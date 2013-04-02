Apple'ın iPad mini isim hakkı başvurusuna Amerika'dan ret geldi

Haber Editörü
Apple, Kasım 2012'de piyasaya sürdüğü 7.85 inçlik ekrana ve iPad serisinin diğer üyeleriyle kıyaslandığında daha küçük boyutlu bir kasaya sahip tablet bilgisayarı için Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi'ne 'iPad mini' isim hakkı başvurusunda bulunmuştu. USPTO'nun henüz onay aşamasına ulaşmamış olan başvurunun incelenmesi için atadığı avukat, firmaya yolladığı resmi mektupla isim hakkının verilmesine engel teşkil eden hususları gözler önüne serdi. Aygıtın ismini "i", "Pad" ve "mini" şeklinde kısım kısım ele alan Lee-Anne Bens, ismin başvuruyu yapan şirkete ait ürünün karakteristiğini ve fonksiyonunu açıkça ortaya koyarak özgün bir ifade meydana getirmediği için markalaştırılmasını reddetti.
Küçük formdaki "i" harfinin internete erişim sağlayabilen bir elektronik cihaz, "Pad" kelimesinin tablet bilgisayar ya da dokunmatik ekranlı bilgisayar, "mini" ifadesinin ise ürünün yer aldığı cihaz türü veya sınıfındaki diğer çözümlerden daha küçük boyutlarda tasarlandığı anlamına karşılık gelerek tanımlamada bulunduğu bildiriliyor. Buna karşın söz konusu harf ve sözcüklerin birlikte kullanımından doğan iPad mini tabirinin Apple'ın yeni tabletini halihazırda birçok ülkede tescillenmiş olan iPad ismiyle satılan ürünlerden farklı kılmadığı, "mini" kelimesinin bir özellikten çok bir aygıt formunu nitelediği gerekçesiyle başvurunun bu haliyle onaylanmayacağı incelemeyi gerçekleştiren avukat tarafından açıkça belirtiliyor. Bununla birlikte teknoloji devinden sonraki başvurusuna "mini" sözcüğünün oldukça genel bir ifade olması hasebiyle diğer firmalar tarafından da tercih edilme ihtimali göz önünde bulundurularak yalnızca iPad mini kullanımı için markalaştırılmak istendiğiyle ilgili bir not düşülmesi isteniyor.
Başvuruda yer alan Apple'ın iPad mini için resmi internet sitesinde hazırladığı sayfa da USPTO'nun ilk incelemesinden geçemedi. "Satın al" seçeneğinin ürüne ait isim ve görsele yeterince yakın konumlandırılmadığı ve bu durumun tüketicileri yanıltabileceği aktarılıyor. Başvurusunun kabulü için Temmuz'a kadar Patent ve Marka Ofisi'ni ikna etmeye çalışacak olan Apple, meşhur iPad modellerinin mini sürümüne ait isim hakkını elde edebilmek için resmi ürün sayfasındaki "Satın al" ibaresini yeniden düzenleyecek ve iPad mini'yi orijinal iPad'lerden ayıran fonksiyonları ortaya koyarak mini takılı ismin kullanım haklarını elde etmesi gerektiğini savunacak.
http://www.bbc.co.uk/news/business-21987831 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lobiden lobicilikten bihaber apple fanları yine saçmalamaya başlamışlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün büyük şirketlerin 150 yıllık lobi kültüründen, hatta bu şirketlerin lobi faaliyetleri için ayırdıkları bütçeleri çoğu zaman resmi olarak açıklamasından, bizde lisans eğitimde bir ders ile geçiştirilen lobiciliğin o ülkede liseden itibaren sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamalı olarak eğitimi verilmesinden habersiz bazı çok bilmiş arkadaşlar ortaya çıkmışlar günümüzün modası olan kapak takma eylemini gerçekleştiriyorlar. Oysa cehaletleri ortaya çıkıyor.
He arkadaşım lobicilik yok,lobicilikte bazen başarılı olmak bazen başarısız olmak yok, apple hiç bu olaylara girmiyor, dünya da siyah ve beyaz renkten ibaret.
Sakın ha yanlışlıkla biraz esnek olmayı, esnek düşünmeyi denersin, sakın ha. Gri yok, komple siyah ya da komple beyaz.