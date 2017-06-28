Araç sahiplerine plaka uyarısı

Araç muayenelerinde dikkate alınan kusur tablosu güncellendi. 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni uygulama kapsamında, standart dışı plaka taşıyan araçlar ağır kusurlu sayılacak ve muayeneden geçemeyecek. Bu konu hakkında açıklama yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın şunları söyledi;



"HGS'de yanlış ceza yazılmasına da neden olan, plakalarda rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusur kapsamında değerlendirilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak kusur tablosu yeniden düzenlendi. Söz konusu düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu’nun tescil plakaları bölümünde belirtilen 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olmayan plakaların bulunduğu araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek" dedi.

Türkiye'de plakaların basım ve dağıtımı TŞOF ve ona bağlı odalar tarafından gerçekleştiriliyor. Bunların haricinde basılan plakalar için hem basan ve dağıtan hem de aracına takanlara para cezası uygulanıyor. Merkezi basım ile amaçlanan temel hedef, hem bir standart getirerek HGS'de yaşandığı gibi sorunların önüne geçmek hem de terör, gasp ve hırsızlık olaylarında kullanılan sahte plakaları daha kolay tespit edebilmek.

http://tsof.org.tr/index.php/guncel-haberler/450-apaydin-dan-arac-sahiplerine-son-plaka-uyarisi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Aracının plakası güncel standardın dışında kalan sürücülerin Trafik Şube Müdürlüklerine başvurarak form doldurması ardından da TŞOF ve kayıt tescil bürolarından yeni plakalarını alması gerekiyor. Yeni plaka basımı 10 dakika sürüyor ve 31 TL ödenmesi gerekiyor.