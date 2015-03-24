Apple'ın yeni kablosuz klavyesi arka aydınlatmaya sahip olabilir

Şu sıralar geliştirdiği akıllı saati "Watch" ile gündemden düşmeyen Apple, ortaya çıkan son görsele göre 2011 yılından beri yenilemediği kablosuz klavyesini önemli bir özellik ile güncelleyebilir.

Alüminyum gövdesi ve ince tasarımıyla hem rahat bir kullanım sunan hem de oldukça şık görünen Apple kablosuz klavye, Apple'ın Çek Cumhuriyeti online mağazasından elde edilen bir görsele göre yakın zaman içerisinde düşük ışıklı çalışma ortamları için arka aydınlatma desteğine kavuşabilir. Yukarıda yer alan görselden de rahatlıkla görülebildiği üzere mevcut sürümde üzerinde herhangi bir fonksiyon taşımayan F5 ile F6 tuşları yerine arka aydınlatmanın gücünü değiştirme seçenekleri yerleştirilmiş durumda. Artık CD/DVD sürücüsü taşımayan Mac bilgisayarlar nedeniyle de CD/DVD çıkartma tuşu yerini güç butonuna bırakmış. Tasarımsal olarak başka bir değişiklik almadığı görülen kablosuz klavyenin, aydınlatma enerji sarfiyatı göz önüne alındığı zaman USB'den şarj desteğiyle gelebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.

Apple'ın yeni kablosuz klavyesi hakkında yapılmış resmi bir açıklama ya da satışa sunulma tarihi maalesef bulunmuyor.

http://9to5mac.com/2015/03/23/apple-wireless-keyboard-backlit-keys/