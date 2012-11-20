Appsfire: Apple şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde uygulamaya onay verdi

Appsfire, mobil platformun en büyük uygulama mağazalarından biri olan Appstore'un şu anki durumu ve uygulamaları hakkında yapmış olduğu araştırmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.





2008 yılından bu yana Apple'ın Appstore'da yer almak üzere 1 milyonun üzerinde uygulamayı onayladığını belirten Appsfire, söz konusu uygulamaların 493 bininin ücretli uygulamalardan oluştuğunu ve 158 bin uygulamanın da oyun kategorisinde yer aldığını açıkladı. Şu an Appstore'da 736 bin uygulamanın bulunduğu, bu uygulamaların %45'nin ücretli olduğu ve %16'sının oyunlardan oluştuğu da verilen bilgiler arasında yer aldı.





Araştırma şirketinin açıklamış olduğu bu rakamlara Apple cephesinden herhangi bir doğrulama gelmedi. Ancak, şirketin yaptığı son resmi açıklamasına göre; Appstore'da 700 binin üzerinde uygulamanın bulunduğu, 400 milyon iTunes hesabının açıldığı ve toplamda 35 milyar iOS uygulamasının indirildiği belirtilmişti. Appstore'un en büyük rakibi olan Google Play'in rakamlarına baktığımızda ise, 675 bin uygulama ve 25 milyar indirme ile Appstore'la arasındaki farkı kapattığı görülüyor.

http://thenextweb.com/apple/2012/11/19/apples-app-store-reaches-1-million-approved-app-submissions/