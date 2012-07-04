Appstore'da 4 Temmuz ve tatil dönemi indirimleri başladı

Haber Editörü
Mobil oyun geliştiricileri özel günler ve tatiller kapsamında çeşitli fiyat indirimlerine giderek mobil oyuncuların bu zamanlarda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyor. 4 Temmuz bağımsızlık günü ve yaklaşan tatil dönemi kapsamında fiyat indirimlerini duyuran geliştiriciler arasında büyük bütçeli geliştiriciler olduğu gibi küçük geliştiriciler de bulunuyor.
İndirim listesi ise şu şekilde sıralanıyor;
Elecronic Arts
Capcom
Firemint
Crytek
Diğer geliştiriciler
Mobil cihazlarınızda eğlence dolu saatler geçirmek istiyorsanız kısa bir süreliğine geçerli bu indirim listesini değerlendirmenizde fayda var. Ayrıca, Electronic Arts'ın diğer indirimlerine de ulaşmak istiyorsanız Appstore sayfasını ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.
Ek kaynaklar:
http://toucharcade.com/2012/07/03/ea-slashes-prices-for-july-4th-sale/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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1 haftadir gece gunduz modern combat3 oynuyorum. Bagimlisi oldum
ben oynayamadim online o oyunu ya adam olmus 82 level ben 2. levelim daha adam surda dur nisan aldim durbunu acayim derken vuruluyorum sinirim bozuluyo oynarken :D