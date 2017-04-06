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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Project Scorpio: Tüm zamanların en güçlüsü

Microsoft’un gücüyle heyecan uyandıran oyun konsolu Xbox Scorpio’nun detayları netlik kazandı. Digital Foundry’nin paylaştığı videoda konsola dair tüm teknik detayları açık ediliyor.
2 yıl
7,3b
1
10
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelmiş geçmiş en güçlü konsol olma özelliğine sahip Microsoft’un Project Scorpio kod adlı yeni Xbox konsolu, bugün özel bir etkinlikle teknik detaylarını teknoloji dünyası ile paylaştı. Böylece merak edilen sorular da cevabını bulmuş oldu.

En Güçlüsü 

Project Scorpio beklendiği gibi özelleştirilmiş işlemci ve grafik birimi kullanıyor. Bazı kaynaklar AMD Ryzen işlemci ve Vega grafik birimi barındıran çok güçlü bir APU beklentisi içerisindeydi. Microsoft yeni konsolu için AMD ile sıkı bir işbirliğine gitmiş.

Project Scorpio konsolunda 8 adet Jaguar temelli özelleştirilmiş çekirdek barındıran bir işlemci kullanılıyor. 2.3GHz saat hızında çalışan çekirdekler en iyi performans ve en verimli enerji için optimize edilmiş. Xbox One konsolunda kullanılan işlemciden yüzde 31 daha iyi performans sergiliyor. PS4 Pro modelinde ise çekirdekler 2.1GHz saat hızında çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Mac Pro güncellendi, iMac Pro yolda"

Grafik tarafında ise 40 adet özelleştirilmiş işlem birimi yer alıyor ve 1172MHz saat hızında çalışıyor. Bu hız Xbox One konsolunda 853MHz, PlayStation 4 Pro konsolunda 911MHz şeklindeydi. Kartta 1920 Stream işlemcisi yer alıyor.

 

Project Scorpio: Tüm zamanların en güçlüsü
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AMD’nin yeni konsol için Polaris tabanlı Radeon RX 480 ekran kartını optimize ettiği ve özelleştirdiği tahmin ediliyor. Zira zar alanı 360 milimetrekare olarak gerçekleşmiş ve 7 milyar transistör kullanılmış. Xbox One konsolundaki grafik birimine göre 4.6 kat daha güçlü.

Yerleşik 4K 60fps Oynatım 

Tüm sisteme 12GB GDDR5 bellek eşlik ediyor ve 384-bit veri yolunda bant genişliği 326GB/s seviyesinde gerçekleşiyor. Bunun 8GB’lık kısmı oyunlar için kullanılacak. Testlerde konsolun 4K 60fps oyunları oynatırken kaynakların yüzde 60-70’lik kısmını kullandığı ifade ediliyor. Hatta Forza Motorsport Apex ultra ayarlarda dahi çok rahatlıkla render alınabiliyor. Kullanılan yongayı ise 16nm sürecinde TSMC üretiyor. Aslında Jaguar işlemci ve Polaris grafik birimi seçimini maliyeti azaltmak adına olduğunu söyleyebiliriz.

2.5 inç boyutunda 1TB kapasiteli bir HDD sürücüsünün kullanıldığı konsolda ayrıca 4K UHD Blu-ray oynatıcı da yer alıyor. Tüm sistemin ısıl tasarım gücü 245W olarak karşımıza çıkıyor.

 

Project Scorpio: Tüm zamanların en güçlüsü
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Project Scorpio konsolu 6 TFLOPS işlem gücüne sahip ve 4.2 TFLOPS gücündeki PS 4 Pro konsolunu geride bırakıyor. Gerçek 4K deneyimi sunacak olan konsol ayrıca Xbox One için geliştirilen oyunları da 4K olarak oynatabilecek. Konsolda Kinect için atanmış bir port yer almıyor ve HDMI girişine yer veriliyor.

Sonuç olarak konsol pazarını derinden sarsacak yeni bir ürün ile karşı karşıyayız. En yakın rakibine bile yüzde 40 fark atan Project Scorpio, 4K 60fps oyun deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk adresi olacaktır. Project Scorpio sonbahar döneminde piyasada olacak. Fiyatının ise 499$ olacağı tahmin ediliyor. Kinect adaptörü ise ayrı olarak satılacak. 

