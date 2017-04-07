Apple’ın yeni uygulaması Clips bugün itibariyle indirilebilir oldu

Yeni yayınlanan Clips uygulaması sadece 49.3MB boyutunda. Bu yönüyle hafif bir uygulama gibi duran Clips’i kullanabilmek içinse 64bit işlemciye sahip bir modeli kullanıyor olmanız gerekiyor. Eski cihazlarda ne yazık ki kullanamıyorsunuz. Türkçe dil desteği de bulunan yazılım, iPhone 5s ve sonrası, iPad Air ve sonrası, iPad Mini 2 ve sonrası cihazlarda sorunsuz çalışıyor.
Sosyal ağlarda hızlıca paylaşabilmek için eğlenceli videolar hazırlamayı kolay hale getiren Clips, anlık video çekerek veya önceden kaydedilmiş videoları veya fotoğrafları zaman çizelgesine ekleyerek eğlenceli içerikler oluşturabilmenizi sağlıyor. Kliplere, yazılar ve emojiler ekleyebiliyorsunuz. Çeşitli filtreler ile çok farklı görünen videolar ortaya çıkabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Clips’i hemen burada yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz.
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Kütüphaneden import ettiğim videoyu direkt kırpamıyorum. önce o videoyu bi record etmem gerekiyor, sonra kırpma kısmına geliyorum, başlangıç bitişi sürükleyince tam uzunlukta kırpma yaptırıyor. ama record etmezsem kırpma diye bişi çıkmıyor. tamam hız olabilir performans olabilir de, kırpma olayını da geçtim hadi, ya şu kare olarak dışa aktarmaktan vazgeçmişlerdir artık dedimdi ama nafile. imoviede de böyleydi bu.
appstore da yorumlara da saçma sapan şeyler yazmış insanlarımız. sanki ilk yorum yapınca madalya takacaklar. onlar ayrı bi alem. apple desen kendi kafasına ayrı bi alem, görüntü oranı düzelirse iş görür. yoksa cacık.