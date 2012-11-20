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Appsfire: Apple şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde uygulamaya onay verdi

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appsfire, mobil platformun en büyük uygulama mağazalarından biri olan Appstore'un şu anki durumu ve uygulamaları hakkında yapmış olduğu araştırmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

2008 yılından bu yana Apple'ın Appstore'da yer almak üzere 1 milyonun üzerinde uygulamayı onayladığını belirten Appsfire, söz konusu uygulamaların 493 bininin ücretli uygulamalardan oluştuğunu ve 158 bin uygulamanın da oyun kategorisinde yer aldığını açıkladı. Şu an Appstore'da 736 bin uygulamanın bulunduğu, bu uygulamaların %45'nin ücretli olduğu ve %16'sının oyunlardan oluştuğu da verilen bilgiler arasında yer aldı.

Araştırma şirketinin açıklamış olduğu bu rakamlara Apple cephesinden herhangi bir doğrulama gelmedi. Ancak, şirketin yaptığı son resmi açıklamasına göre; Appstore'da 700 binin üzerinde uygulamanın bulunduğu, 400 milyon iTunes hesabının açıldığı ve toplamda 35 milyar iOS uygulamasının indirildiği belirtilmişti. Appstore'un en büyük rakibi olan Google Play'in rakamlarına baktığımızda ise, 675 bin uygulama ve 25 milyar indirme ile Appstore'la arasındaki farkı kapattığı görülüyor.

http://thenextweb.com/apple/2012/11/19/apples-app-store-reaches-1-million-approved-app-submissions/ Yorum Yaz
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Normsoner 6 yıl
carnador
Uygulama sayısı çok olunca iyi olmuyor.. En basidi, Google, herşeye onay veriyor ve kullanıcıları zor durumda bırakıyor. androidcentral.com/... Bu durumlara dikkat edilmeli yoksa daha çok duyarız. Ayrıca, şimdi kalkıp kimse bana bilmediğin uygulamayı indirme demesin.. Herkes uygulama konusunda yeterli bilgiye sahip değil, her yaştan insan telefon kullanıyor.. Uygulama sayısı ile Kalite olmaz ki. Az olsun, öz olsun ve stabil olsun. Şu Apple ve Google bu konuda yanlış işler yapıyor bence.. Google playe çöplük diyoruz ama Appstoreda da bazen garip uygulamalara şahit oluyorum, kimse kusura bakmasın.

bu işi en iyi microsoftun yapacagına inanıyorum ben
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cengizhan1903 6 yıl
İyide o kadar çok uygulama olmasıda güzel değilki
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Supervenience 6 yıl
Googleplay e gelen geçen uygulama katarsa fark tabi azalır
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Guest-F8946C419 6 yıl
Uygulama sayısı çok olunca iyi olmuyor..

En basidi, Google, herşeye onay veriyor ve kullanıcıları zor durumda bırakıyor.

androidcentral.com/...

Bu durumlara dikkat edilmeli yoksa daha çok duyarız. Ayrıca, şimdi kalkıp kimse bana bilmediğin uygulamayı indirme demesin.. Herkes uygulama konusunda yeterli bilgiye sahip değil, her yaştan insan telefon kullanıyor..

Uygulama sayısı ile Kalite olmaz ki. Az olsun, öz olsun ve stabil olsun. Şu Apple ve Google bu konuda yanlış işler yapıyor bence.. Google play'e çöplük diyoruz ama Appstore'da da bazen garip uygulamalara şahit oluyorum, kimse kusura bakmasın.
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