 

http://wccftech.com/project-scorpio-specs-cpu-gpu-memory/ Yorum Yaz
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berkayjan 2 yıl en beğenilen
Oyun olmadıktan sonra güçlü olsa ne olur? Playstation, Scorpio çıktıktan bir sene sonra Playstation 5'i daha ucuz ve daha iyi donanımla duyuyur ve üzerine The Lasf of Us 2'yi patlatırsa olay biter.
Oyun olmadıktan sonra güçlü olsa ne olur? Playstation, Scorpio çıktıktan bir sene sonra Playstation 5'i daha ucuz ve daha iyi donanımla duyuyur ve üzerine The L...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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mehmedaltair 2 yıl
Yine klasik Microsoft saçmalamaları görmezsek oldukça güzel olmuş. Pc yerine rahatlıkla geçebilir çünkü tutup da bunun dengi 1070'li bir pc almaya kalkınca fena fiyatlar çıkabiliyor.

Bu arada Digital Foundry Forza oynarken aynı ayarlarda aynı performans için 1070'li pc kullandık demiş ondan 1070'i baz aldım.

Exc oyunlara insanlar fazla takılıyor 5-6 saatte biten oyunlar için heyecan yapmak yersiz benim için pc'de her yeni çıkan oyundaki optimizasyon ve diğer fantastik bug'lar olmasın (ki konsollara göre yapıldığı için genellikle sorunsuz olur diye düşünüyorum) yeterli.

Jaguar işlemci işi biraz bozmuş ama yüksek çözünürlükte işlemciye daha az yük bindiği için 2K/4K için yeterli olur herhalde. Şimdi Ryzen koyup 550 dolara satmalarındansa iyi olmuş böyle.
Yine klasik Microsoft saçmalamaları görmezsek oldukça güzel olmuş. Pc yerine rahatlıkla geçebilir çünkü tutup da bunun dengi 1070'li bir pc almaya kalkınca fen...
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Tolgá 2 yıl
ryzen ile çıksaydı efsane olabilirdi.
ryzen ve nvidia gpu ile gelseydi keşke.nvidia gpular daha güçlü ve daha verimli enerji kullanımı olarak.
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DH Misafiri 2 yıl
God of war 4'ü gördükten sonra çöp xbox'a bakacağımı sanmıyorum. Yıllarca didinse bu kadar etkileyici oyunlar yapamazlar eminim. En iyi F&P oyun oranını PS4 sunuyor. Rakibi adım atana kadar PS 80 milyon satmış olur.
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Citizen'in Pengueni 2 yıl
Pc yerine tercih edilebilecek bir şey olmuş.Millet exc oyun diye atıp tutuyorda çoğu kişi konsolda fifa bf cod oynuyor zaten.
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grafman09 2 yıl Citizen'in Pengueni
Citizen'in Pengueni

Pc yerine tercih edilebilecek bir şey olmuş.Millet exc oyun diye atıp tutuyorda çoğu kişi konsolda fifa bf cod oynuyor zaten.

