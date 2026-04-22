    Engelli bireylerin ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme Resmi Gazete'de

    Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ, ÖTV muafiyetinde kapsamı genişletti. Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı %40 üzeri bireyler de artık istisnadan yararlanabilecek.

    Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımında önemli bir boşluğu dolduran tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, özellikle ortopedik engeli bulunan ve sürücü belgesi alamayan bireyler açısından dikkat çekiyor. Tebliğ, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği iptal kararının ardından mevzuatta oluşan boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

    Araç kullanamayan engelliler de kapsama alındı

    ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme Resmi Gazete'de Tam Boyutta Gör
    Yeni düzenlemenin en dikkat çekici kısmı, ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak sağlık durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlara da ÖTV istisnası tanınması oldu. Böylece engelli bireyin aracı bizzat kullanıp kullanmaması yerine, engel durumu ve sağlık raporunun içeriği belirleyici hale geliyor.

    ÖTV muafiyetiyle alınacak taşıtlarda yerli katkı oranının en az yüzde 40 olması şartı korunurken, kapsam dahilindeki araçlar için üst fiyat limiti 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanacak. Bu kapsamda binek otomobil, panelvan, pick-up ve SUV gibi araçların yanı sıra, motor hacmine bakılmaksızın motosikletler de istisna kapsamına giriyor.

    ÖTV istisnasıyla araç satışı yapıldığında, bayi ÖTV’yi fatura içine eklemiyor ancak tutarı faturada ayrıca gösteriyor. Satış sonrası araç için ÖTV beyannamesi veriliyor fakat bu beyannamede vergi hesaplanmıyor. Ardından bayi, bir gün içinde vergi dairesine engelli sağlık kurulu raporu, sürücü belgesi alamayacağına dair sağlık değerlendirmesi ve satış faturası gibi belgeleri sunuyor.

    Vergi dairesi bu belgeleri inceleyerek kişinin en az yüzde 40 ortopedik engelli olduğunu ve sürücü belgesi alamadığını teyit ediyor. Gerekirse raporlar sağlık sistemi üzerinden ayrıca doğrulanıyor. Tüm şartlar uygun bulunursa, işlem tamamlanıyor ve ÖTV istisnasının uygulandığını gösteren belge düzenleniyor.

