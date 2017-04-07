Apple’ın yeni uygulaması Clips bugün itibariyle indirilebilir oldu

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Apple’ın iOS cihazlar için geliştirdiği yeni, eğlenceli videolar oluşturma uygulaması Clips, bugün itibariyle yayınlandı. Kırmızı renkli iPhone 7’nin tanıtıldığı süreçte resmiyet kazanan uygulamanın yayınlanması için Apple da iOS 10.3 sürümünün yaygın bir kitle tarafından kullanılmaya başlanması beklenmişe benziyor. Zira Clips’i kullanabilmek için en az iOS 10.3 sürümüne sahip olmanız gerekiyor.

Yeni yayınlanan Clips uygulaması sadece 49.3MB boyutunda. Bu yönüyle hafif bir uygulama gibi duran Clips’i kullanabilmek içinse 64bit işlemciye sahip bir modeli kullanıyor olmanız gerekiyor. Eski cihazlarda ne yazık ki kullanamıyorsunuz. Türkçe dil desteği de bulunan yazılım, iPhone 5s ve sonrası, iPad Air ve sonrası, iPad Mini 2 ve sonrası cihazlarda sorunsuz çalışıyor.

Sosyal ağlarda hızlıca paylaşabilmek için eğlenceli videolar hazırlamayı kolay hale getiren Clips, anlık video çekerek veya önceden kaydedilmiş videoları veya fotoğrafları zaman çizelgesine ekleyerek eğlenceli içerikler oluşturabilmenizi sağlıyor. Kliplere, yazılar ve emojiler ekleyebiliyorsunuz. Çeşitli filtreler ile çok farklı görünen videolar ortaya çıkabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Clips’i hemen burada yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz.