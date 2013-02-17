Apricorn'dan biyometrik parmak izi okuyuculu taşınabilir sabit disk: Aegis Bio 3.0

Veri güvenliğinin, özellikle iş dünyasında hayati bir önem taşıdığını söylemek mümkün. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde önemli verilerin şirket içindeki veya şirket dışındaki kötü niyetli şahısların ellerine geçmesi işten bile değil. Bu riski göz önünde bulunduran veri depolama çözümü üreticileri, yazılımsal veya donanımsal şifreleme gibi önlemler alsalar da şifrenin unutulması veya çalınması halinde farklı krizler doğabiliyor.

Apricorn'un yeni taşınabilir sabit diski Aegis Bio 3.0, üzerine yerleştirilen biyometrik parmak izi okuyucuyla pazardaki rakipleri arasından sıyrılıyor. AuthenTec tarafından geliştirilen biyometrik parmak okuyucu sistemi, ABD'nin standart enstitüsü NIST ile FBI'ın onayını almış durumda. Beş farklı parmak izi profili oluşturup bunları kayıt altına alabiliyorsunuz. Kurulum için herhangi bir yazılım gerekmiyor. Profilleri oluşturduktan sonra verilere erişim adına parmağınızı sensöre dayamanız yeterli.



120 mm uzunluğunda, 84.5 mm genişliğinde ve 19 mm kalınlığında tasarlanan Aegis Bio 3.0, USB 3.0 arayüzüne ve geriye dönük olarak USB 2.0 arayüzüne destek veriyor. Depolama alanı olarak mekanik sabit disk veya SSD arasında tercih yapabiliyorsunuz. 5400 devir / dakika hızında çalışan ve 8 MB tampon belleğe sahip olan mekanik sabit disk, 500 GB, 750 GB ve 1 TB kapasite seçenekleriyle geliyor. SSD'lerde ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasite seçenekleri sunulmuş. Eğer SSD'yi tercih ederseniz, bilgisayarınızın USB 3.0 portuyla bağlantı sağladığınızda saniyede ortalama 160 MB sıralı okuma hızına ve saniyede ortalama 145 MB sıralı yazma hızına ulaşabiliyorsunuz. USB 2.0 portunu kullanırsanız okuma hızı saniyede 37 MB'a, yazma hızı ise saniyede 27.1 MB'a kadar düşüyor. Ek güç adaptörüne ihtiyaç duymayan taşınabilir sabit diskte USB kablosu entegre halde. Böylece kablonun unutulması veya kaybolması gibi problemler de ortadan kalkıyor.



Gerçek zamanlı AES-XTS 256-bit şifreleme sunan Aegis Bio 3.0'ın fiyatı merak edenler için şu şekilde;



500 GB sabit disk: 199$

750 GB sabit disk: 219$



1 TB sabit disk: 249$

128 GB SSD: 329$



256 GB SSD: 529$

512 GB SSD: 699$



http://www.apricorn.com/news/cat/press-releases/post/bio3-pressrelease/