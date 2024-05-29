Araç muayene hizmeti yeniden özelleştirme kapsamına alındı

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Tam Boyutta Gör Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Karara göre, özelleştirme, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar ve kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek.

Araç muayene hizmetinin özelleştirilmesiyle ilgili ihale dökümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Altyapı Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek. Karara göre özelleştirme işlemleri 15.08.2027 tarihine kadar tamamlanacak.

Araç muayene istasyonlarında son yapılan zamla birlikte otomobiller için 1.821,60 TL muayene ücreti talep ediliyor. Motosikletler için bu ücret 927,60 TL.

Mevcut sözleşmeler 14 Ağustos 2027'de sona erecek

Araç muayene hizmeti işinin 20 yıllığına verilmesine ilişkin özelleştirme ihalesi, kuzey ve güney olarak iki bölge halinde 20 Aralık 2004'te yapılmıştı. İhale sonucunda yatırımcılarla birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri, 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı. Bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

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Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te "Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılır." hükmü yer alıyor.

Bu nedenle söz konusu sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramaksızın devam etmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme hazırlık çalışmalarının başlatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı ile araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı.

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Araç muayene hizmeti yeniden özelleştirme kapsamına alındı