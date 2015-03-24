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Apple'ın yeni kablosuz klavyesi arka aydınlatmaya sahip olabilir

4 yıl
3,2b
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7
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın yeni kablosuz klavyesi arka aydınlatmaya sahip olabilir
 
Şu sıralar geliştirdiği akıllı saati "Watch" ile gündemden düşmeyen Apple, ortaya çıkan son görsele göre 2011 yılından beri yenilemediği kablosuz klavyesini önemli bir özellik ile güncelleyebilir.
Alüminyum gövdesi ve ince tasarımıyla hem rahat bir kullanım sunan hem de oldukça şık görünen Apple kablosuz klavye, Apple'ın Çek Cumhuriyeti online mağazasından elde edilen bir görsele göre yakın zaman içerisinde düşük ışıklı çalışma ortamları için arka aydınlatma desteğine kavuşabilir. Yukarıda yer alan görselden de rahatlıkla görülebildiği üzere mevcut sürümde üzerinde herhangi bir fonksiyon taşımayan F5 ile F6 tuşları yerine arka aydınlatmanın gücünü değiştirme seçenekleri yerleştirilmiş durumda. Artık CD/DVD sürücüsü taşımayan Mac bilgisayarlar nedeniyle de CD/DVD çıkartma tuşu yerini güç butonuna bırakmış. Tasarımsal olarak başka bir değişiklik almadığı görülen kablosuz klavyenin, aydınlatma enerji sarfiyatı göz önüne alındığı zaman USB'den şarj desteğiyle gelebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Apple'ın yeni kablosuz klavyesi hakkında yapılmış resmi bir açıklama ya da satışa sunulma tarihi maalesef bulunmuyor.

http://9to5mac.com/2015/03/23/apple-wireless-keyboard-backlit-keys/ Yorum Yaz
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dalakci 4 yıl en beğenilen
yahu bu niye haber değeri taşıyor anlamıyorum...klavyelerde yıllardan beri olan bi özelliği apple kullanınca mı haber olacak...
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ynal 4 yıl
Ya bu ne büyük bir haberdir bu böyle?(!)
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stradivardi 4 yıl
Olması gereken bir özellikti zaten
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JerryDrake 4 yıl
Şarjı 18 saat giden saatten sonra, bir günde şarjı biten klavyeyi de Apple buldu. Teknolojide liderlik böyle birşey işte.
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zazian_12 4 yıl
Haber başlığını görünce hemen bu gereksiz başlığı açan kişinin Can Tunçer olduğunu tahmin ettim.
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ynal 4 yıl
Ya bu ne büyük bir haberdir bu böyle?(!)
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Starrk35 4 yıl
Olabilir.
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dalakci 4 yıl en beğenilen
yahu bu niye haber değeri taşıyor anlamıyorum...klavyelerde yıllardan beri olan bi özelliği apple kullanınca mı haber olacak...
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oktayakgoz 4 yıl dalakci
bir sitenin isminde haber yazması yazıdğı herşeyin haber olduğunu göstermez. bir dünya olay oluyor teknoloji dünyasında burada sadece apple ın yellenmelerini okuyuyoruz. neden çünkü belli bir doygunluğa gelmiş site artık kullanıcıya en son haberleri verene kadar trend haberleri veriyorlar.
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stradivardi 4 yıl
Olması gereken bir özellikti zaten
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