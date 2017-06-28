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Araç sahiplerine plaka uyarısı

Araç muayenelerinde referans alınan kusur tablosu güncellendi. 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, standart dışı plaka kullanan araçlar ağır kusurlu sayılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Araç muayenelerinde dikkate alınan kusur tablosu güncellendi. 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni uygulama kapsamında, standart dışı plaka taşıyan araçlar ağır kusurlu sayılacak ve muayeneden geçemeyecek. Bu konu hakkında açıklama yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın şunları söyledi;
 
"HGS'de yanlış ceza yazılmasına da neden olan, plakalarda rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusur kapsamında değerlendirilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak kusur tablosu yeniden düzenlendi. Söz konusu düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu’nun tescil plakaları bölümünde belirtilen 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olmayan plakaların bulunduğu araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek" dedi.  
Türkiye'de plakaların basım ve dağıtımı TŞOF ve ona bağlı odalar tarafından gerçekleştiriliyor. Bunların haricinde basılan plakalar için hem basan ve dağıtan hem de aracına takanlara para cezası uygulanıyor. Merkezi basım ile amaçlanan temel hedef, hem bir standart getirerek HGS'de yaşandığı gibi sorunların önüne geçmek hem de terör, gasp ve hırsızlık olaylarında kullanılan sahte plakaları daha kolay tespit edebilmek.
Aracının plakası güncel standardın dışında kalan sürücülerin Trafik Şube Müdürlüklerine başvurarak form doldurması ardından da  TŞOF ve kayıt tescil bürolarından yeni plakalarını alması gerekiyor. Yeni plaka basımı 10 dakika sürüyor ve 31 TL ödenmesi gerekiyor.
http://tsof.org.tr/index.php/guncel-haberler/450-apaydin-dan-arac-sahiplerine-son-plaka-uyarisi Yorum Yaz
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ufuk-34JD58 2 yıl en beğenilen
herşeyde parayla.o kadar vergi ödüyoruz bazı şeylerde ücretsiz olsun
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auto_man 2 yıl
geçen gün bende önümdeki aracin harf kombinasyonunu çözemedim. Böyle saçma bir basım olmaz. Evde kendi yapmış gibi. Standardı neyse o olmalı.
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yavercanturk 2 yıl
Bence süper karar. Geçen bi plaka gördüm iyice bkunu çıkarmış, park halinde olduğu halde 20 saniye plakayı çözmeye çalıştım o kadar bitişik rakamlar harfler..
Ayrıca plakanın nası bi süsü nası bi havası oluyoda üstüne para verip bu apaçiliği yapıyorlar anlamıyorum. Plaka abi bu :)
Bence süper karar. Geçen bi plaka gördüm iyice bkunu çıkarmış, park halinde olduğu halde 20 saniye plakayı çözmeye çalıştım o kadar bitişik rakamlar harfler..
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2 Yanıt Yanıtla +8
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aycibin 2 yıl
bırakın bu işleri muayene yaptırım gücü olsa şu hyundai h100 külüstürlerin hiçbiri yollarda gezemezdi
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capital.punishment 2 yıl
Doğru karar.
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p503 2 yıl
Benim ön plaka kare şeklinde, standart yazılı APP falan değil. Şoförler odasının websitesinde plaka örneği resmi var, en altta 11x52cm veya 21x32cm yazıyor, diğer her yerde 11x52cm yazıyor. Değişmem mi gerekecek?
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DH Misafiri 2 yıl
guzelde simdi trafiğin verdigi mugurlu kalın yazılı plakayada cahıl bazı polisler app dıye ceza yazıyor halbuki iller arasında kalın yada ince olarak degısıklık cok önce ülke geneli standart bit yazı kullanmaları lazım
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Portraitclub 2 yıl
Özenti olmamak lazım birazda kasıtlı yapılan bişey kazaya karışırsa plaka okunmasın diye yapanlarda var.
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OsbourneReynolds 2 yıl
Bir de şu plakanın solundaki mavi bölgeye kırmızı sticker yapıştırarak siyasi mesaj veren tayfa elden geçirilmeli. Hatta siyasi mesaj içeren bütün yazılar vesaire söktürülmeli.
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NightGuardian 2 yıl
Bendede App plaka var cok sacma yani kalin damgali diye hem yasakladilar hemde artik muayeneden geçmiyor
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JoeyBane 2 yıl
Cemiyet mühürlü app plaka yapan instagram hesapları çoğalacak desenize.
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maximus8282 2 yıl
Millet yine uymaz, muayeneden geçtikten sonra değiştirir. Ceza ücretinin artırılması ve polislerin sürekli ceza kesmesi lazım.
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DG Chester 2 yıl
o plastik parça durduk yere kırılmaz, her işin istisnai bir senaryosu vardır ancak adam gibi araç kullanıldıkça , yağmurda su baskını vs olmadan sapasağlan durur o yerinde kaç yıldır araç kullanıyorum , 3 kaza yaptım (hepsindede bana vurdular lanet olsun..) tampon düştü plakalığa hiçbir şey olmadı.. bence yerinde bir çözüm olmuş. standartlar her yerde yapılan işi kolaylaştırır, hele de milletin bile bile cezadan kaçmak için yaptığını düşünürsek yerinde bir düzenleme olmuş.
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