Project Scorpio: Tüm zamanların en güçlüsü

Gelmiş geçmiş en güçlü konsol olma özelliğine sahip Microsoft’un Project Scorpio kod adlı yeni Xbox konsolu, bugün özel bir etkinlikle teknik detaylarını teknoloji dünyası ile paylaştı. Böylece merak edilen sorular da cevabını bulmuş oldu.

En Güçlüsü

Project Scorpio beklendiği gibi özelleştirilmiş işlemci ve grafik birimi kullanıyor. Bazı kaynaklar AMD Ryzen işlemci ve Vega grafik birimi barındıran çok güçlü bir APU beklentisi içerisindeydi. Microsoft yeni konsolu için AMD ile sıkı bir işbirliğine gitmiş.

Project Scorpio konsolunda 8 adet Jaguar temelli özelleştirilmiş çekirdek barındıran bir işlemci kullanılıyor. 2.3GHz saat hızında çalışan çekirdekler en iyi performans ve en verimli enerji için optimize edilmiş. Xbox One konsolunda kullanılan işlemciden yüzde 31 daha iyi performans sergiliyor. PS4 Pro modelinde ise çekirdekler 2.1GHz saat hızında çalışıyor.

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Grafik tarafında ise 40 adet özelleştirilmiş işlem birimi yer alıyor ve 1172MHz saat hızında çalışıyor. Bu hız Xbox One konsolunda 853MHz, PlayStation 4 Pro konsolunda 911MHz şeklindeydi. Kartta 1920 Stream işlemcisi yer alıyor.

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AMD’nin yeni konsol için Polaris tabanlı Radeon RX 480 ekran kartını optimize ettiği ve özelleştirdiği tahmin ediliyor. Zira zar alanı 360 milimetrekare olarak gerçekleşmiş ve 7 milyar transistör kullanılmış. Xbox One konsolundaki grafik birimine göre 4.6 kat daha güçlü.

Yerleşik 4K 60fps Oynatım

Tüm sisteme 12GB GDDR5 bellek eşlik ediyor ve 384-bit veri yolunda bant genişliği 326GB/s seviyesinde gerçekleşiyor. Bunun 8GB’lık kısmı oyunlar için kullanılacak. Testlerde konsolun 4K 60fps oyunları oynatırken kaynakların yüzde 60-70’lik kısmını kullandığı ifade ediliyor. Hatta Forza Motorsport Apex ultra ayarlarda dahi çok rahatlıkla render alınabiliyor. Kullanılan yongayı ise 16nm sürecinde TSMC üretiyor. Aslında Jaguar işlemci ve Polaris grafik birimi seçimini maliyeti azaltmak adına olduğunu söyleyebiliriz.

2.5 inç boyutunda 1TB kapasiteli bir HDD sürücüsünün kullanıldığı konsolda ayrıca 4K UHD Blu-ray oynatıcı da yer alıyor. Tüm sistemin ısıl tasarım gücü 245W olarak karşımıza çıkıyor.

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Project Scorpio konsolu 6 TFLOPS işlem gücüne sahip ve 4.2 TFLOPS gücündeki PS 4 Pro konsolunu geride bırakıyor. Gerçek 4K deneyimi sunacak olan konsol ayrıca Xbox One için geliştirilen oyunları da 4K olarak oynatabilecek. Konsolda Kinect için atanmış bir port yer almıyor ve HDMI girişine yer veriliyor.

Sonuç olarak konsol pazarını derinden sarsacak yeni bir ürün ile karşı karşıyayız. En yakın rakibine bile yüzde 40 fark atan Project Scorpio, 4K 60fps oyun deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk adresi olacaktır. Project Scorpio sonbahar döneminde piyasada olacak. Fiyatının ise 499$ olacağı tahmin ediliyor. Kinect adaptörü ise ayrı olarak satılacak.