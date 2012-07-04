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Appstore'da 4 Temmuz ve tatil dönemi indirimleri başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,6b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Mobil oyun geliştiricileri özel günler ve tatiller kapsamında çeşitli fiyat indirimlerine giderek mobil oyuncuların bu zamanlarda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyor. 4 Temmuz bağımsızlık günü ve yaklaşan tatil dönemi kapsamında fiyat indirimlerini duyuran geliştiriciler arasında büyük bütçeli geliştiriciler olduğu gibi küçük geliştiriciler de bulunuyor.
İndirim listesi ise şu şekilde sıralanıyor;
Elecronic Arts

Capcom 
Firemint 
Crytek
Diğer geliştiriciler 
Mobil cihazlarınızda eğlence dolu saatler geçirmek istiyorsanız kısa bir süreliğine geçerli bu indirim listesini değerlendirmenizde fayda var. Ayrıca, Electronic Arts'ın diğer indirimlerine de ulaşmak istiyorsanız Appstore sayfasını ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. 
Ek kaynaklar:

http://toucharcade.com/2012/07/03/ea-slashes-prices-for-july-4th-sale/ Yorum Yaz
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hakansant 7 yıl
Angry Birds Seasons
Ücretsiz şuan,kaçırmayın.
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ShaG 7 yıl
Fifa 12 de 1$ olmuş.
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tarkowskitat 7 yıl
Simdilik aim asisit kapali olanlarda ben de oynayamiyorum ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Burning Desire 7 yıl

Nasıl bir düşüştür öyle
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ketrp 7 yıl
gayet güzel şeylerde indirime gitmişler
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tolgabjk 7 yıl
saolasin denicem bakalim insallah becerebilirim :)
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jovanovic 7 yıl
Güzelmiş...
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theJuDGe_41 7 yıl
Beyler multiplayer'i guzel olan bir oyun onerir misiniz



1 haftadir gece gunduz modern combat3 oynuyorum. Bagimlisi oldum
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tolgabjk 7 yıl theJuDGe_41
theJuDGe_41
Beyler multiplayer'i guzel olan bir oyun onerir misiniz



1 haftadir gece gunduz modern combat3 oynuyorum. Bagimlisi oldum

ben oynayamadim online o oyunu ya adam olmus 82 level ben 2. levelim daha adam surda dur nisan aldim durbunu acayim derken vuruluyorum sinirim bozuluyo oynarken :D
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dark dragon 7 yıl
Air mail ve shadowgun aldım tavsiye ederim.
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TheWazZ 7 yıl
Linklerde sorun var. Düzeltilmesi gerekiyor.
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teknoloji4ever 7 yıl
Mirrors Edge zaten bir ara bedava olmuştu şimdi niye 1 dolar neyin tribindeler anlamadım
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TheWazZ 7 yıl
İşe yarar bir şey var mı arkadaşlar ?
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