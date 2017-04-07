Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple’ın yeni uygulaması Clips bugün itibariyle indirilebilir oldu

Apple’ın iOS cihazlarına özel yeni uygulaması Clips, bugün itibariyle AppStore’dan indirilebilir oldu. Ücretsiz olan uygulama eski cihazlarla ne yazık ki çalışmıyor. İşte detaylar:
2 yıl
5,7b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple’ın yeni uygulaması Clips bugün itibariyle indirilebilir oldu
Tam Boyutta Gör

Apple’ın iOS cihazlar için geliştirdiği yeni, eğlenceli videolar oluşturma uygulaması Clips, bugün itibariyle yayınlandı. Kırmızı renkli iPhone 7’nin tanıtıldığı süreçte resmiyet kazanan uygulamanın yayınlanması için Apple da iOS 10.3 sürümünün yaygın bir kitle tarafından kullanılmaya başlanması beklenmişe benziyor. Zira Clips’i kullanabilmek için en az iOS 10.3 sürümüne sahip olmanız gerekiyor.

Yeni yayınlanan Clips uygulaması sadece 49.3MB boyutunda. Bu yönüyle hafif bir uygulama gibi duran Clips’i kullanabilmek içinse 64bit işlemciye sahip bir modeli kullanıyor olmanız gerekiyor. Eski cihazlarda ne yazık ki kullanamıyorsunuz. Türkçe dil desteği de bulunan yazılım, iPhone 5s ve sonrası, iPad Air ve sonrası, iPad Mini 2 ve sonrası cihazlarda sorunsuz çalışıyor.

Sosyal ağlarda hızlıca paylaşabilmek için eğlenceli videolar hazırlamayı kolay hale getiren Clips, anlık video çekerek veya önceden kaydedilmiş videoları veya fotoğrafları zaman çizelgesine ekleyerek eğlenceli içerikler oluşturabilmenizi sağlıyor. Kliplere, yazılar ve emojiler ekleyebiliyorsunuz. Çeşitli filtreler ile çok farklı görünen videolar ortaya çıkabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Clips’i hemen burada yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AlicanNalbat 2 yıl
iOS 10.3 zorunluluğu da olmasa süper olurmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vega 2 yıl
Bu uygulamamanın iMovie'den farkı ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 2 yıl
Yanlis haber 6 Nisan gecesi indirdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__By_CiN_oO__ 2 yıl
Yükleyelim bakalım App Store'da olumlu yorumlar var =))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
likeablex 2 yıl
Günaydın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
10.3 veya üst sürümü yalnız 😄
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bortecine09 2 yıl
Anlamadığım şey şu, bu telefon videoları kare mi çekiyor da biz bu düzenlediklerimizi kare olarak dışa aktarmak zorunda kalıyoruz. Çıldıracam yani.
Kütüphaneden import ettiğim videoyu direkt kırpamıyorum. önce o videoyu bi record etmem gerekiyor, sonra kırpma kısmına geliyorum, başlangıç bitişi sürükleyince tam uzunlukta kırpma yaptırıyor. ama record etmezsem kırpma diye bişi çıkmıyor. tamam hız olabilir performans olabilir de, kırpma olayını da geçtim hadi, ya şu kare olarak dışa aktarmaktan vazgeçmişlerdir artık dedimdi ama nafile. imoviede de böyleydi bu.
appstore da yorumlara da saçma sapan şeyler yazmış insanlarımız. sanki ilk yorum yapınca madalya takacaklar. onlar ayrı bi alem. apple desen kendi kafasına ayrı bi alem, görüntü oranı düzelirse iş görür. yoksa cacık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Western Digital ilk taşınabilir SSD ürününü duyurdu 2 yıl Yeni Aston Martin V8 Vantage Nürburgring'de görüntülendi 2 yıl İklim değişikliği türbülansları 3 kata kadar arttıracak 2 yıl Pebble kepenk kapatıyor 2 yıl Opel'in yeni büyük boy SUV'u ve Buick modelleri Almanya'da üretilecek 2 yıl 2si1 "Hasta" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Amazon, hidrojenle çalışan forkliftler kullanmaya başlıyor 2 yıl BAFTA Games Awards 2017’nin kazanan isimleri belli oldu 2 yıl Twitter’ın kurucularından Ev Williams hisselerini satıyor 2 yıl Microsoft, müşteri memnuniyetinde Apple'ı ve Samsung’u geride bıraktı 2 yıl Nintendo Swicth, şirket hisselerini yüzde 20 arttırdı 2 yıl Akıllı telefonlarda ciddi bir WiFi açığı bulundu 2 yıl Call of Duty sinematik evreni için hazırlıklar başladı 2 yıl Kırmızı iPhone 7: Kutu açma ve ilk izlenimler 2 yıl Xiaomi Mi 6 ve Mi Max 2'nin teknik özellikleri sızdırıldı 2 yıl Windows 10 Redstone 3 arayüzü işte böyle görünecek 2 yıl ABD, 50 milyon dolarlık füzeleri ateşledi, Suriye’de işler karıştı 2 yıl Nvidia Titan Xp: Dünyanın en güçlü ekran kartı ile tanışın 2 yıl Twitter, ABD hükümetine dava açtı 2 yıl Huawei P10 ilk izlenim videosu: Çift Kamea, Kirin 960 işlemci 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple’ın yeni uygulaması Clips bugün itibariyle indirilebilir oldu Sonraki DJI Spark sızdırıldı 2 yıl YouTube'da önemli düzenleme: Para kazanmak artık daha zor 2 yıl Boyner, popüler online alışveriş sitesi Morhipo'yu satıyor 2 yıl Bitcoin, Japonya’da 260.000’den fazla mağazada kullanılacak 2 yıl Xbox Scorpio hakkında her şey "Detaylı analiz" 2 yıl Google Play'de yer alan uygulamalarda hile yapıldığı tespit edildi 2 yıl Project Scorpio: Tüm zamanların en güçlüsü 2 yıl Samsung'dan pazarlamaya 10.2 milyar dolarlık dev bütçe 2 yıl Tizen OS açıklarla dolu 2 yıl Türkiye’de enerjide önemli gelişmeler: FSRU Gemisi ve yerli kaynak kullanımı 2 yıl Twitter Lite ile tanışın 2 yıl Jeff Bezos, uzay turizmi için Amazon hisselerini satacak 2 yıl Huawei, Samsung’a açtığı patent davasını kazandı 2 yıl Fiyat / Performans odaklı sistem önerisi [Nisan 2017] 2 yıl Windows 10 Creators Update'in resmi ISO'ları indirilebilir durumda 2 yıl Tesla Model 3’den yeni görüntüler: Araç yeni sensörlerle mi gelecek? 2 yıl Mac Pro güncellendi, iMac Pro yolda 2 yıl Amazon, uygulama kullanıcılarına 70 milyon dolar iade edecek 2 yıl Hibrit uçak üreticisi Zunum Aero, Boeing’in desteğini aldı 2 yıl AMD Ryzen 5 işlemciler geliyor: Kutu açma ve tüm detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim