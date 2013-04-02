Apple'ın iPad mini isim hakkı başvurusuna Amerika'dan ret geldi





la isim hakkının verilmesine engel teşkil eden hususları gözler önüne serdi. Aygıtın ismini "i", "Pad" ve "mini" şeklinde kısım kısım ele alan Lee-Anne Bens, ismin başvuruyu yapan şirkete ait ürünün karakteristiğini ve fonksiyonunu açıkça ortaya koyarak özgün bir ifade meydana getirmediği için markalaştırılmasını reddetti. Apple, Kasım 2012'de piyasaya sürdüğü 7.85 inçlik ekrana ve iPad serisinin diğer üyeleriyle kıyaslandığında daha küçük boyutlu bir kasaya sahip tablet bilgisayarı için Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi'ne 'iPad mini' isim hakkı başvurusunda bulunmuştu. USPTO'nun henüz onay aşamasına ulaşmamış olan başvurunun incelenmesi için atadığı avukat, firmaya yolladığı resmi mektup la isim hakkının verilmesine engel teşkil eden hususları gözler önüne serdi. Aygıtın ismini "i", "Pad" ve "mini" şeklinde kısım kısım ele alan Lee-Anne Bens, ismin başvuruyu yapan şirkete ait ürünün karakteristiğini ve fonksiyonunu açıkça ortaya koyarak özgün bir ifade meydana getirmediği için markalaştırılmasını reddetti.

Küçük formdaki "i" harfinin internete erişim sağlayabilen bir elektronik cihaz, "Pad" kelimesinin tablet bilgisayar ya da dokunmatik ekranlı bilgisayar, "mini" ifadesinin ise ürünün yer aldığı cihaz türü veya sınıfındaki diğer çözümlerden daha küçük boyutlarda tasarlandığı anlamına karşılık gelerek tanımlamada bulunduğu bildiriliyor. Buna karşın söz konusu harf ve sözcüklerin birlikte kullanımından doğan iPad mini tabirinin Apple'ın yeni tabletini halihazırda birçok ülkede tescillenmiş olan iPad ismiyle satılan ürünlerden farklı kılmadığı, "mini" kelimesinin bir özellikten çok bir aygıt formunu nitelediği gerekçesiyle başvurunun bu haliyle onaylanmayacağı incelemeyi gerçekleştiren avukat tarafından açıkça belirtiliyor. Bununla birlikte teknoloji devinden sonraki başvurusuna "mini" sözcüğünün oldukça genel bir ifade olması hasebiyle diğer firmalar tarafından da tercih edilme ihtimali göz önünde bulundurularak yalnızca iPad mini kullanımı için markalaştırılmak istendiğiyle ilgili bir not düşülmesi isteniyor.

Başvuruda yer alan Apple'ın iPad mini için resmi internet sitesinde hazırladığı sayfa da USPTO'nun ilk incelemesinden geçemedi. "Satın al" seçeneğinin ürüne ait isim ve görsele yeterince yakın konumlandırılmadığı ve bu durumun tüketicileri yanıltabileceği aktarılıyor. Başvurusunun kabulü için Temmuz'a kadar Patent ve Marka Ofisi'ni ikna etmeye çalışacak olan Apple, meşhur iPad modellerinin mini sürümüne ait isim hakkını elde edebilmek için resmi ürün sayfasındaki "Satın al" ibaresini yeniden düzenleyecek ve iPad mini'yi orijinal iPad'lerden ayıran fonksiyonları ortaya koyarak mini takılı ismin kullanım haklarını elde etmesi gerektiğini savunacak.