Konsolu PC ye tercih etmek mi? Konsolda sadece oyun oynarsın, Bilgisayarda oyun programlarsın, iş üretirsin, evini geçindirirsin. Oyunda oynarsın kalan vaktinde, ha oynadığın oyundan para kazanıyorsan başka.
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MPT-76 2 yıl
Yalnız böyle parçalara sahip bir konsolun 500 $ olması çok iyi bir şey. Çok pahalı olmamış ve aynı özelliklere sahip bir pc ye göre daha ucuz olmuş. Fiyatı iyi ayarlamışlar. Ama microsoft un acilen stüdyolara yatırım yapıp exclusive oyun kısmına gaz vermesi gerek. Sonuç olarak güzel fakat şu anda pek işe yaramaz bir konsol olmuş.
Fakat her iki firmanın ve diğer ekran kartı firmalarının acilen terk etmesi gereken bir şey var. 4K saçmalığı. Yok benim kartım, konsolum 4k 60fps dehşet grafikler müthiş ayrıntılar. Abartmaya gerek yok 4k 60fps yüksek grafikler pc için yakın değilken konsollarda düşünmeye bile mahal verecek güçte değil şu anki teknolojiler. Saygılar.
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QuexSeeL 2 yıl
Görünen adamlarda Scorpio S modeli bile takvimlerinde hazır. Scorpio S Ryzen + Vegalı bir güncelleme yaparlar 4K 120 fps oynattırır, 8K ya yol alır, 5K HDR 90 fps der her türlü plan program yapılmıştır.
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Spider_hip 2 yıl
Aslında donanıma bakınca genel olarak öyle vaov, müthiş, süper ötesi dedirtmiyor. Haberde öyle bir izlenim verilmiş.
Pc'ler karşısında feci şekilde ezildiği için ara strateji olarak çıkartılan, günümüze göre çokta iyi olmayan Ps4Pro'ya göre %40 daha güçlü. E o güzel tabi.
6Tflops luk kart ile 4K lık oyunu 60fps'te çalıştırabilmesi hatta %70 kapasitede çalıştırabilmesi çok enteresan. Eğer doğruysa müthiş. Zira 6Tflops normalde kaliteli bir AAA oyununu 4K'da 30-45fps arası çalıştırabilmeli.
Sonbaharda çıkacak ise muhtemelen Türkiye'de dolar 4'e dayanmış olur. 2200TL'den falan satışa sunulur. Eh fena değil eğer vaad ettiklerini gerçekleştirebilecekse.
En azından benim gibi pc kullanıcıları için iyi bir haber zira konsolların darboğazı yüzünden oyun piyasası gelişemez olmuştu.
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berkayjan 2 yıl en beğenilen
Oyun olmadıktan sonra güçlü olsa ne olur? Playstation, Scorpio çıktıktan bir sene sonra Playstation 5'i daha ucuz ve daha iyi donanımla duyuyur ve üzerine The Lasf of Us 2'yi patlatırsa olay biter.
1 Yanıt Yanıtla +17
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hector_1990 2 yıl berkayjan
berkayjan

Oyun olmadıktan sonra güçlü olsa ne olur? Playstation, Scorpio çıktıktan bir sene sonra Playstation 5'i daha ucuz ve daha iyi donanımla duyuyur ve üzerine The Lasf of Us 2'yi patlatırsa olay biter.

konsol çıkalı daha senesi olmadı ps5 çıkacak biraz garip ???
ayrıca sony bu sene slim modelini çıkarabilir ps4 pronun
sony oyun tarafında daha başarılı last of us god of war gibi markalara sahip
ama daha komik bir şey var son bir kaç aydır xbox tarafında zamanında 60 usd çıkmış oynaması güzel grafikleri olan oyunları aylık oyun olarak veriyor( ryse of son rome , evolve , project cars ...) ea acceess ile gelen sürü ile oyunu unutmayın (sony tarafında konsolda oynaması hakaret olan mobil benzeri oyunları veriyor) not : ea access ücretli ama yıllık 60 tl 40 tane oyun var fifası battlefieldı starwars battlefront mirror edge 2 gibi yapımlarda var parasını fazla fazla hak eden bir servis malesef sony tarafında yok
uygulama mağazasını söylemeye gerek yok orda zaten sony eğlence firması olduğu çok belli oluyor
ama hala headset olayında xbox tarafı inatla usb kulaklıkları desteklemiyor anlamıyorum çok büyük eksik bu takım oyunlarında sinir edici durum
bu donanımla 500 usd zor satarlar o hatayı bir kere yaptılar 400 usd olması yüksek rakibi 400 usd altına ürün satışı yapıyor
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mehmedaltair 2 yıl
Yine klasik Microsoft saçmalamaları görmezsek oldukça güzel olmuş. Pc yerine rahatlıkla geçebilir çünkü tutup da bunun dengi 1070'li bir pc almaya kalkınca fena fiyatlar çıkabiliyor.

Bu arada Digital Foundry Forza oynarken aynı ayarlarda aynı performans için 1070'li pc kullandık demiş ondan 1070'i baz aldım.

Exc oyunlara insanlar fazla takılıyor 5-6 saatte biten oyunlar için heyecan yapmak yersiz benim için pc'de her yeni çıkan oyundaki optimizasyon ve diğer fantastik bug'lar olmasın (ki konsollara göre yapıldığı için genellikle sorunsuz olur diye düşünüyorum) yeterli.

Jaguar işlemci işi biraz bozmuş ama yüksek çözünürlükte işlemciye daha az yük bindiği için 2K/4K için yeterli olur herhalde. Şimdi Ryzen koyup 550 dolara satmalarındansa iyi olmuş böyle.
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