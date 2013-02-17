Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apricorn'dan biyometrik parmak izi okuyuculu taşınabilir sabit disk: Aegis Bio 3.0

6 yıl
995
1
10
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apricorn'dan biyometrik parmak izi okuyuculu taşınabilir sabit disk: Aegis Bio 3.0
Veri güvenliğinin, özellikle iş dünyasında hayati bir önem taşıdığını söylemek mümkün. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde önemli verilerin şirket içindeki veya şirket dışındaki kötü niyetli şahısların ellerine geçmesi işten bile değil. Bu riski göz önünde bulunduran veri depolama çözümü üreticileri, yazılımsal veya donanımsal şifreleme gibi önlemler alsalar da şifrenin unutulması veya çalınması halinde farklı krizler doğabiliyor.
Apricorn'un yeni taşınabilir sabit diski Aegis Bio 3.0, üzerine yerleştirilen biyometrik parmak izi okuyucuyla pazardaki rakipleri arasından sıyrılıyor. AuthenTec tarafından geliştirilen biyometrik parmak okuyucu sistemi, ABD'nin standart enstitüsü NIST ile FBI'ın onayını almış durumda. Beş farklı parmak izi profili oluşturup bunları kayıt altına alabiliyorsunuz. Kurulum için herhangi bir yazılım gerekmiyor. Profilleri oluşturduktan sonra verilere erişim adına parmağınızı sensöre dayamanız yeterli.
120 mm uzunluğunda, 84.5 mm genişliğinde ve 19 mm kalınlığında tasarlanan Aegis Bio 3.0, USB 3.0 arayüzüne ve geriye dönük olarak USB 2.0 arayüzüne destek veriyor. Depolama alanı olarak mekanik sabit disk veya SSD arasında tercih yapabiliyorsunuz. 5400 devir / dakika hızında çalışan ve 8 MB tampon belleğe sahip olan mekanik sabit disk, 500 GB, 750 GB ve 1 TB kapasite seçenekleriyle geliyor. SSD'lerde ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasite seçenekleri sunulmuş. Eğer SSD'yi tercih ederseniz, bilgisayarınızın USB 3.0 portuyla bağlantı sağladığınızda saniyede ortalama 160 MB sıralı okuma hızına ve saniyede ortalama 145 MB sıralı yazma hızına ulaşabiliyorsunuz. USB 2.0 portunu kullanırsanız okuma hızı saniyede 37 MB'a, yazma hızı ise saniyede 27.1 MB'a kadar düşüyor. Ek güç adaptörüne ihtiyaç duymayan taşınabilir sabit diskte USB kablosu entegre halde. Böylece kablonun unutulması veya kaybolması gibi problemler de ortadan kalkıyor.
Gerçek zamanlı AES-XTS 256-bit şifreleme sunan Aegis Bio 3.0'ın fiyatı merak edenler için şu şekilde;
500 GB sabit disk: 199$
750 GB sabit disk: 219$
1 TB sabit disk: 249$
128 GB SSD: 329$
256 GB SSD: 529$
512 GB SSD: 699$
Apricorn'dan biyometrik parmak izi okuyuculu taşınabilir sabit disk: Aegis Bio 3.0
Apricorn'dan biyometrik parmak izi okuyuculu taşınabilir sabit disk: Aegis Bio 3.0

http://www.apricorn.com/news/cat/press-releases/post/bio3-pressrelease/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
korsanzeki168 5 yıl
alacamda türkiyeye geldimi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
güzel düşünülmüş bir proje
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 6 yıl
HDD im olmasa alırdım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Yararlı bir buluş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Söküp içindeki harddiski veya SSD'yi alıp PC'ye takarım, verileri çekerim? Hani parmak izi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 6 yıl
Güzelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 6 yıl
cihaz biraz kalın olmuş gibi görünüyor. bu şekilde daha güvenli olucaksa varsın kalın olsun. sonuçta herkes film, oyun , müzik taşımıyor :) zaten 1-2 yıla buda incelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 6 yıl
aspirin_00
türklerin içinde saklayacakları videoları pardon verileri biliyorum :)

ahaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 6 yıl
türklerin içinde saklayacakları videoları pardon verileri biliyorum :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaskas123 6 yıl
şifresini unutanlara güzel bir tercih. en azından parmak izini unutmazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
995 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, ssd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony Xperia Z video inceleme "Tüm bildiklerinizi unutun!" 6 yıl TTNET'in 2013 planlarını Yeni genel müdürü anlatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim