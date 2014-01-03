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Apple'ın 9.gün hediyesi: Şevval Sam Albümlerinden Seçkiler EP

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,8b
1
19
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 9.gün hediyesi: Şevval Sam Albümlerinden Seçkiler EP

Yeni yıl şerefine 12 gün boyunca kullanıcılarına iTunes Store'dan hediyeler veren Apple'ın 9.gün hediyesi Şevval Sam Albümlerinden Seçkiler isimli EP oldu.

1 Aralık 2013'de yayınlanan ve sadece bugüne özel ücretsiz yüklenebilecek olan EP içerisinde 4 adet şarkı yer alıyor: Sensiz Kaldığım Geceler, Hey Gidi Karadeniz, Duydum ki Unutmuşsun ve Sarhoş. EP'nin tamamı indirilebileceği gibi, şarkılar tek tek de indirilebiliyor.

Takvimler 4 Ocak'ı gösterene kadar ücretsiz olarak indirilebilecek olan single, yarından itibaren yayıncının belirleyeceği satış fiyatından satılacak. Eğer siz de bu ve önümüzdeki 3 gün için de Apple'dan hediye almak istiyorsanız, yapmanız gereken tek 12 Gün Hediye uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan yüklemek:

12 Days of Gifts - iTunes


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SuperSantorelli 5 yıl en beğenilen

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_RapiD_ 5 yıl
Bu şarkıları nasıl sileriz arkadaşlar kafyı yiycem nefret ederim bu kadından silinmiyo da yardımcı olabilrseniz harika olur konu falan açmayayım şimdi
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congenial_boy 5 yıl
Allah aşkına hediye müzik mi olur. Ee hadi oldu diyelim Apple bırak da kendi hediye şarkımızı kendimiz seçelim. Search boşluğu bırak şarkı ismi yazalım 2-3 tane bedava indirme hakkımız olsun. Böyle olsa fazla şikayetçi olmazdı insanlar. Herkes Şevval Sam sevmek zorunda değil, ne yani onu dinlemeyene başka 1 tane şarkıyı çok mu görüyosun Apple.
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ozzyken 5 yıl
şakamı bu :(
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mustafa5532 5 yıl
Zevkler tabi tartışılmaz ama bu kadar muazzam bir sese hakarette yersiz çamur atma olur.
Kaç kişi var bu ülkede yada dünyada canlı performansla dijital ses efektleri olmadan ezberden onlarca parçayı duru sesi ile söyleyebilen olup olmadık ekrana çıkmayan. Bence bunları düşünüpte çamur atalım.
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gokooo 5 yıl
Çok güzel müzik zevkiniz var da ondan beğenmiyorsunuz bence, Serdar Ortaç olsa mutlu olur muydunuz? Yoksa uygulama yerine korsan da indirebileceğiniz bir şey verdiği için mi bu tuhaflığınız?
Ben hediyeyi çok beğendim şahsen.
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The Bavarian 5 yıl

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DaRKFoRCeS 5 yıl
bumudur o kadar kullanıcısı var heryerde cihazda indirim bu ülkeye geldimi alsana ücretsiz albüm yada ücretsiz uygulama arada sırada indirim jailbreak kullanan az olabilir sırf böyle şeyler yüzünden bile jailbreak kullanan vardır.
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tiguan 5 yıl
arkadaslar bende neden paralı gorunuyo anlamadım . Bugüne kadar olan hediyelerde ücretsiz yazıyodu hepsini indirdim şevval sam da 3.96 görünüyor. nası oluyo bu_?
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Tom Hagen 5 yıl
Türkiyede verilecek bi o kaldı yani
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DirtyMoneySyndicate 5 yıl
Mümkünse müzikte yerelleşme çalışmasına gitmesinler Türkiye de yakında ajdarlar atilla taşlarla doldururlar orayı daha tam manasıyla keşfedemediler bizimkiler.Arabesk rap muhabbetine girmiyorum bile :/
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Inque 5 yıl
Ne guzel. Tüm dunyada Şevval Sam da taninmiş olur.
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Kotaless 5 yıl Inque
Tüm Dünyada aynı hediyeyi vermiyorlar. Mesela Amerika için
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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lDirtyHandsl 5 yıl
Düzgün. Bir hediye göremedim kaç gün boyunca
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COTTONS 5 yıl
SONUNDA DÜZGÜN ADAM GİBİ BİR HEDİYE GELMİŞ. BEĞENMEYEN ARKADAŞLAR SESTEN MÜZİKTEN ANLAMIYOR SANIRIM..
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