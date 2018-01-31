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Araç sicil ve tescil işlemleri artık noterlerde yapılacak

Resmi Gazete'de yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre araçların devir, tescil ve plaka işlemleri noterler tarafından yapılacak. Daha önce kargoyla gönderilen tescil belgesi anında teslim edilecek.
1 yıl
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1
42
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Araç sicil ve tescil işlemleri artık noterlerde yapılacak

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bundan böyle aracın satış devrini, tescil işlemini, plaka verilmesini ve geçici tescil belgesi düzenleme işlemlerini noterler yapacak.

Tüm işlemler tek bir yerde toplandı

Noterler aracın tescil belgesini (ruhsatını) ve plakasını anında verecek. Önceki uygulamaya göre vatandaşlar trafik belgesi için 117 lira ve kargo ücreti için de 14,50 lira ödeme yapıyordu. Yeni düzenlemeye göre tüm bu işlemlerin toplam bedeli 15 TL’ye düşecek ve kargo bekleme derdi ortadan kalkacak, anında teslim edilecek.

İkinci el araç devrinde noterler geçici tescil belgesi veriyor sonra Trafik Şube Müdürlüğü’ne gitmek gerekiyordu. Şimdi araç satış devri, tescil ve plaka işlemleri tek bir noktada tamamlanacak.

Daha önce 615 noktada yapılan tescil işlemleri artık 2 bin noter tarafından gerçekleştirilecek. Trafik tescil işlemlerinde görevli 3 bine yakın polis de trafik kontrol ve uygulamalarında görevlendirilecek.

 

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onurcandmt 1 yıl en beğenilen
Cebimizden cikacak para azalmis mantikli degil artmasi lazim boyle alistik...
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Asami Zdrenka 1 yıl
Otomotiv konusunda ilk defa halkın yararına bir şey yapılıyor. İlginç.
1 Yanıt Yanıtla +26
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Paco-De Lucia 1 yıl
Bu işin altından kim bilir ne çıkacak?Yapılan düzenlemeler genelde cebimizi boşaltmaya yönelik oluyor 😂😂😂 Walla bak altından bsey cikmazsa aha şuraya 3 cızıkkkkkkk😁😁😁😁
Bu işin altından kim bilir ne çıkacak?Yapılan düzenlemeler genelde cebimizi boşaltmaya yönelik oluyor 😂😂😂 Walla bak altından bsey cikmazsa aha şuraya 3 cızı...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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ecar limon 1 yıl
Trafikten çekme, yeniden trafiğe çıkarma vs işlemleri de mi noterde yapılacak acaba?
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1Teknik 1 yıl
Yüksek ücret ödeme hakkımızı elimizden alıyor diktatöğğğrrrr...
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DineİnValhalla 1 yıl
Daha az para ödüyoruz yanlış anlamadıysam şaşırtıcı bi durum
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emreak06 1 yıl
Arada Milletin işine yarar bişeyler oluyor.
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CoreXXX 1 yıl
ptt kargo bunu beğenmedi
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mcake± 1 yıl
Devletin veya noterlerin insanların lehine bir iş yaptığını henüz görmedim, duymadım.
Allah yardımcımız olsun.
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Tamam peki deki trip 1 yıl
Bu olayin altindan bir seyler cikacak kesinlikle... Noterler para basacak.
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badcrow 1 yıl
Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın ucuzladığını falan yok daha bu sabah araç aldım ve ücret aynı plaka değişmedi
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1 Yanıt Yanıtla +8
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CoreXXX 1 yıl badcrow
badcrow
Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın ucuzladığını falan yok daha bu sabah araç aldım ve ücret aynı plaka değişmedi
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haberde zaten fiyat değişti diye bir ibare yokki .haberi nasıl okuyorlar anlamadım sadece kargo ücreti ödenmez ordan 7 tl:)
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jimmorrison84 1 yıl
TRAFİK ŞUBEDE ÇALIŞAN MASABAŞI POLİSLER SAHAYA ÇIKIP DAHA ÇOK CEZA KESECEKLER
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Krandei 1 yıl
Ya gencler siz ne anladiniz bilmiyorum ama olay su: o 15 TL noter ucretine ek 15 TL ile ruhsati ayni gun almak icin. Hani normalde sadece 5 TL kargo parasiyla elimize ulasan 5 kurus fazladan bermedigimiz ruhsat artik 15TL ye noterden verilcek. 130 kusur lira noter ucreti ya da plaka degisikligi olcaksa 200 lu noter ucretinde bi degisiklik yok.
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noter, ruhsat ve
7 etiket daha trafik tescil belgesi plaka ruhsat nereden alınır Türkiye Gündemi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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