu ve önümüzdeki 3 gün için de Apple'dan hediye almak istiyorsanız, yapmanız gereken tek 12 Gün Hediye uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan yüklemek:
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Kaç kişi var bu ülkede yada dünyada canlı performansla dijital ses efektleri olmadan ezberden onlarca parçayı duru sesi ile söyleyebilen olup olmadık ekrana çıkmayan. Bence bunları düşünüpte çamur atalım.
Ben hediyeyi çok beğendim şahsen.
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