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    Instagram taslaklar nerede? Hikaye & reels taslak silme

    Instagram taslak nerede bulunur, nereye kaydediliyor? diye soranlar! Tıklayın, 2023 Instagram taslakları silme yoluyla birlikte galeriye indirme ve kaydetme yöntemini öğrenin.
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    Instagram’da bir gönderi oluşturduktan sonra hemen paylaşmak istemiyorsanız taslak olarak kaydedebilirsiniz. Instagram, hikayenizi, gönderinizi veya reels videonuzu taslak olarak kaydedip dilediğiniz bir zaman paylaşmanıza olanak tanır. Platformda özellikle gönderilerinizi paylaşmadan önce filtre ve efekt ekleme, renk, parlaklık gibi çeşitli düzenlemeler yapıyorsanız, taslaklar oldukça faydalı bir özelliktir. Ancak, pek çok kişi Instagram taslakları nerede bilmez. Bu rehber yazıda hikaye, reels, gönderiler için Instagram taslakları nereye kaydediliyor? anlatıyoruz.

    Instagram taslaklar nerede (Android & iPhone) 🔎

    instagram taslaklar nerede nereye kaydediliyor Tam Boyutta Gör
    Instagram, gönderi, hikaye ve reels videolarını taslak olarak kaydedip dilediğiniz zaman paylaşmanıza izin verir. Instagram taslaklar kısmı nerede bulunması zor olabiliyor. iPhone ve Android telefonda Instagram taslakları nereye kaydediyor? adım adım görelim 👇🏻
    1. Instagram’ı açın.
    2. Artı simgesine dokunun.
    3. Gönderi’ye dokunun.
    4. Son kaydedilenler yanında taslakları göreceksiniz.
    5. İleri butonuna basarak taslağı paylaşabilirsiniz.

    Instagram taslakları silme ❌

    instagram taslaklar nasıl silinir Tam Boyutta Gör
    Instagram taslaklar siliniyor mu? Evet. Gönderi, story, reels tasları silinebiliyor. Instagram taslaklar nasıl silinir? diyenler için adım adım görelim:
    1. Instagram’ı açın.
    2. Ana sayfada + simgesine dokunun.
    3. Gönderi’ye dokunun.
    4. Taslaklar’a dokunun.
    5. Yönet, ardından Düzenle’ye dokunun.
    6. Seçip silin.

    Hikaye ve reels taslakları silme 📲

    Hikaye ve reels taslağı silmek için de aynı adımlar izleniyor. Ana sayfada + simgesine dokunup hikaye veya reels videosunu seçin. Hikaye taslakları silmek için hikaye paylaşma menüsüne gelin ve önceden kaydedilmiş taslaklar arasından silmek istediğinizi seçip silin. Reels taslağını silmek için de + simgesine dokunarak paylaşma menüsünü açın ve reels videosuna dokunup taslaklara girin. Silmek istediğiniz reels taslağını seçip sil butonuna dokunun.

    instagram taslak kaydetme nasıl yapılır
    Bilmeyenler için, Instagram taslak kaydetme nasıl yapılır? yanıtlayalım. Instagram’ı açıp + simgesine, ardından Gönderi’ye dokunun. Bir fotoğraf yükleyin veya kamera simgesine basarak fotoğraf çekin. İleri butonuna dokunup filtre, efekt ekleme gibi düzenlemeleri yapın. Geri işaretine iki kez dokunun ve Taslak Kaydet’i seçin. Instagram taslak indirme bu kadar basit!

    Yeri gelmişken, Instagram taslaklar nasıl galeriye kaydedilir? bahsedelim. Instagram’da + simgesine dokunup yeni gönderi sayfasına gelin. Taslaklar’a ardından İleri’ye dokunun. Sol üstte fotoğraf altındaki Düzenle yazısına dokunun. Instagram taslakları galeriye kaydetmek için üstteki ok simgesine dokunun.

    Instagram taslaklar görünmüyor, kayboldu 😞

    Instagram taslakları belli bir süre sonra silinmez. Eğer gönderi ise siz silene dek taslaklar bölümünde durur. Ancak, hikaye ise Instagram belli bir süre sonra hikaye taslağını siler. Reels taslakları, uygulamadaki bir hata yüzünden silinebilir. Instagram reels, hikaye taslaklar görünmüyor sorunuyla karşılaşırsanız, Instagram’ın güncel (son sürüm) olduğundan emin olun.

    Instagram, fotoğraf ve videoları paylaşmak için en iyi yer. Harika bir gönderi oluşturduktan sonra gönderi zamanını seçmek önemlidir. Instagram taslak özelliği gönderinizi taslak olarak kaydedip daha sonra paylaşmanıza olanak tanır. Peki, Instagram taslaklar nerede bulunur? Bu rehber yazıda Instagram hikayeler, reels, gönderi taslakları nereye kaydedilir ve taslaklar nasıl silinir? adım adım anlattık.

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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