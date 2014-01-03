Apple'ın 9.gün hediyesi: Şevval Sam Albümlerinden Seçkiler EP

Yeni yıl şerefine 12 gün boyunca kullanıcılarına iTunes Store'dan hediyeler veren Apple'ın 9.gün hediyesi Şevval Sam Albümlerinden Seçkiler isimli EP oldu.

1 Aralık 2013'de yayınlanan ve sadece bugüne özel ücretsiz yüklenebilecek olan EP içerisinde 4 adet şarkı yer alıyor: Sensiz Kaldığım Geceler, Hey Gidi Karadeniz, Duydum ki Unutmuşsun ve Sarhoş. EP'nin tamamı indirilebileceği gibi, şarkılar tek tek de indirilebiliyor.

Takvimler 4 Ocak'ı gösterene kadar ücretsiz olarak indirilebilecek olan single, yarından itibaren yayıncının belirleyeceği satış fiyatından satılacak. Eğer siz de bu ve önümüzdeki 3 gün için de Apple'dan hediye almak istiyorsanız, yapmanız gereken tek 12 Gün Hediye uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan yüklemek:

12 Days of Gifts - iTunes