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    Araç muayene hizmeti yeniden özelleştirme kapsamına alındı

    Araç muayene hizmetinde mevcut sözleşmelerin 14 Ağustos 2027'de sona ereceğinden dolayı hizmetlerin aksamaması için yeniden özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi.
    Araç muayene hizmeti yeniden özelleştirme kapsamına alındı Tam Boyutta Gör
    Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

    Karara göre, özelleştirme, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar ve kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek.

    Araç muayene hizmetinin özelleştirilmesiyle ilgili ihale dökümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Altyapı Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek. Karara göre özelleştirme işlemleri 15.08.2027 tarihine kadar tamamlanacak.

    Araç muayene istasyonlarında son yapılan zamla birlikte otomobiller için 1.821,60 TL muayene ücreti talep ediliyor. Motosikletler için bu ücret 927,60 TL.

    Mevcut sözleşmeler 14 Ağustos 2027'de sona erecek

    Araç muayene hizmeti işinin 20 yıllığına verilmesine ilişkin özelleştirme ihalesi, kuzey ve güney olarak iki bölge halinde 20 Aralık 2004'te yapılmıştı. İhale sonucunda yatırımcılarla birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri, 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı. Bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

    Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te "Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılır." hükmü yer alıyor.

    Bu nedenle söz konusu sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramaksızın devam etmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme hazırlık çalışmalarının başlatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı ile araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/arac-muayene-hizmetleri-yeniden-ozellestirme-kapsamina-alindi/3233648 https://resmigazete.gov.tr/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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