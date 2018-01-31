Araç sicil ve tescil işlemleri artık noterlerde yapılacak

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bundan böyle aracın satış devrini, tescil işlemini, plaka verilmesini ve geçici tescil belgesi düzenleme işlemlerini noterler yapacak.

Tüm işlemler tek bir yerde toplandı

Noterler aracın tescil belgesini (ruhsatını) ve plakasını anında verecek. Önceki uygulamaya göre vatandaşlar trafik belgesi için 117 lira ve kargo ücreti için de 14,50 lira ödeme yapıyordu. Yeni düzenlemeye göre tüm bu işlemlerin toplam bedeli 15 TL’ye düşecek ve kargo bekleme derdi ortadan kalkacak, anında teslim edilecek.

İkinci el araç devrinde noterler geçici tescil belgesi veriyor sonra Trafik Şube Müdürlüğü’ne gitmek gerekiyordu. Şimdi araç satış devri, tescil ve plaka işlemleri tek bir noktada tamamlanacak.

Daha önce 615 noktada yapılan tescil işlemleri artık 2 bin noter tarafından gerçekleştirilecek. Trafik tescil işlemlerinde görevli 3 bine yakın polis de trafik kontrol ve uygulamalarında görevlendirilecek.